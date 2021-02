Analyse de l’Apocalypse du loup-garou

L’un des épisodes les plus célèbres de World of Darkness fait son entrée dans le jeu vidéo. Nous vous présentons l’analyse de Werewolf The Apocalypse.

Cyanide n’a peut-être pas une bonne réputation en adaptant des œuvres célèbres au domaine de la lecture vidéo. Sans aller trop loin, nous avons Game of Thrones, une adaptation de l’œuvre de A Song of Ice and Fire, qui bien qu’elle ait fait un travail formidable dans le récit, elle a échoué dans tout le reste, nous laissant un produit plutôt regrettable. Cependant, cette société française s’est avérée utile pour dévoiler des joyaux cachés. Certains d’entre eux sont Blood Bowl ou Styx, sans oublier le très aimé et détesté par beaucoup, Call of Cthulhu. A cette occasion, les Français veulent cimenter le Monde des Ténèbres en adaptant l’un de leurs jeux les plus connus: le loup-garou. Dans 45Secondes.fr, nous l’avons déjà compressé au maximum et nous vous dirons ce que nous avons trouvé dans ce qui suit Avis sur Werewolf The Apocalypse – Earthblood pour PC.

Le loup-garou nous habille en loups pour éviter la fin du monde

Werewolf est une saga bien connue de jeux de rôle de table appartenant à l’univers World of Darkness, participant également à cet univers Vampire: The Masquerade. Il a plusieurs jeux publiés considérés parmi les meilleurs RPG occidentaux qui existent pour PC. Une suite, appelée Bloodlines, que nous verrons dans un avenir pas trop lointain, semble prête à relever sa couronne. Dans le cas de Werewolf, c’est sa première incursion dans le domaine des jeux vidéo. Il nous vient avec une proposition de RPG qui alterne des moments de Hack & Slash avec furtivité dans un cocktail très attractif à première vue.

Cela nous met dans la peau de Cahal. Nous parlons d’un Garou (connu sous le nom de loups-garous de cet univers) qui devra mener deux batailles: l’une contre ses instincts poussés par la rage et l’autre contre Pentex, une société qui cherche à changer le monde et l’humanité grâce à l’influence de Wyrm , le dieu du Chaos. Nous sommes situés en Amérique du Nord sous le manteau de Fianna, une tribu irlandaise de Garous qui sert Gaia, la Terre Mère. Sa mission n’est autre que de protéger la planète de l’apocalypse qui se cache après le développement technologique des civilisations.

Bien qu’il ne fasse aucun doute que nous ayons ici une prémisse super attrayante et intéressante, elle utilise un récit trop dépendant de la connaissance du joueur du RPG original. Il prend pour acquis de nombreux concepts et événements de la tradition du jeu de société, ainsi que l’arrière-plan des personnages, qui est développé en nous faisant comprendre qu’il s’agit de vieilles connaissances. Pour le joueur initié à l’univers ou qui n’en connaît pas les origines, c’est assez déroutant. Inutile de dire qu’il est difficile d’être inondé du courant qui accompagne l’histoire. Dommage, car sans aucun doute, l’histoire et ses personnages sont l’un des éléments les plus remarquables du jeu vidéo.

Puissant en termes de thèmes et de contrastes

L’une des choses les plus cool à propos de Werewolf The Apcalypse est de savoir comment il représente cette bataille entre les camps. D’une part, les protagonistes émergent comme une sorte de collectif naturaliste. Il est composé de la tribu Fianna et de quelques humains qui cherchent à empêcher l’effondrement de la Terre. Ils vivent dans un sanctuaire situé au fond d’une forêt, protégé par la nature et les esprits de Gaia. De l’autre, il y a les installations d’Edron. C’est une filiale de Pentex axée sur les expériences humaines qui cherche à déboiser la forêt de Garou pour étendre ses domaines.

Edron est constitué de bâtiments où le béton et le métal prédominent librement. Les couleurs grises douces et les jaunes pâles nourrissent son essence. Celui qui évoque parfaitement l’apathie à laquelle les humains sont adeptes du wyrm. Les deux faces de la médaille, le ying et le yang, comme la carte que l’on peut parcourir le représente bien. La forêt est un lieu plein de hauteurs, circulaire, de formes aléatoires et qui n’a à respecter aucun sens au-delà de la façon dont la nature se rétrécit pour éviter de mourir. Juste au bord de celui-ci, nous pouvons déjà voir une route et un endroit désolé par des taches chauves d’arbres coupés, des nuages ​​de pollution et un grand bâtiment qui se dresse à quelques mètres de la forêt.

Le cyanure a su parfaitement représenter visuellement ce que les Garous entendent par apocalypse. Mais je parle d’un point de vue esthétique-narratif, pas mécanique. C’est là que nous allons approfondir la suite.

Traquez jusqu’à ce que la rage explose

Werewolf utilise 3 genres pour développer sa proposition. D’une part, nous avons l’aspect rôle, que nous développerons en grande partie dans la forêt. Nous voyons cela exposé dans les conversations, où nous choisissons ce que Cahal va dire, étant capable de définir la personnalité du protagoniste. Cela nous permet de jouer un rôle à l’aise sans avoir à être conscient des conséquences du jeu vidéo. De l’autre, il y a comment faire face aux situations une fois qu’on en a mis un pied (ou une jambe). Ici, Cahil interagit avec d’autres êtres comme des menaces. Bien pouvoir les ignorer, les éliminer sans être vu se casser le cou ou utiliser une arbalète, avoir pour as dans sa manche pour se transformer en un puissant Crinos musclé en libérant sa rage accumulée.

