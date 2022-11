American Music Awards 2022 : tout savoir sur le gala

La saison des récompenses approche à grands pas et Prix ​​​​de la musique américaine ils ne feront pas exception. En ce sens, le gala qui récompense les artistes et les productions musicales les plus remarquables de la dernière année arrivera très prochainement. Ce n’est pas tout! Le jury est composé des fans eux-mêmes, qui deviennent électeurs et ont la possibilité de voter pour leurs chanteurs, groupes, chansons et albums préférés. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le gala ci-dessous.

La cérémonie classique aura lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles la prochaine dimanche 20 novembre. Sous la direction du musicien, acteur et producteur Wayne Brady, vous pourrez profiter d’une émission qui atteindra toute l’Amérique latine. Ce jour-là, il sera diffusé sur TNT la version espagnole, tandis que TNT Series offrira la langue originale. À quelle heure? Dans Mexiquevous pouvez syntoniser à partir de 19, tandis que dans La Colombie à 20 ans et dans le Chili Oui Argentine à 22.

Les nominés pour les American Music Awards sont sélectionnés en fonction des principales interactions des fans selon Billboard.com. Autrement dit, sur la base de la vente d’albums et de chansons numériques, d’émissions de radio, d’activités sociales et de tournées, les candidats de chaque catégorie sont déterminés, qui sont ensuite finalement élus par leurs fidèles partisans jusqu’à ce que le gagnant final soit choisi.

Le principal favori cette année est Bad Bunny, l’auteur-compositeur-interprète portoricain qui a attiré tous les regards avec ses huit nominations. Au classement, ils le suivent Beyoncé, Drake et Taylor Swift avec six chances, et Adele, Harry Styles et The Weeknd avec cinq autres. Si le rappeur – initialement nommé Benito Antonio Martínez Ocasio – monte dans toutes les catégories pour lesquelles il se présente, il pourrait égaler Michael Jackson et Whitney Houston comme les seuls artistes à avoir remporté huit trophées lors de la même cérémonie.

+ American Music Awards : tous les nominés

– Artiste de l’année

Adèle

mauvais lapin

Beyoncé

Canard

Harry Styles

Taylor Swift

Le weekend

– Nouvel artiste de l’année

Colombe Cameron

Gayle

latte

Måneskin

steve dentelle

– Collaboration de l’année

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, « Nous ne parlons pas de Bruno »

Elton John et Dua Lipa, « Cold Heart – PNAU Remix »

Futur ft. Drake & Tems, « Attends-toi »

Lil Nas X ft. Jack Harlow, « Bébé de l’industrie »

Le Kid LAROI & Justin Bieber, « Stay »

– Artiste en tournée préféré

mauvais lapin

Jeu froid

Ed Sheeran

Elton John

Les pierres qui roulent

– Clip musical préféré

Adele, « Easy on Me »

Mauvais lapin ft. Chencho Corleone, « Je porte bien »

Harry Styles, « Comme c’était »

Lil Nas X ft. Jack Harlow, « Bébé de l’industrie »

Taylor Swift, « Trop bien (version de Taylor) »

– Artiste pop masculin préféré

mauvais lapin

Canard

Ed Sheeran

Harry Styles

Le weekend

– Artiste pop féminine préférée

Adèle

Beyoncé

Chat Doja

Lizzo

Taylor Swift

– Duo ou groupe pop préféré

bts

Jeu froid

Imagine Dragons

Måneskin

Une république

– Album pop préféré

Adèle, 30 ans

Bad Bunny, un été sans toi

Beyoncé, Renaissance

Harry Styles, la maison de Harry

Taylor Swift, Rouge (Version de Taylor)

The Weeknd, Dawn FM

– Chanson pop préférée

Adele, « Easy on Me »

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast, « Nous ne parlons pas de Bruno »

Harry Styles, « Comme c’était »

Lizzo, « À propos de putain de temps »

Le Kid LAROI & Justin Bieber, « Stay »

– Artiste country masculin préféré

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luc Peignes

Morgan Wallen

Walker Hayes

– Artiste country féminine préférée

Carrie Underwood

laine wilson

maren morris

Miranda Lambert

Taylor Swift

– Duo ou groupe de pays préféré

Dan + Shay

Dame A.

