Analyse du projet CARS 3

Presque sans s’en rendre compte, trois ans se sont écoulés depuis Projet CARS 2 a été lancé sur le marché, consolidant la franchise de Studios un peu fous comme l’un des meilleurs en matière de simulateurs de conduite. Vient maintenant le tour d’un troisième opus tant attendu qui arrive avec de grandes prétentions et un niveau abordable pour tous les joueurs et ceux qui découvrent la franchise pour la première fois.

Et est-ce que Projet CARS 3 C’est déjà une réalité, une merveilleuse réalité pour les amateurs de vitesse que nous avons eu l’occasion de tester pendant plusieurs heures dans sa version finale pour vous dire tous les détails de ce qui sera, sans aucun doute, l’un des titres les plus importants de le paysage actuel des simulateurs de conduite. Attachez vos ceintures de sécurité, ajustez vos rétroviseurs et préparez-vous pour notre analyse de Projet CARS 3.

Un nouveau départ pour tous les publics

Le ruban devant Projet CARS 3 Ce n’est pas du tout facile et que maintenant, et contrairement à ce qui s’est passé avec le lancement du deuxième opus, il n’entre pas en concurrence avec d’autres versions telles que Gran Turismo Sport ou Forza Motorsport 7, donc cette troisième tranche du simulateur Studios un peu fous rivalise pour se surpasser ainsi que la prochaine génération de consoles. Bien que l’on puisse déjà vous assurer que cette nouvelle édition du simulateur apporte une grande variété de changements par rapport aux autres éditions, s’éloignant un peu du simulateur le plus pur pour s’approcher des soi-disant simulateurs d’arcade.

Et quelle meilleure façon de faire les choses correctement? Eh bien, apprendre des anciens échecs, écouter la communauté des joueurs et créer un titre plus qu’abordable pour tous les joueurs. De cette façon, nous trouvons un Mode trajectoire entièrement rénové avec un aspect plus simple et plus propre, où petit à petit nous apprendrons les tenants et les aboutissants de la conduite la plus exigeante pour pouvoir avancer à travers toutes les divisions du jeu jusqu’à devenir le meilleur pilote de tous.

Pourtant, le mode trajectoire évoluera petit à petit au fur et à mesure que l’on dépasse certains objectifs sur les itinéraires, certains objectifs qui seront récompensés par un score et une expérience de jeu, ainsi que des pièces de monnaie, pour débloquer des améliorations pour nos véhicules, acquérir des laissez-passer pour des événements et bien sûr économiser pour obtenir de meilleures voitures chez le concessionnaire.

Tout est très mesuré en Projet CARS 3 et nous pourrons rivaliser au plus haut niveau avec toutes les aides offertes par l’IA du simulateur, même si cela nous donnera très peu d’avantages en termes d’expérience et de score, ainsi que peu de satisfaction personnelle car avec pratiquement toutes les aides et de la manière la plus simple les voitures Ils rouleront seuls sur l’asphalte et nous n’aurons plus qu’à nous soucier d’accélérer et de maintenir la voiture sur la piste. Mais si, en revanche, nous augmentons davantage la difficulté et diminuons l’aide sur la piste, tout deviendra plus compliqué et exigeant, mais les bénéfices seront une incitation complète.

Divertissement par drapeau

Dans Projet CARS 3 nous allons trouver un bon nombre de modes de jeu donc nous aurons un divertissement garanti. C’est un aspect dans lequel Studios un peu fous a mis beaucoup d’efforts, il est prévu que nous aurons un simulateur pour les prochaines années avec beaucoup de support pour toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est lancé: PC, Playstation 4 et Xbox Une, quelque chose que l’étude a déjà clarifié et maintient le silence sur les éditions possibles pour celles attendues Playstation 5 et Xbox série x.

