"âme"-Review: Le nouveau film de Pixar est un baume pour l’âme

Juste à temps pour Noël, la société d’animation Pixar sort sa nouvelle œuvre « Soul ». Et il y a une nouveauté: pour la première fois, le film ne sera pas projeté au cinéma, mais directement sur Disney +. Vous pouvez découvrir dans notre revue si « Soul » peut suivre les faits saillants de Pixar comme « Au-dessus » ou « Tout est à l’envers ».

C’est ça « Soul »

Joe fait tomber la superstar Dorothea Williams de ses chaussettes avec ses compétences.



Image: © Disney / Pixar 2020

Joe n’arrive pas encore à y croire: Dorothea Williams le veut dans son groupe.



Image: © Disney / Pixar 2020



Le point focal de « Soul » est Joe Gardener, professeur suppléant et pianiste de jazz passionné de Harlem qui rêve d’une belle carrière. Un jour, il en a enfin l’occasion: un de ses anciens élèves, qui travaille maintenant pour la célèbre saxophoniste Dorothea Williams, demande à Joe s’il ne pourrait pas auditionner. Il leur manque un pianiste de jazz.

Après un court départ, Joe a eu des préliminaires phénoménaux qui ont tellement impressionné Dorothea qu’elle l’a embauché tout de suite pour les prochains spectacles. Plein d’anticipation, Joe caracole chez lui et évite sans le savoir plusieurs catastrophes – pour ensuite tomber dans un ravin ouvert.

Son âme est soudainement sur un escalator qui est censé la conduire dans l’au-delà. Mais Joe ne veut pas accepter le fait que sa vie sur terre devrait maintenant être terminée, s’enfuit et finit devant. Ici, de nouvelles âmes sont formées et préparées pour commencer une vie sur terre. Tout le monde est très excité, seule l’âme 22 ne voit aucun intérêt à quitter le camp précédent. Joe est utilisé comme mentor pendant 22 ans et est censé lui rendre la terre agréable dans l’espoir de pouvoir y revenir lui-même à la fin.

Professionnel au travail

« Soul » vient de nul autre que Pete Docter, qui a réalisé son premier film Pixar en 2001 avec « Die Monster AG ». Il a également réalisé les grands films d’animation « Above » et « Everything is upside down ». Et que dire: « Soul » peut facilement suivre ces deux tubes.

Semblable à « Au-dessus » et « Tout est à l’envers », Docter s’attaque à des problèmes graves et importants dans « Soul » – dans ce cas, la perte, la mort, la fugacité et la question du sens de la vie. Docters film est l’aboutissement d’un développement chez Pixar, au cours duquel les films sont de plus en plus «grandis». Bien sûr, les petits enfants s’amuseront également. Mais vraiment passer et comprendre le message derrière « Soul » sera probablement principalement les adultes.

« Eh bien, j’ai encore fait le calcul: il manque quelqu’un! »

« Soul » avec les blocs de construction typiques de Disney

Contrairement à ce que la bande-annonce transmet, « Soul » ne joue que pendant environ 20 minutes après une brève introduction par le protagoniste Joe. Le film se transforme alors en une comédie de changement de corps se déroulant à nouveau à Harlem. Joe et 22 forment un duo tout aussi divertissant comme Woody et Buzz dans « Toy Story », Mike et Sullivan de « Die Monster AG » ou presque tout autre duo des films Pixar.

22 est le match parfait pour Joe. L’âme est la quintessence d’un pessimiste qui n’a aucun intérêt pour la vie sur terre, n’a aucune passion et ne voit jamais que le mal. Comment s’appelle-t-il quelque part entre 22 et Joe devant vous? « Ne t’inquiète pas, ils vont bien. Tu ne peux pas détruire une âme ici, la terre est responsable de ça! »

C’est magique!

Point culminant dans la version originale: Graham Norton parle du Moonwind complètement étrange. Un banquet!

Ne nous leurrons pas: puisqu’il s’agit toujours d’un film Disney, le suspense est prévisible et la fin n’est pas une surprise. Mais la façon dont l’histoire est racontée est vraiment touchante et dans de nombreux endroits, la «magie» dont on parle toujours dans les films Disney fonctionne.

Que ce soit le moment où Joe se donne complètement à sa musique et se plonge dans son propre monde ou les petites références de Joe, pourquoi la vie est quelque chose de merveilleux et il faut l’apprécier.

Disney évolue

« Soul » est également le premier film d’animation de Pixar avec un protagoniste noir et de nombreux personnages de soutien noirs. En outre, le co-réalisateur et auteur Kemp Powers est également afro-américain et divers acteurs de la voix noire sont également impliqués dans la distribution anglaise originale. Surtout Jamie Foxx comme Joe, mais aussi Angela Bassett comme Dorothea, Questlove comme Curley et Daveed Diggs comme Paul.

Fête musicale pour les oreilles

Joe Gardener aime la musique jazz.

En plus des personnages, la musique est également au centre de l’action. Docter and Powers a fait un choix judicieux, car la musique est tout aussi contradictoire que le passé et la terre ou Harlem. L’optique et l’acoustique forment ici une merveilleuse symbiose.

A Harlem, qui est colorée, vivante et pleine de détails merveilleux, les compositions jazz de Jon Batiste se font surtout entendre. D’autre part, à l’avant, qui est optiquement conservé dans des tons pastel, a l’air très bien rangé et propre, dans lequel les âmes duveteuses bourdonnent et sont guidées par des êtres qui ont l’air d’avoir jailli d’une œuvre cubiste de Picasso, il y a la musique de Trent Reznor (Neuf Inch Nails) et Atticus Ross sur les oreilles. La musique d’ambiance minimaliste avec des sons de synthé reflète le look de la façade.

Conclusion: le bon film au bon moment

« Soul » est un baume pour l’âme à tous égards. Le message est clair: profitez de chaque journée comme si c’était la dernière et profitez des belles choses de la vie. Avoir des rêves, des objectifs et des passions est important, mais les poursuivre sans vivre ici et maintenant peut rendre le présent assez monotone.

À la fin de l’année – appelons-la mixte – Pixar livre un film qui touche le cœur, vous fait réfléchir et vous permet de regarder l’année prochaine de manière plus positive. Car malgré toutes les adversités: profitons-en!

45secondes.fr note: 4/5

Envoyer un avis « Soul » sera disponible pour accès le 25 décembre 2020 sur Disney +.