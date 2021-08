Amber Heard révèle l’entraînement au combat d’Aquaman 2 dans une vidéo de tournage

Plus que prête à reprendre son rôle de Mera, Amber Heard montre son entraînement au combat Aquaman 2 dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Prête à reprendre le rôle qu’elle a joué pour la première fois dans l’original Aquaman, Heard jouera dans Aquaman et le royaume perdu face à Jason Momoa en tant que super-héros titulaire. L’actrice est maintenant sur place à Londres pour la production de la suite, et une nouvelle vidéo sur Instagram donne un aperçu de son régime d’entraînement sur le plateau.

Dans les images, Ambre entendu utilise un bâton pour atterrir plusieurs coups sur son entraîneur, le désarmant finalement à la fin de la bagarre. Elle célèbre ensuite avec une danse de la victoire qu’elle a qualifiée de « danse de victoire des arts martiaux *non* traditionnels ». Le clip donne également un aperçu de ce qui va arriver du rôle physique de Heard en tant que Mera dans Aquaman et le royaume perdu, venant après plusieurs postes dans le passé de Heard qui ont mené au début de la production.

Malgré la controverse persistante sur le casting de Heard, elle restera à bord pour la suite dans son rôle de Mera. En raison de ses problèmes juridiques avec son ex-mari Johnny Depp, qui avaient fait perdre à Depp son rôle de Grindelwald dans Les bêtes fantastiques 3, il y avait eu des fans qui avaient demandé que Heard soit renvoyé du Aquaman suite. Bien que Warner Bros. soit le studio derrière les deux projets, il a été confirmé que Heard conservera son emploi malgré le tollé général.

« Je ne pense pas que nous allons jamais réagir, honnêtement, à la pure pression des fans », a déclaré le producteur Peter Safran à Deadline. « Vous devez faire ce qu’il y a de mieux pour le film. Nous avons pensé que si c’était James Wan et Jason Momoa, ce devrait être Amber Heard. C’est vraiment ce que c’était… On n’ignore pas ce qui se passe dans le vers de Twitter , mais cela ne signifie pas que vous devez y réagir ou le prendre comme un évangile ou accéder à leurs souhaits. Vous devez faire ce qui est juste pour le film, et c’est vraiment là que nous avons atterri là-dessus. «

James Wan dirige Aquaman et le royaume perdu sur un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick. La star Jason Momoa a également fortement contribué à l’histoire. Avec Momoa et Heard, la suite met en vedette Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Temuera Morrison et Yahya Abdul Mateen II. Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la suite au-delà du fait qu’elle inclura les retours de plusieurs stars du film original.

Alors que de nombreux films DCEU ont rencontré des résultats mitigés, Aquaman a été un grand succès pour Warner Bros. en 2018. Le film a rapporté plus de 1,148 milliard de dollars au box-office, ce qui en fait le film le plus rentable basé sur un personnage de DC Comics. Les fans et les critiques ont également largement apprécié le film, incitant le studio à commander une suite.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir en salles le 16 décembre 2022. Il reste à voir dans quelle mesure l’implication de Heard affectera son succès, mais de nombreux fans de Johnny Depp ont juré de boycotter la suite. En attendant, Heard est prêt à reprendre le rôle de Mera.

Sujets : Aquaman 2