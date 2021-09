Analyse de Clid the Snail pour PlayStation 4 et 5

Qui a dit que les escargots étaient des êtres gentils et pacifiques ? Dans notre analyse de Clid the Snail, nous vous montrons que ce n’est pas toujours le cas.

L’initiative PlayStation Talents donne l’opportunité aux petits studios espagnols de la scène indépendante depuis quelques années maintenant. Grâce à ce projet, nous avons pu profiter d’œuvres intéressantes telles que Submersed, Treasure Rangers ou Effie entre autres. Aujourd’hui, nous vous présentons notre Analyse Clid l’escargot, un nouveau titre né grâce à ce label de qualité.

La petite équipe de Weird Beluga Studio présente son premier travail créé sous l’égide de Sony et publié par Koch Media. Nous parlons d’un Top Down Shooter avec un design artistique très original, dans lequel nous aurons également suffisamment d’espace pour l’exploration et le puzzle étrange à résoudre. Un mélange intéressant qui nous laisse avec un bon titre, qui n’est cependant pas sans quelques petits défauts, mais pardonnables.

La disparition de l’humanité

L’intrigue nous place dans un futur lointain, dans lequel l’humanité s’est éteinte pour des raisons inconnues. En revanche, les animaux et les insectes ont survécu et évolué, formant différentes factions et citadelles pour leur propre espèce. Coléoptères, lapins, sauterelles, taupes… Toutes les races ont leur place.

Nous contrôlons Clid, un escargot un peu excentrique qui est accompagné de Belu, une luciole qu’il a sauvée il y a longtemps. Le jeune homme se consacre à explorer l’extérieur des murs de son camp, et accessoirement à exterminer le nombre de limaces qu’il trouve sur son chemin. La mauvaise chose est qu’à cause de cela, ses semblables finissent par l’expulser de leur maison, par peur de futures représailles. Notre protagoniste n’a donc pas d’autre choix que de faire ses valises et de trouver sa place dans le monde.

Au cours de son voyage, il finit par trouver une nouvelle famille dans un groupe de marginalisés comme lui, qui ont formé leur propre communauté, appelée Alastor. Cette communauté est composée d’un timide hérisson qui fabrique des armes, d’une tortue chaman, d’une chauve-souris muette, d’une grenouille ninja et d’un caméléon qui est le chef des lieux. Clid les rejoint, les aidant dans les missions que d’autres citadelles leur confient, et avec lesquelles, outre l’argent, ils essaient d’obtenir le respect et l’acceptation du reste des sociétés.

Comme vous pouvez le voir, bien que nous parlions d’un titre d’action avec un thème futuriste, il traite de questions importantes telles que la discrimination et l’exclusion sociale. Quelque chose qui continue malheureusement aujourd’hui. La bonne chose est que la composante fiction n’est pas non plus négligée, avec une histoire qui accroche et réserve quelques surprises. Bien sûr, malheureusement ceux-ci sont assez prévisibles et dès que nous serons attentifs nous les imaginerons tout de suite.

Clid, l’escargot guerrier

Déjà aux commandes, on se retrouve devant un twin stick shooter avec une vue de dessus à la manière de Helldivers, Enter the Gungeon, ou Dead Nation par exemple. Mais contrairement à ceux-ci, le rythme est moins effréné et la composante exploration a plus de poids. Si à cela on ajoute quelques énigmes à des moments précis et des petites touches de jeu de rôle, on a suffisamment de variété pour que l’aventure ne devienne pas répétitive.

À partir du combat, notre protagoniste s’appuie principalement sur une arme de fabrication artisanale pour se défendre. Cela tire une sorte de faisceau d’énergie que nous pouvons même charger pour faire plus de dégâts. Mais ce n’est pas la seule chose que nous aurons au cours de l’aventure pour résoudre nos affrontements.

Avec du temps et de l’argent, nous pourrons acheter de nouvelles armes à Hedgehog Morti dans notre base. Nous aurons également suffisamment de variété, pouvant choisir entre un fusil de chasse, un lance-flammes, des grenades, des tourelles ou des mines, par exemple. Au total, nous avons un arsenal assez large.