Dans tous les cas, on retrouvera différents modes de jeu dans cette troisième édition, comme celui évoqué Mode trajectoire, où tout est parfaitement conçu pour que nous y passions des heures et des heures – enfin, si ça accroche -. Surmonter les différentes divisions atteindre tous les objectifs est un défi et nous devons, dans chaque endroit, surmonter des défis tels que gagner un contre-la-montre, courses par position contre l’IA, réaliser des virages parfaits et surmonter les pistes dans les meilleurs délais. Aussi à la fin de chaque session, nous devrons accéder au championnat final pour surmonter complètement l’étape dans une course contre d’autres véhicules gérés par l’IA.

De même, avant chaque course nous pouvons améliorer notre véhicule avec les différentes améliorations que nous trouverons dans l’atelier, quelques acquisitions que nous pouvons incorporer en échange de l’argent du jeu, mais ne vous inquiétez pas. ici les micropaiements redoutés n’existeront pas. Les améliorations doivent être faites avec la tête et sans aller trop loin, sinon nous pouvons tellement améliorer la voiture que nous ne sommes plus autorisés à l’utiliser dans la division dans laquelle nous sommes, ce qui nous obligera à annuler les changements avec la perte d’argent qui en résulte.

Surmonter le mode carrière dans son intégralité sera un défi et c’est le plus divertissant, C’est là que nous passerons sûrement la plupart des heures jusqu’à ce que nous atteignions la division A, bien qu’après cela, de nouvelles divisions s’ouvriront pour les plus exigeants qui poseront un défi supplémentaire complet tel que GT, courses sur invitation ou défis. Mais nous aurons beaucoup plus d’options de jeu et c’est que, dans le Mode rivaux, nous trouverons des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels où nous serons aux commandes de certains des meilleurs véhicules du jeu pour essayer d’obtenir de meilleurs temps que les autres joueurs, en plus d’obtenir des bonus qui seront utiles pour essayer d’obtenir de nouveaux véhicules. le concessionnaire.

Un pas en arrière dans la simulation

Projet CARS 3 il a l’air incroyable sous une très bonne et impeccable section graphique bien que tout à fait continue par rapport à son prédécesseur où la qualité est marquée dans chaque détail des lignes. Les nouveaux circuits de Interlagos, Sherry, Shanghai, La Havane et Toscane ils sont incroyables, de même Le détail des véhicules diffère selon la machine que nous transportons, car la modélisation semble meilleure dans certains que dans d’autres, bien que le support HDR soit un complément parfait, mais pour le moment, il n’est disponible que dans la version de Playstation 4. Le support VR est également apprécié pour ceux qui souhaitent une expérience beaucoup plus réaliste tandis que le support jusqu’à trois moniteurs est également grandement apprécié dans la version de PC.

En ce qui concerne la système de collision Il a été amélioré, en partie, parce que la détérioration des véhicules grince encore un peu car elle se sent irréaliste malgré l’inclusion d’une nouvelle chambre d’impact. De même aussi certains aspects fondamentaux de la livraison précédente ont disparu, comme l’usure des pneus et la gestion du carburant, ce qui nous a incités à faire des arrêts sur la piste. Cela ne se produira pas dans Projet CARS 3, donc nous n’aurons que des courses de sprint et oublierons complètement la tactique et la gestion du véhicule sur la piste, nous rapprochant d’un mélange entre simulation et arcade un peu étrange.

Un autre aspect qui a toujours caractérisé la saga a été le suivre la gestion de la météo, avec une section dynamique qui a toujours été un grand défi étant donné qu’au milieu des pistes nous pourrions trouver une bonne tempête ou une chute de neige de championnat nous obligeant à changer de roue dans les stands pour une meilleure gestion de la piste. Dans cette édition, nous le retrouverons également, mais d’une manière quelque peu différente. Et est-ce que Le temps sera dynamique, en partie, c’est-à-dire que nous commencerons la course par une journée ensoleillée et nous pourrons la terminer avec une pluie torrentielle, mais comme il n’y a pas d’arrêt, on ne pourra pas gérer les pneus … En tout cas, l’arrivée de la pluie et de la neige, ainsi que les couchers de soleil ou les courses nocturnes sont encore un passé complet.

