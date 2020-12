Ana de Armas rejoint le film Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans

Pour son thriller d’action « The Grey Man » frappe Netflix avec de gros canons: Les deux stars hollywoodiennes Ryan Gosling et Chris Evans jouent les rôles principaux, les réalisateurs de « Avengers: Endgame » Joe et Anthony Russo livrent le scénario, le budget est énorme. Avec Ana de Armas, une autre actrice populaire est désormais à bord.

« The Grey Man » est de poser la première pierre d’une nouvelle série de films d’espionnage sur Netflix. L’étoile filante Ana de Armas (« Knives Out ») a été inscrite pour le projet, comme le rapporte Deadline. Le casting va comme un poing sur l’œil: après tout, il va Née à Cuba, elle sera bientôt en vedette dans « James Bond 007: No Time to Die » – elle a déjà de l’expérience avec les films d’agent.

Voilà ce qu’est « The Grey Man »

Quel rôle Ana de Armas dans le film Netflix le plus cher de tous les temps (budget: plus de 200 millions de dollars) jouera n’est toujours pas clair. Tout ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que « The Grey Man » parle de l’assassin indépendant et ancien employé de la CIA Court Gentry (Gosling), qui est traqué dans le monde entier par son ancien collègue, Lloyd Hansen (Evans).

Thriller Netflix avec une équipe bien rodée

Pour Ana de Armas, « The Grey Man » devient une réunion de deux manières: l’actrice a déjà été devant la caméra avec Ryan Gosling pour « Blade Runner 2049 » (2017), et elle était dans « Knives Out » avec Chris Evans « (2019) à voir.