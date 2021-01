Analyse de l’Atelier Ryza 2, retour d’alchimie et d’exploration

Le monde de l’alchimie revient sur nos PC et consoles avec le deuxième volet de la saga actuelle. Nous vous apportons l’analyse de l’Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy.

Pour la première fois dans l’histoire de la saga, Gust nous apporte une deuxième partie d’un de ses jeux dans lequel le protagoniste est exactement le même que dans le précédent. Nous laissons derrière nous les changements de personnage que nous avons vus à Arland ou Dusk pour nous concentrer sur l’évolution d’un alchimiste avec beaucoup de charisme. À propos de cela, et plus de choses, nous vous parlons dans le Avis Atelier Ryza 2.

Et, malgré le fait que le jeu possède la plupart des mécanismes que nous avons déjà vus dans son prédécesseur, il y a beaucoup de choses à en dire. Nouveaux mouvements, modes de jeu, collection, alchimie et histoire. Bien que comme toujours, ce ne soit pas sa plus grande force.

En général, le titre améliore presque tout ce qu’ils nous ont offert dans leur première aventure dans cette nouvelle saga. Il y a peu de retard, et il est vraiment apprécié que la touche d’air frais que l’Atelier Ryza ait déjà reçueet continuer à si bien entretenir dans cette deuxième partie. Mais on passe par parties, que le jeu a aussi, bien sûr, ses ombres.

Bonne fête des fleurs

Si vous avez déjà joué à un Atelier, vous saurez que le monde est la chose la plus belle et la plus sucrée de l’univers. Les gens vous adorent, vous invitent à déjeuner et vous offrent une maison gratuite. Et pas n’importe quelle maison. Un appartement que j’aimerais partager avec dix autres personnes. Parce qu’il y a de l’espace.

En ce sens, Atelier Ryza 2 continue de maintenir l’essence de la saga. Cette fois, cependant, notre protagoniste bien-aimée quitte sa ville natale pour la grande ville. Nous l’avons déjà un peu expliqué dans l’interview que nous avons faite avec les développeurs. Là, elle se retrouvera seule et impuissante… ne serait-ce que pour quelques minutes. Dès que nous aurons fini le prologue, nous aurons une vie plus résolue que 90% de la population espagnole. Autrement dit, de la nourriture payée par hypothèque et gratuite. Alors que plus tard, ils nous disent que parcourir le monde est difficile.

Cet élément, qui n’est encore qu’une simple excuse pour nous faciliter la tâche, est peut-être celui qui me choque le plus dans toute la saga. Il est vrai que je ne demande pas qu’on nous jette à terre sous un pont. Mais est-ce avec le thème de l’histoire et des mystères, la chose est la même fleur de puissance. Et au final, ça finit par devenir un peu fatiguant.

Que nous enquêtons sur des ruines? Eh bien, ne vous inquiétez pas que le livre avec les indices soit au milieu de l’autel le plus visible de tous sans que personne ne l’ait vu auparavant. De quoi avons-nous besoin d’un matériau ultra rare pour fabriquer un objet? Ne soyez pas débordé, quelqu’un vous le donnera car il restait du moment où il a nettoyé sa chambre. Ce sont de petits détails qui, pour un adepte de la saga, sembleront normaux, mais parfois cela frise le ridicule. Sans parler du nouveau compagnon de voyage. Que j’obtienne ça d’un œuf et la dernière chose qui me vient à l’esprit est de le nommer … Mais bon, ici tout le monde est content de ses affaires.

Pour mettre une comparaison, C’est le même sentiment qu’un jeu Pokémon vous laisse en termes d’histoire. Oui c’est vrai que nous ne cherchons pas quelque chose de sérieux et cela nous laisse le cœur brisé. Mais pas qu’ils nous traitent comme des enfants de 8 ans. On sort alors pour manger le monde et ce qui se passe se passe.

Un grand changement d’exploration

Chaque jeu de la saga s’est concentré sur un aspect jouable à améliorer. Au début, l’exploration était basée sur le passage de petites à petites zones pour collecter des matériaux. Cependant maintenant les choses ont beaucoup changé grâce à deux nouveaux éléments: la natation et l’escalade. Oui, quelqu’un a joué à Zelda …

Ces deux choses, qui semblent ridicules, nous permettent de tourner les scènes que nous ne pouvions pas auparavant. Traverser des rivières qui semblent inaccessibles ou aller à une falaise pour voir ce qu’il y a là-bas. Ce sont de petits détails qui rendre l’exploration des mappages beaucoup plus intéressante. De plus, l’exploration des domaines de l’eau nous donne une quantité de ressources bien plus importante qu’auparavant. Poissons, algues, pierres de mer … en général des choses qui nous aideront à améliorer les objets que nous fabriquons avec l’alchimie.

Un nouveau style de navigation a également été ajouté: la recherche de pistes. Cela nous permettra de compléter un carnet de voyage qui, au fur et à mesure de notre progression, nous donnera des points supplémentaires, des recettes et des informations sur ce qui se cache derrière l’intrigue (fade) qui se trouve dans le jeu. C’est un autre objet de collection à considérer, mais c’est quand même intéressant.

