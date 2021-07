Analyse des Chroniques de The Great Ace Attorney pour PlayStation 4

Nous avons lu les lois de Londres d’un bout à l’autre pour vous apporter notre analyse de The Great Ace Attorney Chronicles.

Après plus d’un mois de différence par rapport à nos premières impressions, nous avons atteint ce point. La route a été longue et ardue, pleine de rebondissements et de déductions… un peu en désordre. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas passé un bon moment à faire cela Critique de The Great Ace Attorney Chronicles. Et comme il le faut, nous devons vous en parler un peu.

Quand l’épreuve par le combat est derrière nous

Bien que, eh bien, personnellement, le serviteur voit un peu complexe pour pouvoir le faire de manière optimale. Après tout, nous parlons d’un titre dans lequel le récit joue un grand rôle. En quoi cela se traduit-il ? Eh bien, en ce sens, vous devez marcher avec des pieds de plomb si vous ne voulez pas en révéler plus que vous ne le devriez.

Après tout, la grâce de ces titres est de démêler petit à petit les tenants et aboutissants qui le composent, faisant ressortir nos cellules grises au passage. Car, bien sûr, il ne s’agit pas que de lecture. Ça va bien se lire. Et pour étonner les habitants et les étrangers avec votre vitesse mentale lorsqu’il s’agit de relier les points. Et ça, tu veux pas, on a su le faire. Plus ou moins. Mais tirant plus du côté positif, vraiment.

Alors, passons aux choses sérieuses, qu’avons-nous devant nous lorsque nous nous retrouvons devant The Great Ace Attorney Chronicles ? Eh bien, un grand jeu, clair et simple. J’aimerais bien vous dire si c’est le parangon de la saga, mais la vérité est que je manque d’informations pour cela, puisque c’est l’un des premiers que je joue (je n’avais sorti dans cet aspect qu’avec le crossover Layton ).

Bien que cela me donne même de vous dire certaines choses qui peuvent vous être très utiles, que vous soyez novices ou vétérans de la saga. Tout d’abord, le jeu ne m’a pas paru complexe du tout. Il se peut que dans d’autres la question de trouver la clé dans les cas était vraiment compliquée, de ceux dans lesquels vous ne savez vraiment pas pourquoi utiliser un test ou un autre.

Ici, cependant, je n’ai pas rencontré ce sentiment de « ne pas savoir quoi faire » à plusieurs reprises. Les tests sont là, et cela représente 50% de l’ensemble. L’autre se fait par notre capacité à les tisser avec les accusations que nous nous défendons ou lançons. Peut-être, tout au plus, pourrais-je dire que les derniers cas vous obligent à tourner très, très bien.

Et c’est que les rebondissements qu’ils cachent bouleversent tout. Il est curieux de voir cette « montée » en difficulté dans les derniers chapitres, ainsi que leur durée. Cependant, à tout moment, il est noté comme quelque chose pour lequel le jeu vous prépare depuis le début, ce qui est apprécié.

Peu importe que ce soit la première fois que vous affrontez un jeu de ce style. En général, je peux dire qu’il a une courbe de difficulté qui monte de manière très satisfaisante, étant également très sympathique avec les nouveaux joueurs. Sans aucun doute, on peut dire sans crainte de se tromper que cela ressemble à une magnifique porte d’entrée pour ceux qui veulent donner un avant-goût à cette saga, mais ne savent pas vraiment comment s’y prendre.

Rappelons, après tout, que ces titres se situent plusieurs siècles avant les événements de Phoenix Wright, donc à part un petit clin d’oeil pour les plus vétérans (le tuto a ce procureur à lunettes dont vous vous souviendrez tous affectueusement, par exemple), il n’est pas un jeu qui n’est fait que pour les habitués de la franchise.

Me voici la loi

En se concentrant un peu plus sur ce que ces deux jeux ont à offrir, on peut dire qu’il ne réinvente pas trop la formule à laquelle nous sommes habitués. Nous avons, comme dans d’autres aventures, des phases d’enquête et des dénouements, qui se déroulent au tribunal. La vérité est qu’au début, ces deux éléments semblaient divisés.

J’entends par là que sur les différents chapitres que nous avions, l’un, en principe, était entièrement consacré à la cour, tandis qu’un autre semblait 100 % concentré sur son côté plus « détective ». Cela a laissé un sentiment de continuité qui, honnêtement, je ne sais pas si cela aurait fonctionné en divisant les chapitres comme ça.

Heureusement, cela semble n’avoir été utilisé comme ça qu’au début, afin de « tutorer » les deux pentes, vous obligeant à vous en tenir au distique de l’une et de l’autre de manière appropriée. J’entends par là qu’après ce point, les chapitres fusionnent les deux concepts, montrant ces deux éléments non pas à parts égales, mais donnant une plus que bonne variété à l’ensemble du chapitre.

Et c’est que cette enquête comporte un nouvel élément à souligner (oui, je n’aurai pas joué d’autres titres, mais quelque chose dont je me suis informé, pour qui me prenez-vous, coupable). On ne parle plus seulement de récolter des indices sur scène. Maintenant, il sera temps de faire de même avec les gens. « cette personne? » Eh bien, celui qui doit « démasquer » pendant ces phases.

