Amber Heard est prête à retrouver Jason Momoa pour Aquaman 2

Amber Heard ne fait pas attention aux critiques qui appellent constamment à son licenciement de Aquaman 2, alors que l’actrice a riposté en exprimant à quel point elle était excitée de commencer le tournage. Cette semaine, le réalisateur James Wan a révélé que la prochaine suite de super-héros s’appellerait officiellement Aquaman et le royaume perdu. La suite ramènera Jason Momoa en tant que titulaire Ligue des justiciers membre avec Heard dans le rôle de Mera, reprenant son rôle du film original.

le Aquaman 2 news a relancé la campagne des fans pour qu’Amber Heard soit renvoyée de la suite. Sur Twitter, son nom est rapidement devenu une tendance alors que des dizaines de milliers de personnes ont condamné l’implication de Heard. Cela a également conduit à l’ajout de plus de noms à la pétition croissante sur Change.org pour la refonte du rôle de Mera, qui a maintenant recueilli plus de 1,84 million de signatures. Le contrecoup est certainement impossible à ignorer, mais il semble n’avoir eu aucun effet sur le Aquaman 2 production.

Au milieu d’une controverse renouvelée sur son casting, Heard a posté une photo de flashback sur Instagram d’elle debout à côté Jason Momoa. Bien qu’elle ne s’adresse pas directement à ses critiques, Heard indique clairement qu’elle fait toujours partie du projet, suggérant qu’elle est « prête » à reprendre le tournage avec Momoa pour Aquaman et le royaume perdu. Vous pouvez regarder le post ci-dessous.

« Prêt à revenir là-dessus », dit Heard dans la légende sur le Aquaman suite.

Le contrecoup contre Ambre entendu concerne sa relation tumultueuse avec Johnny Depp et leurs batailles juridiques en cours. En raison de la publicité, Warner Bros. a demandé à Depp de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans Les bêtes fantastiques 3, même si le tournage avait déjà commencé. Les partisans de Depp soutiennent que le même studio a licencié Depp pour les allégations tout en gardant Heard à bord pendant Aquaman 2 est un double standard, car beaucoup pensent que c’est Heard qui a abusé de Depp sur la base des preuves publiées par l’équipe juridique de l’acteur.

Heard a également rejeté la pétition demandant son licenciement. En novembre, elle a confirmé à Entertainment Weekly qu’elle allait reprendre son rôle de Mera dans Aquaman 2, malgré les rumeurs contraires. Elle a également suggéré que la pétition faisait partie d’une « campagne payante » qui ne fera finalement aucune différence sur son casting.

« Les rumeurs et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité », a déclaré Heard. « Seuls les fans ont réellement fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. J’ai hâte de commencer l’année prochaine. »

De son côté, Momoa n’a pas répondu aux Aquaman 2 des nouvelles sur ses réseaux sociaux pour l’instant. Il a partagé le nouveau teaser de la saison 2 de Voir, la série de science-fiction sur Apple TV+ qui met en vedette le Aquaman vedette aux côtés d’Alfre Woodard. Dave Bautista incarnera le frère du personnage de Momoa dans la deuxième saison, dont la première est prévue le 27 août 2021.

Avec Heard et Momoa dans les rôles principaux, Aquaman et le royaume perdu devrait également sortir en salles le 16 décembre 2022. De nouvelles images des deux ont également été vues dans Ligue de justice de Zack Snyder sur HBO Max en mars. Pendant ce temps, Heard peut également être vu dans le nouveau drame Ravine, qui a été présenté en salles plus tôt ce mois-ci. Cette nouvelle nous vient d’Amber Heard sur Instagram.

