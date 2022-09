American Gigolo : c’est la série Paramount+ avec Jon Bernthal incontournable

in

L’acteur qui a excellé dans King Richard jouera dans la réinvention actuelle du film de 1980. Découvrez la bande-annonce, le synopsis, la date de sortie et plus encore !

©IMDBJon Bernthal joue dans American Gigolo à Paramount+.

Historiquement la course Jon Berntal a été plein de rôles importants. Le punisseur dans l’univers Marvel ou Shane Walsh dans Les morts qui marchent ne sont que quelques-uns de ses rôles les plus importants. La vérité est que l’acteur américain n’a pas de répit et, année après année, il présente des projets captivants qui attirent l’attention sur les plateformes. En ce sens, il sortira très prochainement gigolo américainla nouvelle fiction de Paramount+ qui est incontournable.

En 2021 seulement, Jon a participé à des projets de l’envergure de Les nombreux saints de Newark, Ceux qui souhaitent ma mort, Impardonnable, Réparation de petits moteurs et le nominé aux Oscars, roi richard. Son agenda regorge de séries et de films qui parviennent à trouver un écho auprès des cinéphiles. Et son prochain projet ne fera pas exception, puisqu’il dirigera un strip qui a été classé comme une grande révélation dans son parcours impeccable.

tu te souviens sûrement gigolo américainla film de 1980 qui a été écrit et réalisé par Paul Schrader et qui présentait des performances de Richard Gere, Lauren Hutton et Hector Elizondo. Le long métrage policier a suivi une escorte masculine de Los Angeles, traitant principalement d’une clientèle adulte, qui a été accusée d’un meurtre qu’il n’a apparemment pas commis. En ce sens, la production iconique aura son propre remake sous forme de série.

Depuis le 10 septembrearrivera chez Paramount + la nouvelle version de gigolo américain. Cette fois, Jon Bernthal va se mettre dans la peau de Julien Kaye. Après avoir purgé une peine injuste de 15 ans de prison, cet homme doit traverser des relations compliquées. Qui sont les personnes impliquées ? Son ex-amante Michelle, sa mère troublée et tous ceux qui l’ont trahi. Ici, ils joueront un rôle fondamental Gretchen Mol et Gabriel LaBelle en tant que membres de la distribution.

Le synopsis officiel complet : «Alors que Julian s’efforce de réconcilier le garde du corps qu’il était autrefois et l’homme qu’il est aujourd’hui, le détective Sunday cherche la vérité sur le meurtre qui a envoyé Julian en prison il y a toutes ces années, déterrant un complot beaucoup plus vaste en cours de route.”. Ainsi, à partir du 10 septembre, vous pourrez profiter des nouveaux épisodes de la série dans le catalogue Paramount +.

