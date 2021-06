Ajustez votre vue et rejoignez-nous dans cette analyse de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 pour PlayStation 4. Ici, le camping en vaut la peine.

L’offre de jeux basés sur l’univers des snipers est peu variée au sein de l’univers des jeux vidéo. Généralement, ils sont relégués à l’arrière-plan, dans le cadre d’un jeu plus vaste, et cela s’accompagne généralement d’un travail de mécanique assez simple. Ce n’est pas le cas du jeu qui nous intéresse aujourd’hui. Continuez à lire notre Sniper Ghost Warrior Contracts 2 avis.

Le studio polonais CI Games développe depuis quelques temps la saga Sniper Ghost. Le jeu qui nous intéresse aujourd’hui est le dernier volet d’une saga qui compte déjà plusieurs jeux derrière lui et qui fait suite à ce qui a été vu dans son volet précédent : contrats directs dans un monde semi-ouvert et liberté d’action.

Nous voyageons au Moyen-Orient

L’histoire est vraiment secondaire, oubliable et sans intérêt, mais le jeu ne fait pas tant d’efforts pour cacher les intentions très vagues qu’ils avaient à cet égard. Un dictateur d’un pays du Moyen-Orient meurt et sa femme prend le pouvoir. Notre pays nous y envoie afin de renverser celui-ci, ainsi que tous ses partisans, et ainsi pouvoir contrôler le pétrole de la région. Cela vous semble-t-il familier ? Eh bien, l’interventionnisme américain hors des sentiers battus.

Le fait est qu’ici, l’intrigue, c’est le moins. Le jeu est divisé en contrats séparés par régions. Avant chaque mission, on nous expliquera pourquoi nous sommes là, pourquoi nous devons tuer quelques petits personnages et bla bla bla. Vraiment, le jeu s’essaye avec des cinématiques curradas et une belle mise en scène, mais au final peu importe. Avez-vous la dernière trilogie Hitman en tête ? Eh bien, quelque chose de similaire mais en pire. Et donc dans le reste des sections que nous continuerons à lire dans cette analyse de Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

L’art de la furtivité

Mais la chose vraiment importante ici est le gameplay, et c’est là que nous trouvons la lumière et l’ombre. Commençons par l’approche : Sniper Ghost Warrior Contracts 2 a un système de mission très similaire (presque tracé) à celui vu dans la dernière trilogie Hitman. Différents scénarios nous sont proposés, avec des objectifs et des enjeux différents. Avant chaque mission, nous devons sélectionner l’équipement que nous emporterons et le modifier à notre guise.

L’action, alors, nous conduira dans une sorte de monde semi-ouvert, appelons-le un niveau, dans lequel nous aurons une liberté de mouvement (dans certains plus que dans d’autres). Nous commencerons au point A et nous devrons atteindre nos objectifs au point B, C, D … cette approche est très appréciée, car elle vous permet de très bien planifier vos mouvements, même si cela pourrait être un peu moins simple.

Et les comparaisons sont détestables, mais Hitman le fait beaucoup mieux. Il est vrai que pour créer un jeu de tireur d’élite, le scénario doit avoir une série de caractéristiques qui encouragent cela, il est donc piégé dans ces marges. Ils ne sont pas mauvais, mais certains niveaux sont bien mieux pensés que d’autres. Aussi, comme dans Hitman, la rejouabilité des niveaux est motivée à travers ces défis et avec la création de points de déplacement ou de déploiement rapides à chaque fois que l’on avance sur une carte.

A travers les niveaux on trouvera généralement de petites positions ennemies et une grande position (qui peut être très variée) où sera notre objectif. La façon de procéder est totalement gratuite, mais en bons tireurs d’élite que nous sommes, le plus normal est que nous cherchions une zone à partir de laquelle nous pouvons scanner la position et marquer les ennemis pendant que nous réfléchissons à la meilleure façon d’agir. Et c’est ici, dans la manière d’agir, que le jeu montre les coutures.

Nous avons, comme je l’ai dit, plusieurs manières d’aborder la résolution du défi, mais tout s’écroule à cause d’une IA assez régulière et un peu inintelligible. La magie s’interrompt plusieurs fois pendant le jeu. Par exemple, lorsque vous obtenez un kill et qu’un soldat ennemi voit son partenaire tomber, il vous localise immédiatement. Parfois ils iront enquêter, mais d’autres fois ils vous attaqueront avec tout sans savoir très bien comment ils ont pu vous voir à 500 mètres entre quelques buissons.

Mais le problème vient ici, lorsque vous êtes découvert. L’IA se comporte alors… au mieux régulière. Un exemple me vient à l’esprit. J’étais dans un passage souterrain qui débouchait sur un couloir très large avec peu de cachettes, très similaire à la première confrontation mythique entre Sniper Wolf et Solid Snake dans Metal Gear Solid. Eh bien, j’ai éliminé quelques soldats et, à la fin, j’ai été découvert. Par hasard, toute la base a su instantanément ma position et les soldats, comme des kamikazes, sont entrés dans ce couloir en file indienne et sans aucune précaution en voyant les cadavres de leurs compagnons remplir le sol. Évidemment, je les portais un par un, comme s’il s’agissait de cibles sur un stand de tir. Trop facile, trop stupide.