C’est là que la facette Hack & Slash entre en jeu, étant capable de contrôler la masse de cheveux et de crocs à l’aide de petits combos avec deux boutons, des prises, des esquives, diverses capacités spéciales avec les déclencheurs et même un mode rage qui nous donne plus de puissance et de vitesse . C’est vraiment dans ces moments de testostérone et d’abats que travaille le loup-garou, nous donnant des combats énergiques, avec certaines touches de stratégie pour que nous attaquions en étant en partie méditatifs au lieu de tout laisser entre les mains de la folie.

Cependant, je ne peux pas en dire autant des autres points. La furtivité est assez artificielle, profitant de couvertures et d’ennemis placés de manière non déguisée pour qu’ils laissent le dos exposé. L’IA n’est pas que cela aide beaucoup non plus, avoir des moments où ils nous regardent directement sans broncher jusqu’à passer par sonner l’alarme quand ils nous voient jeter un coup d’œil dans un coin du coffre. Jouer furtivement finit par devenir rapidement répétitif et fade, nous incitant à agir sous la forme de Crinos tous les deux par trois, car si nous sommes découverts, nous muterons presque automatiquement dans cet état.

Rôle de base et qu’il se montre insuffisant

Une chose qui est certainement décevante est que, étant un RPG à la base, Werewolf The Apocalypse en a très peu en tant que jeu vidéo. Bien que Cyanide comprenne que le rôle dans les conversations ne signifie pas cause = effet, mais une autre façon de laisser le joueur modeler et interpréter un rôle, elle ne sait pas comment le traduire dans le reste. L’histoire se déroule à travers le bavardage des PNJ, mais de manière pas harmonieuse, sinon en libérant des kilos de textes et de conversations qui ressemblent à des récidivistes.

En outre, il laisse les questions pertinentes de la collection à la merci de feuilles de texte éparpillées dans la forêt. Il n’est plus ennuyeux de devoir le contourner comme des poulets sans tête pour les trouver, mais plutôt qu’après lecture, il rompt l’immersion pour être dans le menu du jeu, interrompant l’action.

En dehors de cela, nous avons la possibilité d’améliorer le personnage dans un arbre de compétences simple et linéaire. Ici, nous pouvons améliorer des choses telles que les munitions de l’arbalète, la rage ou apprendre de nouvelles techniques pour la transformation en loup-garou. Bien que j’aime la façon de faire grandir le personnage, qui n’est autre que d’activer nos instincts pour détecter les esprits puis les absorber, car l’arbre de compétences est configuré, cela ne laisse pas au joueur la possibilité de tracer une croissance personnalisée. Comme dans beaucoup d’autres choses, il se sent dépassé et nous limite à suivre un certain ordre.

Du loup-garou au beagle paresseux

Là où Cyanide échoue toujours, c’est quand il s’agit de profiter du côté technique de ses œuvres. Faisons-nous une exception pour le loup-garou? J’ai peur que ce ne soit pas possible. Oui, ici on reparlera avec des personnages qui clignotent à peine, utilisant des gestes plus inhumains que ceux d’un Pepper et entourés d’un très beau décor, mais qui se sent trop solide et sans vie. Il n’y a pratiquement aucune physique au-delà de celles requises pour accentuer les combats. Alors préparez-vous à voir comment l’herbe croise nos pieds lorsque vous marchez dessus, à quoi les plantes ressemblent à des rochers lorsque nous trébuchons dessus ou les contemplons comme des objets du quotidien, comme un verre de café, ils nous empêchent couverture en étant des solides programmés collés aux surfaces.

Ce sont des détails qui séparément peuvent passer inaperçus, mais la somme d’entre eux fait entrer le loup-garou comme quelque chose de laid à regarder. D’accord, il faut être conscient qu’on est face à un double A mais au milieu de 2021 je comprends que Cyanide peut donner beaucoup plus dans ce domaine. C’est quelque chose que, malgré tout, je pourrais sauter si cela offrait une expérience digne dans le reste, mais le mot merde résonne dans ma tête où que je regarde.

La même chose se produit avec le son. Les effets sonores sont parmi les plus basiques que j’ai entendus d’un titre de ce calibre depuis des années. Le doublage semble officié par des gens qui n’ont aucune envie de vivre et la musique présente une liste dérisoire de morceaux, qui finissent par devenir répétitifs au bout de quelques heures. Lorsque nous écoutons toujours le même thème de métal au combat, il arrive un moment où nous le détesterons, peu importe à quel point cela nous fait mal la première fois que nous l’entendons.

Celui qui prend beaucoup de place, moins il se resserre

Werewolf The Apocalypse – Earthblood est une tentative plus qu’échouée de montrer la puissance du monde des ténèbres en dehors de son écosystème traditionnel. Une bonne prémisse, une histoire intéressante et un effort visuel correct pour parler de certains sujets qui semblent frais. Il offre également un combat intéressant, plein de possibilités et très spectaculaire. En dehors de cela, il est bloqué sur un mur de limites auto-imposées. Une furtivité trop basique et ennuyeuse avec peu d’alternatives, une exploration linéaire et mal planifiée avec une forme narrative anachronique, le tout couvert par une enveloppe technique de physique inexistante, des animations robotiques et un manque d’ambition inquiétant.

Je suis vraiment désolé que Werewolf ait fini comme ça. Je répète que la prémisse était suffisamment bonne et attrayante, mais en tant que jeu vidéo, il n’y a nulle part à gratter. Si nous nous étions concentrés sur l’une de ses facettes pour l’exploiter au maximum au lieu de nous donner 3 approches dont l’expérience semble superficielle, cela se serait mieux passé. Si vous êtes intéressé par ce qui compte, je vous conseille vivement d’essayer de jouer au jeu de société, car vous allez avoir mille fois mieux.