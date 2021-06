AMD Radeon RX 6800M Review: un digne concurrent de la GeForce de Nvidia

Si vous pensez que GeForce de Nvidia a longtemps verrouillé les GPU de bureau, ce n’est rien de moins que Fort Knox sur les ordinateurs portables de jeu, où il domine tout simplement. Cela pourrait toutefois changer avec les nouveaux GPU Radeon RX 6000 basés sur RDNA2 d’AMD, qui promettent une concurrence solide aux puces GeForce de haut vol.

Pour savoir à quel point les nouveaux GPU et CPU d’AMD fonctionnent bien, nous avons pris le nouvel Asus ROG Strix G15 Advantage Edition dans le quartier. Si vous recherchez plus de tests de processeur, nous vous recommandons de lire notre examen du Tiger Lake H de 11e génération d’Intel, où nous examinons le même processeur utilisé dans le G15.

Ce qui est différent dans le ROG Strix G15 Advantage Edition, c’est évidemment le GPU: le Radeon RX 6800M d’AMD, qui comprend 40 unités de calcul, 12 Go de RAM GDDR6 et 96 Mo de cache Infinity sur une interface mémoire 192 bits – et enfin, une véritable concurrence dans les jeux ordinateurs portables.

Gordon Mah Ung Tout AMD à l’intérieur. Les badges sur le Strix G15 Advantage Edition indiquent tout ce qu’un fan d’AMD veut savoir.

Comment nous avons testé

Pour les tests de jeu, nous avons limité nos tests à trois ordinateurs portables bien équipés qui entreraient dans la catégorie «performance» des ordinateurs portables de jeu. Ils ne sont pas costauds de sumo, mais ils ne sont pas non plus filandreux de marathoniens:

Gigabyte Aorus 17G avec Intel Core i7-10870H à 8 cœurs, GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 avec un TGP de 105 watts et 16 Go de RAM GDDR6. L’ordinateur portable dispose également de 32 Go de DDR4 / 2933 en mode double canal et d’un SSD NVMe de 1 To, ainsi que d’un écran FHD de 300 Hz et 17,3 pouces. L’ordinateur portable pèse environ 6,1 livres et est alimenté par un bloc d’alimentation de 230 watts.

Asus ROG Strix G17 avec AMD Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs, GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3080 avec un TGP de 130 watts et 16 Go de RAM GDDR6. L’ordinateur portable dispose de 32 Go de DDR4 / 3200 en mode double canal et d’un SSD NVMe de 1 To, ainsi que d’un écran FHD de 17,3 pouces à 360 Hz. L’ordinateur portable pèse environ 6 livres et est alimenté par un bloc d’alimentation de 240 watts.

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition avec AMD Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs et AMD Radeon RX 6800M avec 12 Go de RAM GDDR6. L’ordinateur portable dispose également de 16 Go de DDR4 / 3200 en mode double canal et d’un SSD NVMe de 512 Go. Il pèse 5 livres et est alimenté par un bloc d’alimentation de 280 watts. Les spécifications AMD sont la Radeon RX 6800M à plus de 145 watts, mais disons simplement qu’elle pourrait clairement en utiliser plus.

Gordon Mah Ung Sexy n’a pas besoin d’être mince. Malgré son corps épais, le ROG Strix G15 est relativement léger et présente des accents accrocheurs qui peuvent être remplacés.

Performance synthétique

Nous allons commencer avec le populaire benchmark synthétique 3DMark d’UL, qui mesure les performances graphiques DirectX12. Bien que ce ne soit pas un jeu réel, c’est un test très fiable et très répétable. Les scores décomposent également à la fois les performances globales, qui prennent légèrement en compte les performances physiques du processeur ainsi que les performances GPU pures. Pour les graphiques ci-dessous, les barres rouges fixes indiquent un ordinateur portable entièrement AMD, à savoir le Ryzen 9 5900HX et le Radeon RX 6800M. Les barres rouges et vertes indiquent un processeur Ryzen avec un GPU Nvidia, tandis qu’une barre bleue et verte indique un processeur Intel et un GPU Nvidia.