Et c’est que la furtivité ne fonctionne que lorsque c’est vraiment nécessaire. La base sur laquelle la furtivité doit se construire est celle du handicap, la proie chassant le prédateur. Lorsque cela est cassé et que vous savez que vous êtes plus puissant que votre ennemi, vous utilisez la furtivité avec moins de prudence car vous savez que, s’il est découvert, cela ne vous coûtera pas trop cher pour y faire face. Vous vous souvenez de The End dans Metal Gear Solid 3 ? Le combat allait se gâcher dès que vous vous êtes rendu compte que vous n’aviez pas à utiliser le sniper et que vous êtes passé à une action plus directe, car c’est la même chose ici.

Cela n’aide pas non plus à quel point l’ennemi peut être « aveugle ». Il existe quatre niveaux de difficulté adaptatifs, mais dans le plus courant, un ennemi peut ne pas vous détecter même si vous êtes à 30 mètres devant lui (quelque chose qui se bloque lorsqu’il vous voit à 300 après avoir été témoin du meurtre d’un partenaire). Je ne sais pas, cette section me laisse un goût aigre-doux.

Quant à la durée de chaque niveau, elle variera grandement de la façon dont vous jouez, mais cela peut généralement nous prendre plus d’une heure pour terminer le niveau avec tous les objectifs. On peut quitter la mission quand on a rempli un objectif pour revenir plus tard pour terminer le suivant, mais c’est plus agréable si tout est fait en même temps.

Campeando, qui est gérondif

Là où le jeu se démarque le plus, c’est lorsqu’il s’agit de fusillade. La mécanique du tireur d’élite est assez fluide et chaque tir est un plaisir à frapper. Il va falloir prendre en compte le type de carabine, le type de balle, le vent, la gravité… Sans oublier la distance de la cible lors du tir. Tout cela est facilité si vous choisissez une difficulté qui vous aide à marquer le coup. Mais vous pouvez vous en passer et n’utiliser que les marques dans le judas.

Il est vrai que, encore une fois, il n’est pas à la hauteur de ce que l’on voit dans d’autres jeux avec un thème similaire, comme Sniper Elite, qui se sent bien mieux lorsqu’il s’agit de tirer et de toucher des cibles. En parlant de Sniper Elite, nous aurons également à notre disposition toutes sortes d’armes secondaires et d’explosifs avec lesquels rendre notre action plus agréable.

Mais, contrairement à Sniper Elite, le jeu se déroule dans une ère plus actuelle et nous aurons des gadgets et des choses plus technologiques. Qu’il s’agisse d’un drone, d’une tourelle de sniper ou de leurres, nous pouvons utiliser toutes sortes d’outils pour varier notre façon de jouer. Le revers de la médaille, c’est qu’au final ce n’est pas un add-on très utilisable du fait des quelques situations dans lesquelles on peut vraiment en profiter. Bien sûr, les différents types de munitions et leurs fonctions seront quelque chose que nous utiliserons et nous verrons les deux bons qui ont été enregistrés ici.

A noter également l’existence d’un arbre de développement où nous pouvons améliorer notre équipe et débloquer de nouvelles fonctionnalités. Pour ce faire, nous devons investir des points que nous atteindrons en complétant des objectifs, des défis ou en trouvant des objets sur la scène. Avec des armes plus ou moins les mêmes : on peut les modifier ou les changer tant qu’on a l’argent pour acheter ce dont on a besoin.

Enfin, le jeu propose une chambre de mort très similaire à celle vue dans Sniper Elite. Mais, encore une fois, bien en deçà de son niveau. C’est vrai que les premières fois c’est assez cool, mais au final ça devient répétitif et lassant. Bien sûr, voir un démembrement qu’un autre connaît toujours bien.

Graphiques et son

Pour finir cette analyse de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 parlons des graphismes. Dans la section graphique, la vérité est que le jeu est attrayant. Parfois, il sait laisser de très jolies photos en jouant avec l’éclairage et le grand terrain. Il est vrai aussi que le scénario choisi cette fois ne mène pas à quelque chose de plus beau, et c’est qu’au final le désert et les terres arides… sont les mêmes, et on ne peut pas faire grand chose d’autre. Ce qui est certain, c’est que dans certains détails, vous pouvez voir que le jeu n’est pas le plus avant-gardiste au monde. Par exemple, quand on tue un ennemi et que la chambre de mort est activée, le jet de sang que l’on peut voir ressemble plus à un jet de ketchup qu’au sang lui-même, mais bon, c’est un peu moins.

Dans la section son on retrouve une bonne interprétation des voix et en général un bon doublage en anglais. Mention spéciale aux moments où l’ennemi nous cherche ou nous détecte et nous pouvons écouter comment ils communiquent et rendent compte de notre position.

Il nous manquait, oui, une version pour PlayStation 5 qui profitait des déclencheurs adaptatifs pour pouvoir avoir de meilleures sensations en appuyant dessus. Lorsque cette version sortira, il sera intéressant de tester cette fonctionnalité.