Ancien Dominion

Parmalée

Bande de Zac Brown

– Album de pays préféré

Carrie UnderwoodJean & Strass

Luke Combs, grandir

Cody Johnson, Humain: Le Double Album

Taylor Swift, Rouge (Version de Taylor)

Walker Hayes, Country Stuff: L’album

– Chanson country préférée

Chris Stapleton, « Vous devriez probablement partir »

Cody Johnson, « Jusqu’à ce que vous ne puissiez pas »

Dustin Lynch ft. MacKenzie Porter, « Je pense à toi »

Jordan Davis ft. Luke Bryan, « Achetez de la terre »

Morgan Wallen, « Gaspillé sur vous »

– Artiste hip-hop masculin préféré

Canard

Avenir

Kendrick Lamar

Petit bébé

Lil Durk

– Artiste hip-hop préférée

Cardi-B

GloRilla

latte

Megan toi étalon

Nicki Minaj

– Album hip-hop préféré

Avenir, je ne t’ai jamais aimé

Gunna, DS4EVER

Kendrick Lamar, M. Morale & The Big Steppers

Lil Durk, 7220

Polo G, Temple de la renommée 2.0

– Chanson hip-hop préférée

Futur ft. Drake & Tems, « Attends-toi »

Jack Harlow, « Première classe »

Kodak Noir, « Super Gremlin »

Latto, « Grande Énergie »

Lil Nas X ft. Jack Harlow, « Bébé de l’industrie »

– Artiste R&B masculin préféré

Brent Faiyaz

Chris Brown

Donner sur

jour de chance

Le weekend

– Artiste féminine R&B préférée

Beyoncé

Chat Doja

Munlong

Marcheur d’été

SZA

– Album R&B préféré

Beyoncé, Renaissance

DrakeHonnêtementPeu importe

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), Une soirée avec Silk Sonic

Marcheur d’étéToujours dessus

The Weeknd, Dawn FM

– Chanson R&B préférée

Beyoncé, « Brise mon âme »

Muni Long, « Heures et heures »

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), « Smokin Out The Window »

SZA, « Je te déteste »

Wizkid ft. Thèmes, « Essences »

– Artiste masculin latin préféré

mauvais lapin

Farruko

J. Balvin

Jhayco

Raww Alexandre

– Artiste féminine latine préférée

Anita

Becky G

kali uchis

Carol G.

Rosalie

– Duo ou groupe latin préféré

Bande MS de Sergio Lizárraga

calibre 50

Lien armé

Groupe d’entreprise

Yahritza et son essence

– Album latin préféré

Bad Bunny, un été sans toi

Farruko, Le 167

J Balvin, José

Rauw Alejandro, vice-versa

Rosalie, Motomami

– Chanson latine préférée

Mauvais lapin ft. Chencho Corleone, « Je me comporte bien »

Becky G x Karol G, « MAMIII »

Karol G, « Provence »

Rauw Alejandro, « Vous tous »

Sebastián Yatra, « Deux chenilles »

– Artiste rock préféré

Imagine Dragons

Mitrailleuse Kelly

Måneskin

Red Hot Chilli Peppers

Les Lumineux

– Chanson rock préférée

Foo Fighters, « L’amour meurt jeune »

Imaginez Dragons x JID, « Enemy »

Kate Bush, « Courir sur cette colline (Un accord avec Dieu) »

Måneskin, « Beggin' »

Red Hot Chili Peppers, « Été noir »

– Album de rock préféré

Coldplay, Musique des Sphères

Fantôme, Impera

Imagine Dragons, Mercure – Acte 1

Machine Gun Kelly, vendu grand public

Red Hot Chili Peppers Amour illimité

– Artiste inspirant préféré

Anne Wilson

pour le roi et le pays

katy nichole

Matthieu ouest

Phil Wickham

– Artiste gospel préféré

CeCe Winans

BICHE

E. Dewey Smith

Musique de la ville de Maverick

Tamela Mann

– Artiste de danse/électronique préféré

diplo

guimauve

Mafia maison suédoise

Les fumeurs à la chaîne

Pot

– Bande son préférée

ELVIS

Charme

chanson 2

Stranger Things : bande originale de la série Netflix, saison 4

Top Gun : Maverick

– Artiste afrobeats préféré

Burna Boy

d’accord

Fireboy D.M.L.

Articles

Assistant

– Artiste K-pop préféré

rose noir

bts

dix-sept

Demain X Ensemble

Deux fois

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