Amazon’s Don’t Make Me Go: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

John Cho revient sur les écrans en tant que père célibataire inquiet. Au lieu d’essayer de retrouver sa fille, comme il l’a fait dans Recherche, cette fois, il essaie de la protéger des dures réalités du monde. d’Amazon Prime Ne me fais pas Aller met en vedette Cho dans le rôle de Max, un père essayant de créer quelques derniers souvenirs avec sa fille Wally (Mia Isaac) après un diagnostic terminal.

Ne me fais pas partir est écrit par Vera Herbert et réalisé par Hannah Marks. Herbert a écrit et produit plusieurs épisodes de C’est noustandis que Marks dirigeait auparavant Mark, Mary et quelques autres personnes et travaille actuellement sur Tortues tout le long à la fois en tant que réalisateur et dans un rôle d’acteur. Herbert est producteur exécutif aux côtés d’Eddie Rubin, avec Donald De Line, Leah Holzer, Peter Saraf et Marc Turtletaub agissant en tant que producteurs.

Prenez les clés et un appareil photo. Nous faisons un voyage à travers le pays alors que nous décrivons ce que vous devez savoir avant que le dernier film de Cho n’arrive sur Amazon Prime le mois prochain.

Ne me forcez pas à partir : l’intrigue

Max Park a découvert qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour traiter une maladie en phase terminale, mais c’est risqué. Sa réponse est de convaincre sa fille Wally de faire un road trip avec lui, l’attirant avec l’attrait d’apprendre à conduire dans le but de créer une dernière série de souvenirs positifs avant qu’il ne lui dise ce qui se passe. Alors qu’elle passe le voyage à se demander quand son petit ami Rusty (Mitchell Hope) l’appellera, le duo père-fille semble se lier, survivre à la conduite de Wally et faire un voyage mémorable, malgré le secret persistant juste sous la surface.

Leur road trip va de leur domicile en Californie à la Nouvelle-Orléans pour la 20e réunion universitaire de Max. D’après la bande-annonce, il semble qu’il avait l’intention de voler là-bas, mais son diagnostic a provoqué un changement de plans. Bien que cela ne soit pas tout à fait mentionné dans la bande-annonce, le synopsis de l’intrigue indique que Max « espère secrètement la réunir [Wally] avec sa mère qui les a quittés il y a longtemps » à la réunion, probablement au cas où quelque chose lui arriverait, que ce soit à cause de la chirurgie ou de la maladie.

Wally ne semble pas très engagée avec son père au début, passant la nuit dehors avec son petit ami et bouleversée à l’idée que le « reste de son été » soit rempli d’un road trip ennuyeux. Bien qu’apprendre à conduire l’incite à partir, elle n’est toujours pas dedans, attendant à l’hôtel que Rusty appelle. Au fil du temps, il semble qu’elle se réchauffe à l’idée du voyage, et une interaction émotionnelle entre elle et Max la bouleverse et s’ouvre à son père, supposément après avoir découvert les véritables intentions derrière le voyage.





Ne me fais pas partir : le casting

John Cho joue le rôle de Max Park. Le public peut reconnaître Cho à partir de projets comme Cowboy Bebop, Rechercheet La rancune, parmi ses nombreux autres rôles de premier plan. La fille de Max, Wally, est interprétée par Mia Isaac. Les prochains projets de l’actrice incluent Hulu’s Pas bon et Gâteau noir. Mitchell Hope (Qu’il neige) joue le petit ami de Wally, Rusty.

La page IMDb du film répertorie les autres membres de la distribution comme Kaya Scodelario (Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City) jouant Annie, Josh Thomson (Jeune Rocher) comme Guy Connelly, Otis Dhanji comme Glenn, Stefania LaVie Owen (Gourmand) comme Sandra, Jen Van Epps (Cowboy Bebop, Le traitement royal) comme Nicole, Jemaine Clément (Avatar : la voie de l’eau) comme Dale Angelo, Quentin Warren (Les Sauvages) comme Samuel, Elizabeth Hawthorne (Le traitement royal)​​​​​​​ en tant que Dr. Felicia Wood​​​​​​​, Graham Vincent en tant que Richard, Jordan Mooney​​​​​​​ en tant que Ian, Timothy MacDonald​​​​​​​ en tant que Hunter, Madeleine McCarthy​​​​​​​ comme Jen, Tane Williams-Accra​​​​​​​ (Île fantastique) comme Q, Jade Harlow (Cowboy Bebop)​​​​​​​ comme Tami, Simon Mead​​​​​​​ comme Colton (Noël noir), Kate Olivares​​​​​​​ comme Lena, Claire Chitham (Chute de l’amour de l’auberge)​​​​​​​ comme Jacqueline​​​​​​​, Morgana O’Reilly (Confiné à la maison)​​​​​​​ en tant que Krystal, Ethan Ivey​​​​​​​ en tant que Damian et Hannah Marks (Tortues tout le long) comme Tessa.





Ne me fais pas partir sera disponible en streaming sur Amazon Prime à partir du 15 juillet 2022. Le film a fait ses débuts au Tribeca Film Festival le 13 juin.

Tout ce que nous savons d’autre

Le scénario pour Ne me fais pas partir était en fait sur The Black List en 2012. Cette liste contient les scripts les plus appréciés de l’année, basés sur les commentaires de dirigeants d’Hollywood qui n’ont pas été repris pour la production. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un concours de popularité, un script doit être mentionné un certain nombre de fois pour être inclus dans la liste, puis tous les scripts éligibles sont classés en fonction du nombre de mentions. Également inclus sur la liste de 2012 figuraient Taika Waititi Jojo Lapin et Michael Werwie Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vil. Il n’est pas rare que les films de la liste soient sélectionnés, mais cela montre combien de temps cela peut prendre à un film du début à la fin.





Quand Herbert a écrit le scénario, il n’était pas toujours intitulé Ne me fais pas partir. Lorsque la bande-annonce du film est sortie, elle a partagé un tweet montrant la couverture de son brouillon original, donnant le titre original Une histoire sur mon père. Elle note dans le tweet que le titre a changé sur son deuxième brouillon.

Prêt pour votre propre road trip ? Vous avez le temps de le planifier et de l’exécuter avant Ne me fais pas partir frappe les écrans.