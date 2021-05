Amis: la réunion est aussi proche d’un film de renaissance ou de réunion que les fans le pourront jamais

Après une très longue attente, Amis: La Réunion vient de sortir sur HBO Max, mais ne vous attendez pas à ce que cela signifie qu’une reprise de la série ou une adaptation cinématographique est en cours. La nouvelle spéciale présente les six principaux membres de la distribution – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer – se réunissant à nouveau pour se remémorer la série. Plusieurs invités spéciaux figurent également au programme.

le Amis Les acteurs recréent en quelque sorte la célèbre scène de jeu-questionnaire de la série, mais y a-t-il une chance qu’ils reviennent bientôt dans leur personnage pour un véritable renouveau, que ce soit à travers un autre spin-off ou même un film de retrouvailles? Les fans qui souhaitent que cela se produise ne devraient pas retenir leur souffle. Dans une nouvelle interview avec THR, les créateurs de la série Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif et réalisateur Kevin Bright ont complètement mis fin à l’idée. Voici ce que Bright a dit lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait jamais une nouvelle retombée ou un renouveau de quelque nature que ce soit.

« Non, parce que ce ne sera pas aussi bien. Ces six acteurs, le temps, le lieu, tout était spécial. Nous ne voulons pas regarder la série comme une marque que vous venez de faire passer à une autre génération. Si nous allions le faire, nous voulons peut-être faire quelque chose avec les six personnages, mais nous ne voulons pas faire cela parce que, comme le dit Crane, « nous devrons annuler tout ce que nous avons fait pour qu’une autre série se produise. » Et cela ne nous intéresse pas. C’était une fin parfaite, n’y touchez pas. «

Une idée que certains fans ont demandé à voir est un film de réunion, fournissant une mise à jour sur la situation de tous les personnages dans leur vie des décennies plus tard. À cela, Bright répète que la série télévisée était motivée par la jeunesse des personnages de l’époque et que les revoir tout ce temps plus tard serait probablement plus déprimant que drôle.

« Peut-être qu’un jour quelqu’un aura une excellente idée et nous présentera comment il envisage de faire un film. Mais faire le film Friends avec ce casting – plus vieux Amis– ce n’est pas le même spectacle. Toute l’énergie du spectacle n’était pas seulement la chimie des acteurs, mais elle était animée par la jeunesse. C’est quoi mon travail? De qui vais-je être amoureux? Que vais-je faire pour le reste de ma vie? C’est ce qui a conduit le spectacle. Imaginez des problèmes de divorce et d’autres choses? Rien de tout cela n’est attrayant. Si vous voulez faire une version véridique de ce qui leur serait arrivé, ils ne peuvent pas tous encore être mariés et ensemble. «

Kauffman, quant à lui, est également assez catégorique sur le fait que Amis n’obtiendra jamais aucune série de suites ni aucun redémarrage d’aucune sorte.

« Absolument pas. Non. Non. Il n’y a aucune raison de le faire. Ce ne sera jamais les six d’entre eux, c’est une émission complètement différente et ce n’est pas une émission qui m’intéresse particulièrement. Et si ce n’est pas fantastique, ou aussi bien en tant qu’amis, ça va juste faire chier les gens. «

Crane prend la décision à l’unanimité, qui soutient Bright et Kauffmann avec sa propre explication pour expliquer pourquoi cela ne vaut même pas la peine.

« Non, car inévitablement, si vous faites quelque chose comme ça, vous êtes en concurrence avec la série originale et pourquoi faire ça? Nous avons été si bénis. Nous avons réussi à obtenir la foudre dans une bouteille avec le casting parfait et tout s’est si bien passé. . Les chances que cela se reproduise sont vraiment minces. C’est comme si vous gagniez à la loterie, arrêtez d’acheter des billets. «

Amis: La Réunion est maintenant diffusé sur HBO Max. Des épisodes de la série classique sont également disponibles pour regarder sur le streamer. Vous pouvez lire l’interview complète avec le Amis créateurs chez The Hollywood Reporter.

Sujets: Amis, HBO Max