Quant au gameplay on revient au réalisme de toujours, mais quelque chose de plus prudent alors le titre a été complètement adapté à tout type de joueur Et c’est quelque chose que les moins expérimentés dans l’art de la conduite apprécieront, d’autant plus que nous aurons d’innombrables aides de toutes sortes. De même aussi des marqueurs de piste ont été mis en œuvre d’une manière similaire à celle vue dans Moto GP20 ou à la saga Forza, où l’on voit d’où viennent les courbes, où freiner et un suivi plus approfondi. Bien que si nous voulons jouer sans l’aide de l’IA, quelque chose pour les plus puristes, tout se sentira comme dans les éditions précédentes, bien que sous un contrôle plus réaliste et plus soigné puisque les voitures n’iront pas autant que dans les éditions précédentes et les virages et le freinage ont été plus soigné si possible.

Le comportement de l’IA est quelque peu déséquilibré Eh bien, nous avons senti comment c’est devenu tout à fait plus agressif que dans les éditions précédentes et les voitures nous attaqueront par derrière et nous feront même sortir de la piste à plusieurs reprises, ce qui ne devrait pas arriver, du moins avec autant d’intensité que cela se produit dans cet épisode. Nous avons également un nouvel ajout et c’est, pour la première fois dans la saga, La personnalisation des véhicules arrive au projet CARS 3, où nous pouvons décorer notre véhicule à volonté avec des couleurs, des vinyles, une plaque d’immatriculation personnalisée, des pneus et un long etc.

De manière générale, le titre est devenu beaucoup plus simple, notamment pour les nouveaux joueurs qui viennent de titres arcade dans ce que l’on pourrait appeler un titre de transition entre arcade et simulation. Mais soyez prudent car Projet CARS 3 C’est toujours très exigeant à bien des égards et il faut être parfaitement capable de contrôler le freinage, le sprint, bien prendre les virages et surtout ne pas entrer en collision avec le reste des voitures.

D’autre part, la section sonore continue de se sentir complètement objective avec des moteurs rugissants et des dérapages qui nous donneront une touche immersive très réussie, bien que dans la section collision, cela rend tout un peu plus forcé. En revanche, les mélodies des menus semblent correctes sans trop de prétention.

Un multijoueur divertissant à la hauteur

La section multijoueur est toujours un bonus supplémentaire et a été implémentée de trois manières différentes. Le premier sera le Mode de jeu rapide où nous rejoindrons des sessions multijoueurs avec d’autres joueurs dans le cadre d’un matchmaking avec des caractéristiques similaires aux nôtres. Le second, et plus amusant, sera le mode Évènements planifiés où toutes les vingt minutes, nous pouvons nous inscrire à un nouveau championnat où nous pouvons acquérir de l’expérience et démontrer nos talents de pilote devant d’autres joueurs. De plus, en attendant le départ, nous pourrons effectuer des rondes de qualification pour connaître le parcours et obtenir de meilleures positions.

Enfin on trouve le typique Chambre personnalisée où nous pouvons rejoindre des sessions créées par les joueurs ou configurer notre propre événement n’importe où et dans les conditions que nous voulons nous-mêmes. De même, toute la section multijoueur est très axée sur les eSports. Les jeux en mode multijoueur se sont sentis corrects sans décalage et assez amusants en général.

Conclusions

Studios un peu fous voulait apporter des modifications à Projet CARS 3 pour cibler pleinement tous les types de publics, laissant de côté sa difficulté réaliste classique et sa fameuse simulation plus puriste, mettant ainsi l’accent sur un simulateur de transition arcade qui risque de ne pas plaire aux plus experts et ravir les plus débutants.

Le titre nous a enchanté dans presque toutes ses sections et le Mode carrière remanié, ainsi que les défis hebdomadaires et mensuels accrochent et nous offrent des heures et des heures de plaisir et de divertissement au volant. Le mode multijoueur est un bonus supplémentaire sous une bonne orientation vers l’eSport et un excellent plaisir et compétitivité. Projet CARS elle est de retour et se prépare pour le départ d’une manière différente.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