Vous verrez, dans cet opus un luxe secondaire fait son apparition. Sérieusement, il est magnifique, personnage préféré dès la première minute. Le truc, c’est qu’à côté de lui, nous aurons des phases de « déduction ». Ainsi, ce personnage portera des accusations contre x personne, où nous le verrons réagir à de telles déclarations d’une manière ou d’une autre.

Notre travail ici ? Bon, pour canaliser quelque peu ces déductions, qui échouent parfois plus qu’un fusil de chasse forain. Ainsi, nous devrons examiner les « accusés » sous différents angles comme s’il s’agissait d’une pièce incriminante d’un procès, en mettant en évidence les éléments qui semblent déplacés afin de trouver la vérité qui se cache derrière un masque de mensonges.

Cela paraît idiot, certes, mais cela offre, comme on dit, plus de variété si possible à l’ensemble du jeu, ce qui est apprécié et grandement apprécié.

Plus de monde, plus de problèmes

Parallèlement à cela, nous trouverions un autre élément nouveau dans le jury. Les procès seraient désormais couronnés par un groupe presque aussi coloré que les accusés et les témoins eux-mêmes.

Mais que se passe-t-il lorsqu’il y a beaucoup de monde au tribunal? Eh bien, il devient marron. Et cela arrive plus qu’il n’y paraît. Vous verrez, désormais, en plus de convaincre le juge de votre innocence, vous devrez faire de même avec ces petits personnages. Et la vérité est que partielle, ce qui est dit partiel, ne semble pas.

Cette nouvelle mécanique est très amusante, puisqu’il nous faudra de réfuter ces bonnes personnes à les ajouter à notre cause pour discréditer un peu plus le procureur … et qu’est-ce que cela dit quand on peut jeter deux membres du jury dans combat! De l’or pur, je vous le dis déjà. Bien que, à titre de plainte, je puisse dire que leur calendrier devient très prévisible.

Dès que vous faites le premier essai, vous savez comment ils vont agir dans le second, le tout afin d’exploiter les mécaniques qui vous invitent à les questionner davantage. Oui, leurs motivations seront différentes, mais vous savez déjà qu’ils vont vous regarder mal dès le départ. Cela enlève une certaine grâce à la chose, à mon avis (même si bon, la chose au final va quand même sortir non coupable, non ?)

Un groupe plus que diversifié

De tout cela, nous pouvons tirer une chose claire : nous sommes très heureux que ce genre de personnes ne soit pas vraiment en liberté dans la rue. Cela nous amène au point que, encore une fois, nous avons un casting de personnages chacun plus coloré. Dans le cas des personnages ayant plus de poids dans l’histoire, pour leur part, cette affirmation est réaffirmée… et ce qui est mieux, elle nous fait aimer encore plus tout le monde.

Sérieusement, tout le monde a un « quelque chose » qui donne envie d’en savoir de plus en plus sur lui. Ils ne deviennent pas lourds du tout et chacun a son charme personnel. Oui, qu’ils soient du côté des « gentils » ou des « méchants ». Comme mention spéciale, bien sûr, je mentionne le détective mentionné ci-dessus. Le meilleur à tous égards, ma main ne tremble pas quand je l’écris.

En termes de design, il n’y en a généralement pas deux pareils. Nous sommes dans un Londres de plus en pleine révolution industrielle. Et cela imprègne la conception des costumes de nos personnages et des décors. En dehors de cela, dans le concept de tests et autres, cet élément n’est pas si perceptible, comblant le fossé avec un élément fantaisiste de steampunk qui est sorti de la manche.

Si on parle de designs, ceux-ci ont un petit lifting pour se regarder plus facilement sur les nouvelles consoles, voyant un grand bond par rapport à la 3DS, bien que ce ne soit pas le summum du graphisme, tout est dit. La réutilisation constante d’expressions et autres n’aide pas trop, mais les fans de la saga l’apprécieront certainement.

Quant au son, nous avons de très bonnes chansons, qui se marient parfaitement dans les moments de plus grande tension du jeu, avec l’utilisation des bruitages de la saga. En retour, je pense qu’on peut évoquer le doublage. Cela ne brille que dans quelques scènes, et la vérité est que, bien qu’étant un ardent défenseur du doublage occidental, le niveau d’anglais dans ce cas me semble bien inférieur au japonais. Cela semble un peu réticent, pour être honnête.

The Great Ace Attorney Chronicles Review Conclusions

Bref, nous sommes face à un titre très complet de la saga. Et nous sommes vraiment désolés qu’il soit arrivé dans un anglais parfait sans une bonne traduction dans notre langue. Malgré tout, si cela ne vous rebute pas, n’hésitez pas. Si vous aimez les jeux de cette saga, ce sera sans aucun doute un excellent ajout à votre catalogue, vous offrant des heures et des heures de plaisir, des rebondissements de script et des personnages attachants.

Si au contraire vous souhaitez l’essayer pour la première fois, sachez aussi qu’il est tout aussi recommandé, à condition de prendre en compte le titre que vous avez en main et ce que vous en attendez.