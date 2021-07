Améliorez la qualité de votre sommeil en pratiquant la méditation

MUSE Cérébrale Bandeau de détection du Cerveau Mixte, Gris/Noir

VOTRE ASSISTANT PERSONNEL EN MÉDITATION: Évitez les suppositions dans votre pratique. Muse facilite la méditation en fournissant des biofeedbacks en temps réel pour vous guider d'un état d'errance à un état d'esprit calme. MATINS ATTENTIFS ET NUITS REPOSANTES: Imaginez commencer votre journée avec une concentration inébranlable et la terminer avec un sommeil profondément réparateur. Rendez calme votre esprit occupé, de jour comme de nuit. SOMMEIL RÉPARATEUR ET VOYAGES ENDORMANTS: Guidé par la voix apaisante d'un professeur de méditation, vous serez transporté dans des paysages sonores relaxants qui reflètent votre activité cérébrale, fréquence cardiaque, respiration et mouvements du corps. Nos voyages endormants, vous berceront au sommeil après une journée bien remplie (seulement disponible en Anglais). BANDEAU CONFORTABLE: Fabriqué en tissu extensible et respirant, ce bandeau peut être porté durant la nuit. Muse S a une qualité de signal améliorée et un ajustement réglable pour toutes tailles de tête. Vous allez adorer vous endormir nuit après nuit avec ce confort optimal! ADAPTÉ AU VOYAGE: Léger et compact pour une portabilité pratique. Se range facilement dans votre sac à main, sac à dos, sac de nuit et bagages à main afin que vous puissiez minimiser les perturbations de votre sommeil lorsque vous passez la nuit hors de chez vous. FACILE À UTILISER: Connectez simplement le bandeau à votre appareil mobile, mettez vos écouteurs préférés et fermez les yeux. Muse S est conçu pour être porté toute la nuit mais aussi pour méditer n'importe quand, n'importe où (utilisation de 10 heures continues). COMPATIBLE AVEC iOS & ANDROID: Téléchargez l'application Muse sur votre téléphone ou tablette. Compatible avec Apple iPhone, iPad et iPod sur iOS 11 et supérieur, et appareils Android sur 5 et supérieur (pas compatible sur appareils Huawei)