Concernant la taille des scénarios, on peut dire qu’ils sont similaires à ceux de la première partie. Il y a quelques ou trois cartes qui sont plus grandes et qui font un lien entre le reste des petites zones. Les autres sont de longs couloirs mais comprennent maintenant pas mal de coins et recoins dans lesquels cacher des choses.

La récolte reste également plus ou moins la même. Nous aurons divers outils avec lesquels nous pouvons collecter différents points. Si nous utilisons la canne dans un arbre, nous pouvons prendre ses fruits, mais si nous utilisons la hache, nous extrairons du bois. Ces outils évolueront avec le temps ce qui nous permettra de collecter de meilleurs objets petit à petit.

L’alchimie à la hauteur

L’un des éléments qui change toujours (au moins quelque chose) dans chaque titre est la manière de créer des objets. Normalement entre les sagas ça varie plus, mais cette fois Ils ont choisi de conserver le même style que dans l’Atelier Ryza et de le mettre en valeur un peu. Autrement dit, nous allons trouver un arbre par recette. En incorporant des éléments, nous pouvons améliorer les paramètres. Au final, nous pouvons même modifier la recette initiale pour obtenir un nouveau produit qui n’apparaît pas dans notre livre de recettes. Allez, pratiquement le même que dans le premier match.

Ce qui a un peu changé, c’est la manière d’évoluer en alchimie. Maintenant nous aurons un arbre de compétences que nous pouvons débloquer avec des points d’expérience. Cela remplace le livre de la première tranche et fonctionne de manière plus ou moins similaire. Au fur et à mesure que nous progressons, nous pouvons suivre les branches pour améliorer certains aspects de nos créations. Plus de recettes, pouvoir utiliser plus d’objets dans l’élaboration et, ceux qui pour moi sont plus intéressants, ces capacités qui améliorent la collection.

Sur son chemin, nous trouverons des blocages qui ne sont déverrouillés qu’avec l’histoire, mais en général, nous pouvons l’explorer librement. De plus, obtenir des points pour ouvrir l’arbre n’est pas compliqué, mais c’est normal. C’est assez large.

Le résultat de tout cela est que, comme cela m’est arrivé avec l’Atelier Ryza, l’expérience de créer et d’améliorer des objets est une vraie joie. Créer une bombe au début du jeu et une autre alors que nous avons déjà fait environ 15 heures nous permet de créer des objets avec une puissance beaucoup plus élevée et des effets secondaires différents. Nous pouvons créer des onguents pour guérir les états modifiés à notre guise. Si vous pouvez passer le jeu en environ 35 à 40 heures, si vous aimez créer des objets, vous pouvez le doubler facilement.

Le combat devient plus intuitif

Enfin, il faut parler un peu du combat que mène l’Atelier Ryza 2. Comme son prédécesseur, le style est plus action que tour par tour. On peut contrôler tous les personnages mais quand c’est leur tour, le compteur ne s’arrêtera pas et continuera à fonctionner pour tout le monde.

Cependant, l’interface a été un peu modifiée pour la rendre plus simple et plus intuitive. C’est plus direct que dans l’Atelier Ryza et bien que le tutoriel soit moins bien expliqué que les règles à appliquer pour la pandémie, l’utilisation de éléments essentiels ou les objets de combat, c’est bien mieux que dans le premier jeu.

En général, amener AP à exécuter les actions des personnages, à suivre les demandes que nous font les autres PNJ et à développer des combos, est beaucoup plus intuitif qu’avant. Et cela s’apprécie dans un système qui est très rapide et qui innove beaucoup par rapport aux autres sagas.

Conclusions de la revue Atelier Ryza 2

Comme le montre l’article, J’ai beaucoup aimé Atelier Ryza 2. Le style est très continu avec le premier et c’était révolutionnaire par rapport à toute la saga. La bande son, les graphismes et la manière dont les personnages sont traités restent les mêmes. Mais dans le reste des aspects, la chose s’améliore beaucoup. Plus rapide, plus d’exploration et plus d’alchimie. On peut vraiment dire que si c’est le chemin qu’ils vont suivre avec la saga Atelier, ils l’ont complètement cloué.

Oui c’est vrai que est toujours à la traîne dans les graphiques. Le jeu, bien qu’il se soit beaucoup amélioré, date plus des débuts de la génération précédente que de l’actuelle. Heureusement, ce titre est à des années-lumière du jeu Fairy Tail qu’ils ont réalisé récemment et qui nous a laissé un si mauvais goût dans la bouche. Il est très incompréhensible que le même studio, ayant les outils dont il dispose pour réaliser les Ateliers, puisse faire quelque chose d’aussi infumable avec un anime aussi drôle.

Mais après la mauvaise boisson, on peut revenir à la bonne nouvelle. L’histoire de Ryza continue et continuera parce que cette saga concerne elle, pas le monde. J’espère que vous l’aimez autant que moi et que vous partagez des recettes.