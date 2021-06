America: The Motion Picture Trailer redessine l’histoire sur Netflix

Si vous avez toujours voulu regarder un George Washington brandissant une tronçonneuse rassembler une équipe de collègues pionniers américains célèbres alors qu’ils se lancent dans une bataille sanglante contre King James, alors Netflix vous a enfin couvert. Le service de streaming a dévoilé la première bande-annonce complète de son prochain film Amérique : le film, et il présente des situations absolument ridicules. Le film ne sera bien sûr pas une représentation réelle de la Révolution américaine, mais sera plutôt une parodie animée des événements historiques. Il comprend une distribution de stars et sera l’un des premiers films d’animation originaux pour adultes pour Netflix.

Le synopsis officiel de Amérique : le film lit: « Dans cette histoire révisionniste animée follement ironique, un George Washington brandissant une tronçonneuse rassemble une équipe de râleurs de racaille – y compris le frère amateur de bière Sam Adams, le célèbre scientifique Thomas Edison, le célèbre cavalier Paul Revere, et un très énervé de Geronimo – pour vaincre Benedict Arnold et King James dans la Révolution américaine. Qui gagnera ? Personne ne le sait, mais vous pouvez être sûr d’une chose : ce ne sont pas les fondateurs de votre père… euh, les pères. » Si le synopsis nous dit quelque chose, c’est que le film sera une heure et demie absolument folle.

Curieusement, la liste des acteurs présente Will Forte dans le rôle d’Abraham Lincoln, il est donc évident que le film ne restera pas fidèle à la chronologie réelle. Bien sûr, étant donné ce qui se passe dans le reste de la bande-annonce, il semble idiot de pinailler les inexactitudes historiques. De plus, la bande-annonce ne donne aucune indication sur les limites technologiques alors que Washington utilise des tronçonneuses, mais il ignore les voitures. Il semble certainement que le film sera simplement une parodie historique absurde. La bande-annonce montre en outre des séquences de bataille plutôt épiques semblables à Guerres des étoiles ou alors le Seigneur des Anneaux, il est donc clair que les cinéastes ont pris la décision de ne rien retenir et de simplement livrer une comédie pour adultes extrêmement scandaleuse. Il n’y a certainement rien de tel.

Le film a été écrit par Dave Callahan, connu pour avoir écrit d’énormes succès comme Godzilla, Wonder Woman, et Les consommables. Matt Thompson, qui est connu pour son implication avec Archer, Gâteau, et Dicktown dirigera le film. De plus, Phil Lord et Christopher Miller (connus pour leurs succès animés comme Spider-Man: dans le Spider-Verse et Les Mitchells contre les Machines) production banner Le vice-président senior Will Allegra produit également avec Channing Tatum, Peter Kiernan et Reed Carolin via leur société de production Free Association. Si tout cela est d’une indication, c’est que Amérique : le film est géré par certains des meilleurs cinéastes d’Hollywood, le public sera donc assuré d’être entre de bonnes mains.

Amérique : le film mettra en vedette Channing Tatum comme George Washington, Jason Mantzoukas comme Samuel Adams, Olivia Munn comme Thomas Edison, Bobby Moynihan comme Paul Revere, Judy Greer comme Martha Washington, Will Forte comme Abraham Lincoln, Raoul Max Trujillo comme Geronimo, Killer Mike comme Blacksmith, Simon Pegg comme King James et Andy Samberg comme Benedict Arnold. Il sera disponible en streaming sur Netflix le 30 juin 2021.

