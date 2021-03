Analyse de Bravely Default II pour Nintendo Switch

Square Enix nous offre une fois de plus un RPG classique, mais avec des nouvelles pour tout le monde. Nous vous laissons notre analyse de Bravely Default 2.

L’arrivée du premier Bravely Default a vraiment été une surprise. Square Enix nous a présenté un jeu très classique pour emprunter ce chemin que ses autres sagas emblématiques laissaient derrière eux. Maintenant, plusieurs années plus tard, on parle de Avis sur Bravely Default 2. Un jeu qui surpasse de loin la suite-rehash de Bravely Second.

Et cette fois, contrairement au précédent, nous avons un tout nouveau jeu. Protagonistes, monde, lieux, histoire, métiers, bande son … tout ce qui est présenté dans Bravely Default 2 est nouveau. Mais il le fait en se connectant suffisamment au jeu original pour que nous ayons un sentiment de proximité qui nous indique que nous sommes dans cet univers.

Donc oui. Ce n’est peut-être pas aussi original que le premier. Peut-être qu’il a des choses similaires au premier Bravely Default. Mais bien sûr, c’est ce que nous lui avons demandé.

Un nouveau monde à explorer

S’il y a quelque chose qui nous a laissé un goût doux-amer avec Bravely Second, c’est le fait que le jeu a recyclé presque tout ce que nous avions vu dans le premier opus. Villes, emplois, même ennemis. Tout était une copie conforme du précédent, bien que distribué à différents endroits.

Heureusement pour tout le monde, Bravely Default II présente un jeu avec tout ce qu’il y a de nouveau. Des quatre protagonistes, avec Seth à la barre, à la bande originale. Et oui, d’accord. Nous manquons encore les mélodies du premier. Mais en tenant compte du fait que cela vient de la main du même que Bravely Default, la chose n’a pas de gaspillage.

L’intrigue nous emmènera à travers un monde dans lequel, regardez où, les quatre cristaux de lumière ont été perdus. Rien de nouveau à l’horizon, vraiment. Notre tâche sera d’aider l’héritier du royaume de Musa, Gloire, pour récupérer les cristaux susmentionnés et rétablir l’équilibre rompu.

Pour cela, nous aurons un marin naufragé, Seth, un magicien à l’accent argentin, Elvis et une fille avec plus de mystère que tout ce qui précède, Adelle. Entre nous quatre, et avec l’aide temporaire d’autres PNJ, nous devrons faire face aux menaces qui se dressent devant nous. Et ils ne seront pas peu nombreux.

Emplois, emplois et plus d’emplois

Le système de Bravely Default II est, presque littéralement, le même que ce que nous avons vu dans les jeux précédents. C’est-à-dire un système de combat au tour par tour où la proéminence est prise par les emplois que nous trouverons là-bas et les modes courageux Oui défaut. L’exploration sera importante et nous trouverons un grand nombre de donjons en cours de route.

Ceux-ci, en plus, seront de toutes sortes, nous trouverons donc certains couloirs, d’autres avec plus d’énigmes et certains même dans une vue en deux dimensions, au lieu d’une vue de dessus. La bonne nouvelle est que les batailles «de choc» sont mises en œuvre, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de batailles aléatoires. Si nous sommes très bien équipés et de niveau suffisant, Les ennemis fuiront et ce ne sera pas si compliqué à explorer.

Notre plus gros mangeur de temps sera de trouver les astérisques, c’est-à-dire ce qui débloque les tâches que les personnages peuvent prendre. Il y a aussi beaucoup de nouvelles ici car beaucoup d’entre elles sont publiées dans cet épisode.

Bien sûr, on vous prévient déjà qu’il y en a qui n’ont pas beaucoup de sens avec leurs costumes. Par exemple, l’astérisque du chasseur nous donne des vêtements de femme manquante que beaucoup d’actrices des films de James Bond aimeraient déjà.

Ce qui est bien c’est que chacun d’eux est assez différent des précédents et ils se complètent très bien. Nous trouverons des emplois offensifs, défensifs, magiques, de soutien, etc. Et il y a des combinaisons intéressantes. Par exemple, combiner le sauvage avec le moine secouera tout devant vous.

Les compétences passives seront presque certainement celles qui nous feront passer d’un emploi à un autre pour réaliser ces améliorations. Récupération de MP, contre-évasion, défense automatique … chaque job en présente au moins un utilisable à tout moment.

De cette façon, nous pouvons personnaliser nos personnages de plusieurs manières. S’il est vrai que les compétences actives ne peuvent être utilisées que par lots de deux (principale et secondaire), les compétences passives n’ont aucune restriction. Alors explorez, il y a beaucoup à faire.

