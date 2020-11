Analyse de Pikmin 3 Deluxe pour Nintendo Switch. Le fruit au pouvoir

L’une des franchises les plus appréciées revient sur Nintendo Switch avec l’analyse de Pikmin 3 Deluxe. Nous allons avoir besoin de beaucoup de vitamines.

En attendant que Nintendo publie plus d’informations sur son quatrième opus, la révision de cette troisième partie qui a fait ses débuts sur Wii U arrive à la console hybride. C’est une stratégie courante de la société japonaise de supprimer ces titres du successeur de Nintendo Switch, bien que la vérité soit que nous ne le dégoûtons pas. Est ce qui se passe avec ça Test de Pikmin 3 Deluxe, qui est la première de ces créatures sur la dernière plate-forme du Grand N. Allons-y.

En quête de bonheur sur une autre planète

Imaginez un instant que les ressources de la Terre soient rares et que nous devions chercher de la nourriture dans d’autres corps célestes. Il n’est pas non plus nécessaire de l’imaginer car si nous continuons ainsi, nous nous retrouverons dans la même situation que Koppai, le monde natal de nos protagonistes. Pikmin 3 Deluxe nous rapporte la même histoire que celle que nous avons appréciée sur Wii U, dans laquelle les trois aventuriers explorent un monde lointain dans l’espoir de trouver de la nourriture pour ses habitants. Mais avons-nous juste ça? Rien n’est plus éloigné de la réalité.

En plus du mode histoire, nous pouvons profiter d’une liste de phases dans un autre mode différent, les missions. Ici, nous devrons effectuer les tâches typiques que nous faisons dans l’histoire principale, c’est-à-dire collecter des fruits, vaincre les ennemis et vaincre les boss. D’ailleurs, comme nouveauté dans cette version, nous avons l’histoire parallèle d’Olimar et de Luis, dans laquelle nous apprenons à savoir ce que ce duo leur réserve. Enfin, il y a les batailles de bingo, un mode versus dans lequel deux joueurs doivent apporter les objets indiqués sur le carton à l’oignon pikmin.

Comme vous l’avez vu, Pikmin 3 Deluxe améliore, et de quelle manière, le mode coopératif, puisque nous pouvons profiter de toute l’histoire principale avec un autre joueur. Et croyez-moi si je vous dis qu’en plus d’être amusant, c’est utile puisque de nombreuses énigmes qui se trouvent sur les cartes jouent avec la possibilité de lancer des pikmin entre les différents personnages. Jouer seul est une joie, mais en coopérative, c’est une expérience délicieuse, comme le fruit géant que nous récoltons.

Mais bien sûr, on parle tellement de ce que propose le jeu et je ne vous dis pas en quoi il consiste, non?

Fais le travail pour moi

Eh bien, fondamentalement, nous asservissons une espèce indigène à faire notre sale boulot. De quoi avons-nous besoin d’électricité? Nous jetons un coup d’œil méprisant au pikmin jaune pour le diriger. Qu’est-ce qu’un bug dangereux? Notre fidèle armée nous protégera. Fruits à cueillir? Je ne me salit pas les mains. Pikmin, chargez-le! Vous voyez donc, nous contrôlons certains marchands d’esclaves qui utilisent la faune locale comme ressource en toute impunité.

Maintenant sérieusement, nos explorateurs perdus trouvent le Pikmin en itinérance à l’aise. Le fait est qu’ils sont beaucoup plus amicaux que la normale (je ne sais pas comment ils ont survécu), et ils se laissent manipuler par ces êtres étranges (nous). De cette façon, ils nous suivront partout où nous allons dénoncer, étant l’élément essentiel pour résoudre tous les problèmes qui apparaissent.

Bien sûr, ne pensez pas qu’il existe un seul type spécifique de pikmin. Dans l’aventure principale, nous avons jusqu’à cinq variétés différentes de ces êtres, chacun avec une capacité spécifique. Par exemple, nous ne pourrons pas traverser l’eau avec eux, car ils se noieraient. Pour cela, il y a le pikmin bleu, capable d’entrer dans cet environnement sans périr dans la tentative. De cette façon, si nous voulons surmonter tous les défis et énigmes qui existent, nous aurons besoin d’une bonne poignée de chaque type. En outre, deux autres variantes apparues dans Pikmin 2 peuvent également être contrôlées dans les missions. Tout cela ajoute un facteur stratégique au jeu, car vous devez penser au type à utiliser, à la fois pour le combat et pour l’exploration.

À leur tour, les Pikmin peuvent devenir plus forts s’ils collectent du nectar, une substance que nous trouverons à différents endroits sur la carte. De cette façon, la fleur sur sa tête se développe, donnant à la créature plus de pouvoir pour affronter les ennemis. Au fait, le nombre de monstres différents est tout à fait acceptable, chacun avec des faiblesses différentes à exploiter. Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer les boss finaux, dans lesquels vous devez concevoir une stratégie pour pouvoir les vaincre en utilisant notre entourage.

Graphiquement parlant, c’est magnifique, avec de magnifiques réglages colorés et détaillés. De plus, il existe une grande diversité de biomes, des landes enneigées aux forêts tropicales. Tout cela, évidemment, magnifié comme si nous étions une fourmi, marque de la maison. À leur tour, certaines textures, telles que la surface liquide, sont merveilleusement rendues. Pour cette partie, vous pouvez voir un lifting pour le mieux pour Nintendo Switch, même s’il est vrai que cela ne s’observe pas autant dans les personnages.

L’atterrissage parfait

J’ai déjà commenté que cette analyse de Pikmin 3 Deluxe était le début de la saga dans l’hybride Nintendo. Eh bien, cela ne peut pas être un meilleur départ avant la quatrième tranche, car nous pouvons profiter d’un titre que nous n’avons pas tous apprécié auparavant. Il offre des ajouts substantiels, tels que les aventures d’Olimar et de Luis, et des améliorations graphiques, en plus de tout ce que la version Wii U incluait.

D’un autre côté, si vous faites partie de ceux qui aiment le jeu coopératif, Pikmin 3 Deluxe est un pari gagnant pour vous, car pratiquement tout le jeu peut être apprécié en compagnie. Ou si vous voulez le casser dans un match de bingo pour montrer qui gère mieux le tirage au sort Pikmin. Ce qui est clair, c’est que la saga arrive à grands pas.