Le score global de 3DMark Time Spy place la ROG Strix G15 Advantage Edition avec ses composants entièrement AMD dans un très bon emplacement, juste entre les deux autres ordinateurs portables. C’est une victoire solide même si elle ne l’emporte pas, car aucune des deux unités basées sur les ordinateurs portables GeForce RTX 3080 n’est en reste.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

En creusant dans les performances GPU pures, nous voyons la Radeon RX 6800M séparée de seulement 3% du GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080 de 130 watts. Avec le portable GeForce RTX 3080 à 105 watts plus détendu, le Radeon RX 6800M le surpasse en fait d’environ 8,9%.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Les performances de lancer de rayons sont le nouveau monde courageux du jeu. Cela peut considérablement réduire la quantité de travail que les développeurs de jeux doivent faire pour obtenir un meilleur éclairage et des reflets, mais cela coûte cher en calcul. Alors que Nvidia a dédié des cœurs dans ses GPU de la série 20 et de la série 30 pour le traçage de rayons, AMD utilise ses cœurs de shader existants avec une unité d’accélérateur de rayons dédiée – un pour chaque CU.

AMD est toujours en train de rattraper Nvidia qui a sauté des deux pieds avec ses cartes GeForce de la série 20. Vous pouvez voir l’impact dans Port Royal de 3DMark, qui utilise le Raytracing DirectX de Microsoft pour mesurer les performances de réflexion et d’ombre. La Radeon RX 6800M affiche un déficit de 21% par rapport à la GeForce RTX 3080 de 130 watts et est 13% plus lente que la GeForce RTX 3080 de 105 watts.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

L’histoire devient encore pire pour AMD à mesure que vous augmentez la difficulté du lancer de rayons. Alors que Port Royal n’utilisait DXR que pour les ombres et les reflets, le plus récent 3DMark DirectX a depuis ajouté un test DirectX Raytracing qui est un test de ray tracing «pur». Cela signifie qu’au lieu d’utiliser DXR uniquement pour l’éclairage et les ombres, la scène entière est lancée par lancer de rayons. Avec ce test beaucoup plus sévère (et peut-être irréaliste), les ordinateurs portables GeForce RTX 3080 sont 145% et 122% plus rapides que le Radeon RX 6800M. C’est une différence de performance écrasante.

Nous disons «irréaliste» parce que les jeux modernes à base de lancer de rayons purs et le matériel avec des performances auxquelles vous voudriez jouer sont probablement encore dans des années. Oui, c’est assez étonnant de voir un Quake II RTX entièrement rayé tourner, mais ce jeu est sorti en 1997.

Pourtant, le lancer de rayons est, et a été, le talon d’Achille de Radeon sur les ordinateurs de bureau, et c’est la même chose sur les ordinateurs portables.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Un dernier test de 3DMark que nous devrions vous montrer est le test de bande passante PCIe. Cela mesure la quantité de données qui peuvent être transmises à travers le bus PCIe entre le GPU et le CPU. Bien que les processeurs de bureau disposent de PCIe 4.0, les versions d’ordinateurs portables ne le font pas. Les processeurs Ryzen pour ordinateurs portables comportent également moins de voies, avec le PCIe 3.0 plafonné à x8 par rapport au x16 des processeurs Intel. Avec les GeForce RTX 30-series et Radeon RX 6800 comportant 16 voies de PCIe 4.0, le test de fonctionnalité PCIe de 3DMark vous montre cette limite de bande passante en technicolor. Notre graphique n’inclut même pas les derniers processeurs Tiger Lake H d’Intel de 11e génération, qui disposent de 16 voies de PCIe 4.0 et d’une capacité de 20 Go / s.

