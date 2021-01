Amérique, vous avez besoin d’une thérapie | YourTango

«Vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles astuces à un vieux chien.»

Le dicton séculaire est un problème en soi, suggérant que parce que quelqu’un ou quelque chose est mis dans leurs manières, leur comportement appris, leur routine quotidienne – alors c’est tout. C’est la fin du jeu.

Vous ne pouvez rien y faire et il n’y a pas de retour en arrière.

Le jour des émeutes, Joe Biden a tweeté: «L’Amérique est tellement mieux que ce que nous voyons aujourd’hui.

Barack Obama l’a qualifié de «moment de grand déshonneur et de honte pour notre pays».

Même Mitt Romney, un éminent Reublican qui a autrefois soutenu Donald Trump, a condamné l’ancien animateur de télé-réalité et ses partisans, en disant: «Ils [Trump’s supporters] restera dans les mémoires pour leur rôle dans cet épisode honteux de l’histoire américaine.

Des milliers d’Américains se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs opinions, écrivant: «Ce n’est pas l’Amérique que je connais» ou «Ce n’est pas ce qu’est l’Amérique».

Voici la chose, cependant. C’est l’Amérique. Cela a été l’Amérique.

Beaucoup d’Américains ont tout simplement été trop privilégiés pour le voir, et maintenant, les lunettes roses que les gens utilisaient autrefois pour voir ce qu’on appelait le plus grand pays du monde ont été réduites en mille morceaux, et les gens commencent enfin à voir l’Amérique pour quoi il est.

Après avoir parcouru les médias sociaux quelques jours après l’attaque contre la démocratie américaine, je suis tombé sur un post Facebook poignant qui disait:

«Amérique, vous avez besoin d’une thérapie … au lieu de dire: ‘Ce n’est pas qui je suis’, essayez peut-être de dire: ‘Ce n’est PLUS ce que je veux être.' »

Et l’auteur de ce post est mort.

Les Américains peuvent dire ces choses tout ce qu’ils veulent – «Ce n’est pas MON Amérique», «Qu’est-il arrivé à notre grand pays?» – mais le fait est que, c’est ce que l’Amérique est depuis des centaines d’années. Une grande partie de la population se rend compte tout juste de la gravité des graines que nous avons semées depuis des siècles.

Les dégâts sont faits.

Dire des choses comme «Ce n’est pas qui nous sommes» ou «Ce n’est pas l’Amérique que je connais», puis ne rien faire pour changer c’est l’équivalent d’un homme ou d’une femme adulte reconnaissant qu’ils sont les plus toxiques personne dans sa vie, puis s’attendre à ce que les autres changent pendant qu’ils s’asseyent et font des ravages dans la vie qui les entoure.

C’est exactement qui est l’Amérique, mais ceux qui ont eu le privilège de fermer les yeux sur ce qui se passe réellement dans ce pays sont maintenant à l’écoute de la fréquence aiguë de l’Amérique Black, Brown, LGBTQ + et d’autres communautés opprimées des siècles.

Les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole au nom de Donald Trump – dont la plupart sont blancs – ont commis l’une des attaques les plus honteuses contre la démocratie de l’histoire de ce pays.

Et alors que certains émeutiers ont depuis été identifiés et arrêtés pour leur participation aux émeutes, c’est un cri dur de la masse de manifestants qui ont été arrêtés pour avoir manifesté pacifiquement contre la brutalité policière contre les gens de Black et Brown l’été dernier à la suite du George Floyd. meurtre.

Le complexe de supériorité des partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole est stupéfiant et fait écho aux idéologies toxiques sur lesquelles l’Amérique s’est construite il y a des centaines d’années.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux, des politiciens éminents, des personnalités publiques et bien d’autres ont déclaré que l’Amérique devait guérir.

Mettons une chose au clair: notre pays n’a pas besoin de guérir. L’Amérique a besoin de changer et, plus important encore, les habitants de ce pays doivent VOULOIR changer.

Nous ne pouvons plus nous asseoir et compter sur les autres pour faire le travail. Chaque citoyen de ce pays doit faire des efforts pour aider à changer ce pays.

Sinon, nous serons piégés dans le même cycle toxique dans lequel nous vivons depuis des centaines d’années. Souhaiter le changement ne servira à rien – nous avons dépassé ce point.

Nous devons agir maintenant: dans l’intérêt de nous-mêmes, de notre pays et de notre démocratie.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.