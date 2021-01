Ambrane lance deux nouveaux écouteurs NeoBuds TWS à Rs 2499: tout ce que nous savons

21 janv.2021 08:39:23 IST

Le fabricant d’appareils audio Ambrane a publié deux écouteurs TWS, à savoir les NeoBuds 11 et NeoBuds 22 en France. Les deux écouteurs ont été vendus au prix de Rs 2499 et les produits peuvent être achetés sur le site officiel de la marque ainsi que dans les magasins de détail à travers le pays. Selon un communiqué de presse d’Ambrane, NeoBuds 11 fait partie de la série étendue de NeoBuds est configuré avec la dernière version Bluetooth 5.0 pour une meilleure connectivité.

Les écouteurs offrent jusqu’à quatre heures de lecture de musique et jusqu’à 12 heures d’autonomie avec l’étui de chargement. La société se vante d’un temps de charge rapide de 1,5 heure. En outre, l’étui de chargement est livré avec un affichage numérique LED. Cet affichage permettra aux utilisateurs de voir le niveau de la batterie du boîtier et des écouteurs en chiffres.

Ces écouteurs sont résistants à la transpiration IPX4 et conviennent donc parfaitement aux longues séances d’entraînement en sueur. Il est doté de la technologie ANC (Active Noise Cancellation) qui élimine les bruits ambiants forts, permettant ainsi non seulement aux utilisateurs de profiter d’une musique claire, mais également de se connecter sur des conversations cristallines. Les utilisateurs peuvent contrôler les écouteurs à l’aide de la commande du pavé tactile et n’auraient pas à retourner à leur téléphone pour effectuer des tâches simples. Les écouteurs prennent en charge Google Assistant et Siri pour suivre les commandes vocales.

D’autre part, le NeoBuds 22 prend en charge la dernière connectivité Bluetooth 5.0. Il dispose également d’un bouton multifonctionnel et d’une assistance vocale pour les utilisateurs Android et iOS. La société a commercialisé les produits pour ceux qui sont toujours « en mouvement », car les écouteurs offrent une durée de lecture de musique allant jusqu’à quatre heures, qui s’étend jusqu’à 14 heures lorsqu’ils sont emballés avec l’étui de chargement.

Comme son produit sœur, le NeoBuds 22 est également livré avec un temps de charge de seulement 1,5 heure. Les écouteurs offrent une portée de transmission de 10 mètres pour permettre aux utilisateurs de contrôler la musique ou les appels sans atteindre les téléphones.

