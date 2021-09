Analyse Arboria pour PC

Une mécanique semblable à celle d’une âme au sein d’un voyou enveloppé dans un contexte naturaliste. Ceci et bien plus encore vous attend dans la revue Arboria.

Avec un marché bondé de rogue lite et de propositions similaires, il est difficile pour les studios de se démarquer ne serait-ce qu’un peu dans ce genre. Heureusement, la grâce de combiner les genres aboutit rarement à l’échec et je pense que c’est la force du jeu qui nous est présenté aujourd’hui. dans cette Analyse Arboria nous comprendrons que le hachage de nombreux éléments a sa récompense.

Raisonnement contre foi

Arboria nous transporte dans un monde où machines et nature se sont rencontrées dans une symbiose de respect et de prospérité. Un grand arbre donne vie à tout cet univers où cohabitent des êtres composés de branches, de sève et d’énergie grâce aux pouvoirs de son âme, une âme qu’ils considèrent comme un dieu.

Cependant, un artefact étrange trouvé dans les ruines au plus profond de ses racines rend ceux qui le portent sceptiques. Remettre en question l’intelligence de Dieu est quelque chose que la tribu Trollz ne peut ignorer et traquera ceux qui se laissent guider par les comportements de l’artefact.

Et qu’est-ce qu’on peint dans tout ça ? Eh bien, tous coupables. Nous serons le trollz animé par l’Arbre et chargé de chasser les hérétiques à travers les dangereux donjons qui se trouvent sous les racines de notre Dieu.

Par conséquent, l’intrigue d’Arboria est celle qui nous est dispensée à travers de brefs dialogues et de très nombreux fichiers audio et hologrammes. Ce dernier nous permettra de connaître les dernières nouvelles concernant notre proie, qui fera son chemin à travers les donjons pour en savoir de plus en plus sur la vérité de notre Dieu.

Éléments classiques de Rogue Like et Souls Like

Ce que ce jeu nous amène à briller si brillamment, c’est une conjonction de mécanismes de ces deux genres qui fonctionnent comme un chirurgien. D’une part, nous avons la configuration des niveaux typiques d’un rogue like, c’est-à-dire des phases procédurales qui changeront à chaque fois que nous recommencerons l’aventure.

Car, comme tous les rogue like, nous sommes face à un titre où mourir et recommencer est une constante. Heureusement, leurs systèmes de progression sont suffisamment bien conçus pour que le processus ne devienne pas un chemin frustrant.

De l’autre, nous avons le mot d’ordre des âmes comme. Des batailles où esquiver bien, frapper au bon moment et avoir beaucoup de patience sont la clé pour être victorieux. Combinant des attaques normales et fortes (effectuées avec les déclencheurs du contrôleur, comme dans toutes les âmes semblables), des capacités spéciales, des combos élémentaires et l’utilisation d’objets.

La réaction et la vitesse dépendent beaucoup des builds que nous développons, étant un jeu très soigné dans cet aspect et qui nous laissera une multitude de façons de jouer. Et oui, tout optimal qui sera plus ou moins efficace selon le genre de joueur que l’on est.

Arboria, notre lien particulier

On pourrait dire que le jeu est divisé en deux sections générales. Le premier est la surface de la croûte d’Arboria, où s’élève un petit village trollz qui sert de centre névralgique à nos efforts. Chaque fois que nous mourons et qu’un nouveau trollz naît, il le fera dans cette ville et ici il devra faire des préparatifs avant le prochain raid.

Par conséquent, le jeu est basé sur la routine suivante : creusez aussi profondément que possible dans les donjons, obtenez de l’énergie -à travers des cristaux bleus- et soignez les racines de l’arbre que vous trouvez. Avec le premier élément, qui agit comme une monnaie, nous pouvons acheter des améliorations dans les différents trollz qui apparaîtront dans la ville et faire des offrandes à Dieu pour que le prochain trollz que l’arbre engendre soit plus fort.

