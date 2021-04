Amy Schumer se demande si elle aurait un deuxième enfant

Amy Schumer pourrait envisager de devenir maman de deux enfants un jour.

Le comédien et acteur, 39 ans, a évoqué la possibilité d’avoir un autre enfant lors d’une interview sur «The Ellen DeGeneres Show», parlant avec l’hôte invité Ashley Graham.

« Oh mon Dieu. J’espère que oui », a déclaré Schumer. «Nous essayons de le comprendre. Je veux dire, tu sais, c’est comme, il n’y a rien de mieux.

La star de «Trainwreck» et son mari, Chris Fischer, ont accueilli leur premier enfant, Gene, en mai 2019.

Elle a été honnête sur les problèmes de santé qu’elle a connus tout au long de sa grossesse en raison de sa lutte contre l’hyperemesis gravidarum, une condition qui peut entraîner des nausées et des vomissements fréquents.

«J’ai vomi violemment et je me sentais malade presque tous les jours de ma grossesse», a-t-elle expliqué dans un précédent post Instagram. «L’hyperémèse est réelle et c’est horrible.»

Schumer a déclaré dans le passé qu’elle ne voulait plus subir de grossesse et qu’elle et son mari avaient envisagé d’autres options.

«Nous avons fait la FIV, et la FIV a été vraiment difficile pour moi. Je ne pense pas que je pourrais jamais refaire une FIV. Et j’ai donc décidé que je ne pouvais plus jamais être enceinte », a-t-elle déclaré à Willie Geist de 45secondes.fr l’année dernière. « Nous avons pensé à une mère porteuse, mais je pense que nous allons attendre pour le moment. »

En attendant, Schumer a dit à Graham à quel point elle adorait voir la personnalité de son fils de près de 2 ans se développer – et quand il s’agit de confiance en soi, il semble que Gene suive déjà les traces de sa drôle de mère.

« Il a, genre, la confiance d’un comédien, tu sais? » Dit Schumer. «Il parle en phrases complètes. Il ne dit rien, ne dit pas un mot, mais il parle en entier – «Bla, bla, bla! – et il fait signe aux choses. Il ne dit aucun mot, mais il a tellement confiance en lui. Tout comme une bande dessinée débutant.

Elle a ajouté que la parentalité «devient de plus en plus amusante» tout le temps.

«Chaque jour, c’est plus amusant», dit-elle. «Nous pouvons communiquer maintenant. Et il dit simplement oui à tout… Donc je peux lui demander n’importe quoi, ce qui est amusant de jouer avec.