La bonne nouvelle pour AMD est qu’il est toujours très difficile de trouver des jeux modernes utilisant autant de bande passante. On ne sait pas combien de temps cela tient, mais pour la plupart des gens qui jouent aux jeux d’aujourd’hui, ce n’est pas un gros problème – juste quelque chose dont il faut être conscient pour l’avenir.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Performances de jeu

Si vous en avez assez des résultats synthétiques, nous allons passer aux performances de jeu réelles. Pour ces premiers tests, nous avons choisi de désactiver DXR. Nous l’avons fait parce que la quantité écrasante de jeux PC ne l’utilise toujours pas, et il y a plus de valeur pour la plupart des utilisateurs à voir les performances de jeu conventionnelles.

Si, cependant, vous pensez que le lancer de rayons est l’avenir sur lequel vous voulez parier, nous vous recommandons d’arrêter simplement de lire et de monter à bord du train GeForce, car ici et maintenant, le pari anticipé de Nvidia lui donne un avantage majeur.

Bien qu’AMD et Nvidia poussent leurs meilleurs GPU comme les mieux adaptés pour les jeux 1440p, la grande majorité des ordinateurs portables de jeu d’aujourd’hui sont en fait en 1080p, utilisant des taux de rafraîchissement élevés de 144 Hz, 240 Hz, 300 Hz ou 360 Hz. Parce que vous ne pouvez pas jouer à une résolution plus élevée que celle de votre ordinateur portable (sauf si vous utilisez un écran externe), tous nos tests ont été menés à la résolution native des ordinateurs portables: 1080p.

Le premier résultat du jeu est de Shadow of the Tomb Raider réglé sur son préréglage le plus élevé. Même avec le traçage de rayons désactivé, les deux puces GeForce mènent la marche de 9% et 13%, respectivement. La Radeon RX 6800M arrive de près.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Passer à Metro Exodus et en utilisant le préréglage Extreme, nous voyons en fait le Radeon RX 6800M tirer à mort, même avec le GeForce RTX 3080 de 105 watts dans l’ordinateur portable Intel de 10e génération, tandis que le GeForce RTX 3080 de 130 watts associé au même Ryzen 9 5900HX est d’environ 10,5% plus rapide. Encore une fois, le Radeon RX 6800M ne gagne pas, mais être dans le quartier du meilleur GPU de Nvidia n’est pas à se moquer.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Nous avons en effet vu des incidents où Team Red a pris les devants. Red Dead Redemption 2, par exemple, a vu la Radeon RX 6800M environ 7,5% en avance sur l’ordinateur portable GeForce RTX 3080 de 130 watts associé au même Ryzen 9, et 17% plus rapide que l’ordinateur portable GeForce RTX 3080 de 105 watts avec son processeur Intel de 10e génération.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Le prochain est Horizon Zero Dawn mis à haute qualité. Nous voyons à nouveau la Radeon RX 6800M prise en sandwich entre les deux GeForce RTX 3080, que nous considérons à nouveau comme une performance solide.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Le prochain jeu est Far Cry New Dawn, qui voit en fait la GeForce RTX 3080 de 105 watts avec le processeur Intel de 10e génération en tête du peloton. Le combo Nvidia / Intel, en fait, est 14,5% plus rapide que les deux ordinateurs portables basés sur Ryzen. Pourquoi? Bien que la plupart des jeux aient tendance à être très axés sur le GPU, le En être loin série a tendance à mieux fonctionner sur les processeurs Intel. Sur le bureau Ryzen 5000, ce n’est plus vraiment vrai, mais la version Ryzen pour ordinateur portable n’est pas tout à fait la même formule, et nous voyons l’avantage d’Intel revenir.

Même si le processeur est un facteur important ici, le fait que nous ayons les deux ordinateurs portables Asus ROG Strix utilisant le même Ryzen 9 5900HX est peut-être la meilleure comparaison. Lorsque les deux utilisent le même Ryzen 9, nous assistons en fait à une course très compétitive entre GeForce et Radeon.

IDG Des barres plus longues indiquent de meilleures performances. Le vert indique les composants Nvidia. Le bleu indique les composants Intel. Le rouge indique les composants AMD.

Continuez à lire pour plus de repères gmaing.