Et à cela, il faut ajouter les différents shells que possède Clid. Ceux-ci agissent comme une capacité définitive, devant se recharger pendant que nous jouons. L’un d’eux, par exemple, nous entoure d’énormes fragments de glace qui endommagent les ennemis, un autre libère des décharges d’énergie, et nous avons même celui qui déchaîne un torrent de missiles. Bien sûr, pour les débloquer, nous devons d’abord trouver des fruits de l’arbre Ralar. Cela nous amène au point suivant, l’exploration.

Sortir les cornes au soleil

Malgré le fait que le jeu soit essentiellement linéaire, les différents scénarios sont assez larges et avec plusieurs chemins et recoins à rechercher. Ce sera vraiment utile, car les emplacements cachent des secrets juteux tels que les graines susmentionnées, des coffres avec de l’argent ou des fragments qui nous permettront d’élargir notre barre de vie. Allez, il vaut mieux ne laisser aucun coin sans inspecter.

De plus, son design artistique est très inspiré, nous retrouverons donc de nombreux détails éparpillés sur la carte qui nous racontent le passé du monde. Cartes SD, disques compacts, téléphones portables, crânes de « Los Gigantes » (le nom sous lequel les humains sont connus)… Les scènes regorgent de ce type d’élément.

Quant au gameplay, c’est peut-être le point où Clid l’escargot échoue le plus. Et nous avons un de chaux et un autre de sable. D’une part, en bon tireur à double stick, les tirs sont assez amusants, nous obligeant aussi à utiliser à bon escient notre arsenal varié si nous voulons survivre. Le problème est que parfois la difficulté est un peu injuste.

Et c’est que malgré la grande conception artistique susmentionnée, c’est techniquement que les coutures du travail de Weird Beluga Studio sont perceptibles. Les scénarios sont assez gris, ce qui fait qu’il faut parfois du temps pour voir d’où viennent les ennemis. De plus, lorsqu’ils sont en hauteur, nous ne pouvons pas leur tirer dessus, alors qu’ils peuvent nous tirer dessus. Mais sans aucun doute, le pire de tout se trouve dans les affrontements contre les différents patrons.

Sa difficulté monte un peu par rapport au reste du jeu, ce qui n’est pas forcément mauvais. Le problème est que dans certains cas, lorsque nous mourons en les combattant, nous devrons peut-être répéter une partie du scénario avant de les affronter à nouveau. De plus, certains ont plus d’une phase de combat, nous devrons donc également la surmonter à nouveau. Par conséquent, ces moments peuvent être quelque peu fastidieux.

Graphiques et son

Un autre point quelque peu négatif de la section technique est que le taux de rafraîchissement souffre à plus d’une occasion de baisses spécifiques. Ce n’est pas quelque chose qui gâche l’expérience, mais n’étant pas spécialement une merveille en termes de graphisme, et l’ayant joué sur une PlayStation 5, ses performances devraient être meilleures, même sans avoir une version spécifique pour la nouvelle console Sony.

D’autre part, sa section sonore a également des lumières et des ombres. Les mélodies rock avec de superbes riffs de guitare cèdent la place à d’autres plus fades et fades, qui passent sans douleur ni gloire. Curieusement, le langage du jeu est inventé pour l’occasion, avec le surcroît de travail que cela implique. Heureusement, les textes sont dans un espagnol parfait, ce qui nous permet de profiter des conversations amusantes -à l’occasion- que Clid a avec Belu et le reste des personnages.

Conclusion

En conclusion, Weird Beluga Studio a réalisé un titre qui mélange avec succès combats, énigmes, jeux de rôle et exploration. Il ne se démarque sur aucun de ces points, mais il rend l’aventure variée. Sa conception artistique est très inspirée, montrant dans les ruines de l’ancien monde une multitude d’éléments de notre culture.

L’inconvénient est que techniquement, vous pouvez voir que le jeu avait besoin d’un peu plus de temps au four. Des chutes de cadre et des scènes quelque peu floues en raison de leurs tons gris, qui semblent faits exprès pour cacher leurs défauts.

Somme toute, nous sommes face à une aventure qui vaut la peine d’être jouée. Et plus encore à son prix ajusté de 19’99 euros qu’il a dans le PS Store. Pour retirer les cornes du soleil, il a été dit.

Allons-y !