Difficulté et défi

Bravely Default et Bravely Second sont des jeux qui ont une touche de difficulté intéressante. Nous trouverons des moments où partir à l’aventure sera inutile (à moins de supprimer 15 niveaux du boss). La même chose se produit dans Bravely Default II.

La stratégie de combinaison des emplois et de leurs compétences passives est très importante si nous voulons progresser de manière adéquate. Pour un serveur, le niveau normal a péché d’être trop simple. En partie, en raison des demandes des fans après la démo qu’ils nous ont plantée. Mais c’est que le premier ennemi vous a tué …

Le niveau de difficulté « hard » est plus similaire à cette démo, mais sans être si infernal. Il est conseillé de l’essayer car on peut le changer quand on veut. Nous saurons donc si nous avons réussi ou non.

Selon cette prémisse, il est très possible qu’à chaque fois que nous changeons de zone ou que nous atteignons un nouveau donjon, nous devions proposer une nouvelle stratégie. Par exemple, il y aura des endroits où l’utilisation de la magie sera synonyme de mort. Plus que tout parce que les ennemis feront contre tout ce qui sent la magie. De plus, il y en a qui réagissent à la magie blanche, même si vous ne la lancez pas sur eux.

En ce sens, soit nous protégeons le guérisseur, soit nous lui donnons des capacités de guérison d’un autre type, comme un magicien rouge, un entraîneur ou quelqu’un qui aide à guérir. Le fait de changer continuellement d’emploi pour l’améliorer ou acquérir une certaine compétence nous amènera à changer la formation tous les deux par trois. Mais c’est là que se trouve le plaisir.

L’équipe joue également un rôle très important. Nous ne pourrons pas équiper ce que nous voulons car chaque travail a une limite de poids. De cette manière, il sera pratique d’ajuster ce paramètre au maximum et de rechercher les compétences qui nous protègent des états altérés en fonction de la zone.

Et soyez très prudent avec le paramètre « possibilité d’être la cible ». Cela contrôlera qui attaquent les ennemis. Et bien qu’Elvis semble initialement être un frappeur, il peut être contrôlé à mesure que nous augmentons les emplois. Et cela sera essentiel à l’avenir.

Section technique

Graphiquement et acoustiquement, le jeu est une vraie merveille. Le passage de la Nintendo 3DS à la Nintendo Switch a rendu le monde et les scènes beaucoup plus grands et plus détaillés. Les personnages, l’environnement … tout prend vie sur la console hybride Nintendo.

Cependant, il est vrai que le jeu ralentit parfois. Le début des batailles, si nous sautons l’intro, fait quelques sauts au début. Nous avons également constaté des problèmes dans certaines villes. C’est toujours lorsque vous entrez, car une fois que vous avez tout chargé (après 2 ou 3 secondes), la chose se stabilise. Cependant, les problèmes sont suffisamment visibles pour que nous les remarquions.

Heureusement, au final, l’impact sur le gameplay n’est pas vraiment trop, donc on peut lui « pardonner ».

Ce qui n’échoue pas du tout, c’est la bande son. Si le premier jeu a déjà touché une corde sensible chez nous avec des chansons comme « That Person’s Name Is » ou « Serpent eating the Ground », ils nous ont frappés très fort.

Eh bien, bien que ces mélodies ne soient pas directement dans le jeu, nous y trouverons leur congé. Combattre des boss, à la fois porteurs d’astérisques et autres, est un délice musicalement parlant. Et plus nous avançons, puisque nous commencerons à voir les variations.

Chaque personnage a également son thème spécial pendant les batailles, s’il effectue les attaques uniques. Dans ce sens, Revo (le chanteur principal du groupe qui a donné naissance à la première ouverture d’Attack on Titan) il se transforme en briller et cela nous laisse des mélodies qui resteront longtemps dans nos têtes.

Conclusions de l’analyse Bravely Default II

Bravely Default II est un jeu essentiel dans votre bibliothèque si vous aimez les jeux de rôle classiques. Il propose des explorations, des combats et même un mini-jeu de cartes qui vous feront perdre des heures à élaborer des stratégies pour ne pas perdre l’un des trophées obtenus.

Le titre rendra une fois de plus les choses pas ce qu’elles paraissent, de la même manière que nous l’avons vu dans « Where the Fairy Flies » et « End Layer ». Cependant, nous n’allons pas vous donner un indice, car c’est le plaisir.

Bien sûr, nous vous prévenons que l’histoire est beaucoup plus sombre que la première. Malgré ce que cela peut paraître, nous allons voir plus de morts et d’attitudes dans le monde qui nous feront nous interroger sur beaucoup de choses. Ce n’est pas un jeu qui convient à tous les publics dans ce sens.

Sinon, brillant au niveau sonore, exceptionnel dans la technique et merveilleux dans le jouable. On ne peut pas en dire plus sur lui. Alors préparez-vous à y consacrer des heures, des heures et plus d’heures.