Analyse des cendres

De la main du studio polonais Moacube arrive sur Xbox, Cinders, un titre très intéressant qui nous apporte un roman audiovisuel subtilement basé sur l’histoire que nous connaissons en espagnol comme «Cendrillon» et Cendrillon, en anglais. Le titre était sorti sur PC et Mac en 2012, puis il est sorti sur Nintendo Switch et vient d’arriver sur Xbox One et PlayStation 4 avec l’aide des gens de Crunching Koalas.

Cinders est le protagoniste de l’histoire qui est entièrement racontée de son point de vue depuis le début. Cette jeune femme en particulier vit avec sa mère adoptive, la méchante Lady Carmosa, et ses deux demi-sœurs aînées, Gloria et Sofía, qui ne sont pas non plus une icône d’affection et d’amour fraternel. Notre protagoniste, comme cela est courant dans les contes classiques, est orpheline après le décès de sa mère après l’accouchement qui l’a mise au monde et son père est passé dans l’éternité pendant un certain temps après s’être remarié.

La vie de la rousse ne s’améliore pas avec le temps, puisque tout comme Cendrillon, sa vie est basée sur la prise des commandes de sa belle-mère et de ses sœurs et de dormir isolément dans la cuisine (ne me demandez pas pourquoi elle vit là-bas, car le manoir a l’air assez grand, mais bon…) Un jour, tout change quand Perrault, le capitaine de la garde du prince du royaume arrive à l’improviste chez l’héroïne et là le jeu commence pour nous. L’histoire sera racontée rétrospectivement en nous plaçant sept jours avant l’arrivée du soldat à la maison.

Section technique

L’un des principaux aspects à noter est que Cinder n’est pas un jeu vidéo en soiD’un autre côté, c’est – disons – une sorte de roman audiovisuel interactif, donc la section sonore et visuelle doit se démarquer et sans aucun doute dans ce titre elle se démarque beaucoup.

Chacun des scénarios semble être dessiné à la main avec un niveau de détail suprême, j’ai souvent passé plusieurs minutes à apprécier les décors qui ont un niveau artistique vraiment redoutable, cela donne envie d’acheter un tableau de l’artiste Gracjana Zielinska sans arrière-pensée fois. Les personnages, à leur tour, montrent également un grand niveau de détail à la fois dans la conception de leurs vêtements (la plupart du temps, les protagonistes féminines utilisent des robes de style victorien) et dans les différentes expressions que les personnages ont pendant les dialogues.

La bande originale de Rob Westwood nous donnera une mélodie différente dans chaque scène et je dois avouer qu’elle est absolument bien réalisée, avec des accords typiques de ceux que l’on entend dans les films à thème médiéval, un orchestre qui ravit les fans du genre fantastique / épique .

L’histoire a un récit très clair et divertissant dans lequel le personnage principal se démarque toujours. La figure de Cinders prévaut pour l’humour et l’intelligence dans ses commentaires ainsi que le message sous-jacent du titre qui traite de l’idée que chacun est capable de changer son destin quelles que soient les circonstances.

Gameplay

Si vous espérez sauter de plateforme en plateforme, punissez un groupe de bandits avec des coups de pied dignes d’un maître du taekwondo ou tirez des flèches sur des personnes démonisées avec un arc tiré d’une histoire de steampunk, désormais je vous dis que ce titre ne vous plaira pas. Cinders est une histoire interactive dans laquelle nous n’avons à prendre des décisions qu’à certains moments. Ces décisions sont prises en sélectionnant le texte correspondant au chemin que nous voulons suivre ou à la réponse que nous voulons dire à l’autre personnage. Chacune de ces décisions que nous prenons affectera l’histoire principale et créera des conséquences dans notre environnement. En jouant, j’ai senti que je lisais une version évoluée de ces livres que je lisais enfant “Choisissez votre propre aventure” où notre décision nous a amenés à différentes pages avec plusieurs fins différentes. Cinders est exactement cela, mais accompagné d’une musique superbe et d’un art époustouflant.

Malheureusement, comme dans le cas que nous avons mentionné dans notre analyse de Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, le jeu n’a pas été localisé en espagnol ni dans son interface ni dans son histoire, ce qui limite le public qui l’appréciera. Dommage car cette histoire localisée en espagnol pourrait être très intéressante, surtout pour un public adolescent.

Durée

Cinders est un jeu que nous pouvons facilement terminer en 5 heures, peut-être un peu moins, mais nous pouvons y jouer beaucoup de fois, car il a plusieurs fins différentes, certaines se ressemblent et d’autres n’ont rien à voir avec cela. Le jeu a également 120 points où prendre des décisions et plus de 300 options, ce qui permet de voir toutes les réponses et les différents chemins nous prend plus de 40 heures à coup sûr.

conclusion

Cinders est un titre très beau et original, mais il est sans aucun doute fait et destiné à un public de niche. Un roman audiovisuel n’est pas destiné à un public de masse, donc le joueur moyen à la recherche d’un jeu vidéo traditionnel ne le trouvera pas dans cet épisode que je considère comme idéal pour un public adolescent, avec un personnage féminin très développé et des qualités très positives. Le récit tente de réussir à transformer les contes de fées typiques sans négliger la fantaisie, et il le fait en permettant au joueur de choisir sa propre fin heureuse. Malheureusement, seuls ceux qui connaissent l’anglais pourront en profiter, car pour une raison quelconque, le titre n’était pas localisé en espagnol.

