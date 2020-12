Amazon produit des milliers de tonnes de déchets plastiques par an

En tant que leader absolu de l’industrie, le géant du commerce électronique Amazone à une échelle inimaginable, il est confronté à un problème logistique important: comment les emballages des produits qu’il expédie dans le monde entier sont éliminés. Le groupe s’efforce d’utiliser des matières recyclables pour ses activités d’expédition, mais selon un rapport publié récemment par Oceana il n’en fait pas assez: l’année dernière seulement la multinationale aurait bien produit 210000 tonnes de déchets plastiques dérivant de l’emballage non éliminé de ses marchandises.

Le chiffre a été aussitôt contesté par Amazon, qui a précisé qu’en réalité le chiffre du plastique qu’il utilise est proche du quart de celui calculé par Oceana, mais l’organisation a défendu son travail en réitérant sa position. Dans un e-mail au journal américain The Verge, Oceana a accusé Amazon d’être pas très transparent sur ses activités par rapport à la production de déchets non recyclables, et que même le chiffre fourni en réponse à son rapport – c’est-à-dire plus de 50 000 tonnes de matières plastiques utilisées chaque année – représente un nombre énorme: «assez pour couvrir toute la circonférence de la Terre des centaines de fois avec des tampons en plastique transparent « qui sont souvent utilisés dans les emballages pour protéger le contenu.

Le problème avec le plastique utilisé dans les emballages par Amazon et d’autres géants de la logistique et du commerce électronique est que bien qu’il soit recyclable pour le faire ce n’est pas facile comme il semble. Beaucoup de ceux qui reçoivent des colis ne prennent même pas la peine de le différencier du carton d’emballage primaire, tandis que dans de nombreux pays et villes, les films minces qui composent ces éléments ne sont même pas inclus dans les programmes de collecte séparée et doivent être apportés en personne à un centre d’élimination: dans une enquête menée auprès des clients Amazon Prime par Oceana elle-même aux États-Unis, moins de 2 pour cent des répondants a déclaré qu’il effectue régulièrement le trajet requis pour éliminer correctement les emballages en plastique.

Ces aspects contribuent à faire du plastique utilisé dans les emballages un danger pour l’environnement et les océans. Et s’il est vrai qu’Oceana devait reconstruire les figures indirectement et à partir d’informations non fournies directement par Amazon, d’autre part l’organisation de défense environnementale a fonctionné de cette manière parce que l’entreprise ces informations ne les rend pas disponibles, se limitant à communiquer les résultats obtenus en matière de durabilité environnementale sans offrir un contexte précis sur ce qui reste à faire à cet égard.

Pour Oceana lui-même, Amazon se porte bien en Inde, sous la pression d’un gouvernement qui a décidé d’interdire l’utilisation des plastiques à usage unique d’ici 2022. Dès juin de cette année, le groupe a annoncé qu’il avait éliminé ces éléments dans tous ses centres tri dans le pays, et que 40% des commandes sont livrées dans leur emballage d’origine et sans emballage Amazon: pour l’organisation, le groupe «a montré qu’il était capable d’agir rapidement sur la question. mesures globales « .