Pendant ce temps, avec les racines saines de l’arbre, nous débloquerons de nouveaux magasins dans la ville et nous pourrons accéder à des améliorations plus avancées. De cette façon, en combinant les déblocages fournis par l’énergie et les racines saines, à chaque nouvelle course que nous commençons, nous serons plus forts et le chemin sera lissé, même s’il est généré de manière procédurale.

Comprendre les éléments et l’art du pillage

Une chose à savoir, c’est qu’Arboria n’est pas un jeu aussi simple qu’avant. Il y a certaines philosophies à comprendre avant de devenir fou. Par exemple, les ennemis sont présentés sous différentes couleurs et formes et cela sert de signaux pour savoir comment nous devons les affronter.

Si des guêpes nous attaquent, ces ennemis sont très rapides mais facilement prévisibles, donc, esquiver au bon moment (pour avoir un bonus de dégâts) et les frapper avec des attaques rapides sera la meilleure stratégie. A plus haut, s’ils sont présentés en bleu (élément glace), on peut les régler d’un seul coup si notre arme est imprégnée de l’élément feu.

Cela imprègne aussi les scénarios, qui vont nous harceler avec des pièges en tout genre, des points de téléportation, des salles secrètes et des tests divers. Ces derniers ont tendance à se concentrer sur la résistance à des vagues d’ennemis, le nettoyage de zones spécifiques, la prise de pénalités ou l’activation de certains mécanismes en échange de récompenses juteuses.

Chaque fois que nous surmontons un donjon, nous descendrons au niveau inférieur, disposant d’une salle de repos où nous pourrons envoyer l’énergie collectée à la ville (si nous mourons, nous la perdons), équiper les compétences passives du personnage, voir la progression de nos proies et même coupé des planchers si nous trouvions des batteries pour faire fonctionner un ascenseur.

Répétez, améliorez et profitez de notre évolution

Certes, Arboria est l’un des voyous que j’ai le plus apprécié. Là où d’autres exposants vous laissent un sentiment constant de frustration, Arboria s’équilibre parfaitement avec de petits coups sur l’épée sous la forme d’améliorations. Plus nous endurons longtemps et plus nous récupérons d’énergie, plus nous pouvons acquérir d’améliorations dans le village.

Cependant, même si nos déplacements sont éphémères, nous aurons toujours quelque chose à apporter pour continuer à améliorer la ville. Bien sûr, au fur et à mesure que nous nous améliorons, nous pouvons raccourcir davantage d’étages afin que l’ennui de toujours répéter la même chose ne nous frappe pas. Bien que ce soit notre décision.

Voulons-nous répéter le premier niveau et aller de manière ordonnée afin de récolter plus d’énergie et d’objets ? Le jeu le permet. Vous vous sentez en sécurité et préférez passer directement au niveau 4 ? Si vous avez la batterie pour l’ascenseur au premier niveau, c’est parti.

Ceci, ajouté à la satisfaction qui vient d’un combat aussi poli grâce au retour de ses coups, des esquives de bord ou de sa généreuse variété de pouvoirs, fait d’Arboria une expérience agréable au sein du chaos qu’il prétend être.

L’équilibre parfait entre les sexes peut

Arboria est venu tranquillement mais c’était une surprise avec toute la loi. Son mélange des genres nous laisse un cocktail majestueux qu’on ne lui reprochera pas grand-chose. C’est vrai qu’il y a certaines idées qui demandent un peu de révision (comme l’utilisation de la téléportation) mais en général on est face à un rogue-like très robuste, original et qui sait s’approprier des éléments d’autres genres avec sagesse.

Même, en bon rogue like, cela nous mettra tendu face à divers boss, dont les combats suintent l’esprit Soulsborne à petites doses. Bref, c’est une expérience qui ravira les joueurs passionnés par les deux genres.

De plus, le studio qui a fait cette proposition, Dreemplant, promet de continuer à la soutenir avec des mises à jour très juteuses après la sortie du jeu vidéo. Jusqu’à présent, il était en accès anticipé mais son évolution a été de celles qui enlèvent le hoquet.

Si ce que vous lisez ici vous a ébloui, sachez que vous pouvez vous procurer Arboria pour 16,79€ sur Steam.