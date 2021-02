Analyse des Dieux vont tomber, un exercice de frustration

Nous faisons face aux dieux de l’injustice, de la douleur et de la mécanique dure dans notre revue de Gods Will Fall.

La justice n’a pas été créée pour les dieux. Lorsque vous avez trop de pouvoir, vous n’avez à répondre à personne. En fait, d’autres doivent le faire avant vous. Tôt ou tard, vous finissez par supposer que vous êtes la même justice. Le poids de l’éternité, l’excès d’admiration et la déconnexion avec l’humanité font de vous un monstre. C’est la raison d’être que l’on trouve dans ce analyse de Les dieux tomberont pour PC et PS4.

Si les dieux ne répondent pas à la justice, vous devez l’imposer. Le feu est combattu par le feu, alors préparez-vous à mettre le feu au monde. Pas un seul d’entre eux ne restera en vie.

Le juste prix

Vous ne contrôlez aucun personnage fixe dans Gods Will Fall. Vous avez entre vos mains le sort d’un peuple qui a un grand ressentiment envers ses dieux. Des siècles d’oppression et de punition ont transformé l’admiration pour leurs protecteurs en peur, ressentiment et haine. Vous devez leur faire payer leurs crimes.

Votre peuple est nombreux mais faible. Avant d’atteindre votre objectif, vous allez perdre plusieurs des vôtres. Seulement huit personnes survivent au voyage, et ce ne sont peut-être pas les guerriers les plus en vue de la ville. Voici le premier facteur intéressant de Gods Will Fall: tous les jeux seront différents. Les personnes que vous contrôlez, leurs attributs, leurs points faibles et leur passé sont générés aléatoirement lorsque vous créez une correspondance.

Cette relation avec les survivants est une feuille vierge dont les couleurs changent à chaque coup. Le guerrier le plus fort peut être traumatisé par des échecs de mission. Jamais avoué un amour secret pour un camarade kidnappé peut transformer votre villageois le plus faible en machine à tuer pendant une phase.

L’intrigue est construite artificiellement en fonction de différents facteurs au fur et à mesure que vous poursuivez les dieux. Vous ne pouvez pas calculer les choses à l’avance, vous devez travailler avec ce que vous avez sous la main. C’est le point le plus fort de Gods Will Fall: votre expérience avec le titre et l’intrigue que vous vivez la première fois est purement personnelle. Votre relation avec le jeu se transforme avec vos compagnons.

Malheureusement, les mécanismes du jeu ne fonctionnent pas aussi bien que son récit relatif. L’idée dans Gods Will Fall est de transmettre l’injustice de votre monde en vous présentant un roguelike dans lequel affronter les dieux est un défi titanesque. Pour les atteindre, vous devez passer une phase, n’importe laquelle sur la carte et dans l’ordre que vous voulez.

Prie-moi plus, mortel

L’astuce qu’il essaie d’introduire pour alimenter l’élément roguelike est de randomiser la difficulté de chacune de ces phases. Peut-être qu’un dieu est plus puissant que dans le jeu précédent. Vous ne pouvez pas savoir avant d’entrer dans la phase. Une fois que vous envoyez un guerrier à l’un de ceux-ci, il n’y a pas de retour en arrière: soit il quitte les lieux victorieux, soit il est piégé dans le royaume de ce dieu.

Un concept intéressant mais frustrant. Non seulement vous ne savez pas à quoi vous êtes confronté à chaque fois sans aucune indication. Ce système détruit complètement l’idée de progression et l’échelle de difficulté, ce qui en fait une montagne russe de mauvaises surprises. Nos ressources sont très limitées, donc le danger de décisions sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle peut conduire à un Game Over définitif.

C’est un système qui essaie d’ajouter de la rejouabilité à travers le roguelike sans essayer d’aller plus loin. Il n’y a pas d’autres types de changements dans les nouveaux éléments. Les phases seront toujours les mêmes. Il n’y a pas d’éléments aléatoires qui rendent le voyage plus supportable ou moins répétitif. Lorsque vous passez par un niveau, vous savez déjà tout ce qu’il a à offrir pour toujours.

L’attribut roguelike essaie d’ajouter un peu de piquant à l’aventure, mais améliore plutôt ses problèmes. Le problème des niveaux pourrait être ignoré s’ils n’ont pas un design plat, simple et sans surprises. Les mettre dans un jeu vidéo ordinaire sans difficulté aléatoire serait passable, mais en animant la répétition, cela fait ressortir davantage leur simplicité excessive.

La même chose arrive au combat. Selon le type d’arme de notre guerrier, ses attaques seront légèrement différentes, mais il n’y a plus de différences visibles. Ils n’ont pas de compétences, pas de systèmes combinés, rien qui les distingue. Nous répéterons toujours le même schéma d’attaque devant les ennemis. La capacité à bloquer les attaques en esquivant au bon moment est la seule chose intéressante à propos de cette linéarité.

Dieu est mort

Avec ces problèmes et la faible variété d’ennemis, le voyage à travers les niveaux n’est qu’une procédure un peu amère sur le chemin des dieux. Ceux-ci servent de boss de chaque phase et sont le centre d’attention. Le titre veut nous convaincre qu’il est nécessaire de surmonter les phases en réduisant la vitalité des dieux alors que nous tuons des ennemis secondaires.

Cela n’affecte pratiquement aucun changement lorsque nous arrivons au chef d’équipe. Avec une seule attaque, nous supprimons plus que d’avoir éliminé une douzaine d’ennemis. Gods Will Fall aurait dû chercher une autre façon de présenter cette idée, par exemple en modifiant les statistiques offensives des dieux en fonction du nombre d’ennemis que nous avons éliminés. Au lieu de cela, il prend le plus facile et le plus visible, réduisant sa vie, et espère être suffisant pour nous convaincre de ne pas rendre chaque niveau plus rapide.

Avec un système de combat simple et un level design vide, ce qui reste intéressant pour nous attirer, ce sont les combats contre les dieux. Ils sont le point le plus attrayant de Gods Will Fall et sur quel développement aurait dû se concentrer le plus. Certains d’entre eux sont intéressants et nécessitent une attention particulière de la part du joueur, mais ils ne brillent pas non plus par excellence. Au final, ils deviennent courts par rapport aux autres.

Les faire face dans l’ordre que le joueur choisit n’est pas non plus bon pour cet aspect. Ils sont conçus pour offrir différents défis de différentes échelles. Pour aggraver les choses, le jeu n’en propose aucun comme tutoriel pour enseigner les bases ou un autre comme dernier défi final avec lequel démontrer tout ce que nous avons appris au cours du voyage.

A la fin du voyage, Gods Will Fall vous laisse comme à son début. Désorienté, vide et assoiffé de vengeance. Peut-être que cette frustration face à l’absence de clôture appropriée reflète à quel point il est insignifiant d’exprimer notre soif de sang sur des divinités inexistantes. Notre révolution en théorie a changé les gens, mais pas nous.

conclusion

Les dieux tomberont il avait le potentiel de fonctionner. Peut-être que s’il s’était éloigné du genre roguelike et s’était concentré sur le renforcement des combats de boss, il laisserait un impact beaucoup plus important sur le public. Bien que tout ne soit pas négatif: son utilisation du récit, qui est construit au hasard à chaque pas que nous faisons, nous fait avoir un lien intime avec notre peuple. Il y a des éléments intéressants à apprendre dans Gods Will Fall, même si leur ensemble n’est pas aussi efficace.