American Horror Story : des teasers doubles tentent de faire manger un enfant vampire difficile

American Horror: Story Double Feature a commencé en trombe ! Nous avons sauté dedans avec Le brillant mise en place d’une famille partant à Provincetown, Mass. pour aider à guérir le bloc de l’écrivain de Harry Gardner. Il trouve son remède qui vient dans une petite pilule appelée La Muse. Après avoir vu les résultats étonnants que son père obtient, l’obsession de sa fille Alma pour la grandeur en tant que violoniste s’avère plus forte que sa volonté de ne pas voler sa propre pilule. Un petit effet secondaire de la pilule ? Vampirite. Découvrez le dernier regard sur histoire d’horreur américaine.

Maintenant, il y a tellement plus dans l’histoire que ça, mais Harry Gardner… Au fait, c’est le même nom de famille de La lanterne Verte que Finn WIttrock jouera sur HBO. Déroutant! Revenons à mon propos. Harry a le problème, si j’ose utiliser le mot, « commun » d’élever un enfant qui vient juste d’acquérir une soif de sang. « Picky eater » ne rend pas justice à la situation difficile !

Ces bambinos suceurs de sang dont je parle n’ont pas les manières à table ni la discipline nécessaires pour éviter la loi ou les conséquences quand ils ont un petit creux. Il laisse à leurs soignants non seulement le soin de nourrir ces pré-adolescents desséchés et précoces, mais aussi de nettoyer le gâchis. Dans Entretien avec le vampire : les chroniques du vampire, nous avons la pauvre Claudia (petite Kirstin Dunst) prise en charge par Louis (Brad Pitt) et Lestat (Tom Cruise). Claudia prend trois carrés par jour et grignote entre les repas. Ses crises d’alimentation apportent des problèmes au trio, et elle est coincée dans ce corps de 11 ans. Elle est condamnée à être sans défense. Parlez de ne jamais sortir les enfants de la maison.

Ensuite, nous avons le petit Laddie dans The Lost Boys. Il est à la merci des sangsues de Santa Carla Boardwalk. Il dépend de Star et compte sur l’attention fraternelle des Lost Boys plus âgés. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir désolé pour lui et d’être reconnaissant qu’il ait Star comme présence réconfortante. Mais il est indéniable que Laddie est hors de contrôle en tant que petit vampire.

Le seul espoir que les vampires «enfants» ont une chance de survivre est de mûrir à la Laisse celui de droite dedans. La sagesse d’Eli qui vient d’avoir 200 ans. Elle partage également des traits de vampire familiers comme la super-force. Elle partage également la règle de non-lumière du soleil dont la plupart des vampires sont en proie, ce qui m’amène à mes dernières questions pour AHS Double Caractéristique.

Les pilules Muse ne font pas vraiment d’eux de vrais vampires, n’est-ce pas ? Harry se rend à la maison d’Austin (Evan Peters) à midi pour obtenir d’autres stimulants pour le succès du scénario. Alma était en train de grignoter sa faune dans l’après-midi. Ces mecs de David Byrne descendent la rue à toute heure de la journée à la recherche de veines. Je n’ai vu aucun exploit surnaturel, à moins que vous ne comptiez ce duo exquis de ‘Islands in the Stream’ d’Austin et Belle (Evan Peters et Frances Conroy). J’aime quand Murphy les fait chanter. Souvenez-vous du « Criminel » de Sarah Paulsen dans Spectacle de monstres? Embrasser le bout de mes doigts maintenant.

Si vous avez dormi pendant certaines des saisons les moins populaires de histoire d’horreur américaine, revenez, car Ryan Murphy et Brad Falchuk sont dans leur groove. Les performances ont été captivantes et l’histoire vous donnera envie d’avancer rapidement jusqu’à mercredi, où vous pourrez vous connecter sur FX et sur Hulu le lendemain pour obtenir votre foutue dose.

Sujets : histoire d’horreur américaine