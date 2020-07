Amy Adams et son rôle surprenant dans le nouveau film Nightbitch

Amy Adams est l’une des actrices du moment avec des films comme Justice League et The Woman in the Window

Il septième art Cela n’a pas seulement signifié un avant et un après pour l’histoire et la culture, mais aussi pour les travailleurs qui le rendent possible. Malgré toutes les personnes qui rendent un film possible, le visage visible et le plus connu est celui des acteurs. Celles-ci Stars d’Hollywood Ils ont été entourés de célébrité en quelques secondes et leur vie a complètement changé, attirant des vagues de fans. Mais, alors que certains préfèrent le typage dans un article, comme c’est le cas de Lisa Kudrow, d’autres aiment Amy Adams ils sont entièrement polyvalent et surprenez le public avec de nouveaux thèmes et styles.

Amy Adams Il a participé à plusieurs projets très divers. Il a conquis le cœur des plus petits avec les films de Disney “Enchanted” et “The Muppets”. Il a fait voyager le public vers un avenir dystopique en “Sa” et a beaucoup réfléchi dans le thriller psychologique “Plaie ouverte”. Et ces dernières années, il est devenu l’un des “La Ligue de la justice”. Ce ne sont là que quelques-uns des rares rôles qu’il a joué, avec des camées dans des séries comme “Le bureau”, “Smalville” ou “Buffy contre les vampires”. Donc son dernier rôle sera dans le film “Nightbitch” où il jouera une femme qui pense se transformer en chien.

L’entreprise Photos de Annapurna a gagné cette semaine la vente aux enchères pour acquérir les droits de Nightbitch a le roman éponyme de Rachel Yoder pour l’adapter. Les producteurs seront Megan Ellison, Sue Naegle et Sammy Scher. Dans ce film Amy Adams Elle jouera une femme au foyer qui, avec le fardeau du jour le jour et la responsabilité de la maternité, commencera à douter de son identité, pensant que se transforme en chien. Encore Il n’y a pas de date de sortie pour Nightbitch, mais il est prévu qu’avec ce nouveau film Amy Adams obtient enfin la statuette dorée.

