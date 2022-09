Amazon Prime interdit les critiques de Rings of Power pendant 72 heures sur la pêche à la traîne

La réponse critique à la série à méga-budget a été largement positive, l’émission obtenant un score respectable de 84% de critiques sur Rotten Tomatoes, et beaucoup louant ses « images époustouflantes » et son intrigue « convaincante ».

On pense que le « bombardement de critiques » est responsable de la chute du score – où les utilisateurs bombardent délibérément l’émission de critiques négatives afin de la rendre moins populaire.

En conséquence, Amazon serait intervenu et aurait suspendu les avis sur son site pendant 72 heures pour « aider à éliminer les trolls » et « s’assurer que chaque avis est légitime ».

Une source d’Amazon Prime a déclaré plus tard au Hollywood Reporter qu’elle avait déployé la politique sur toutes ses émissions au cours de l’été.

La nouvelle survient à la suite d’un contrecoup entourant la diversité des acteurs de la série, de nombreux fans inconditionnels affirmant que JRR Tolkien voulait que la Terre du Milieu soit peuplée uniquement de personnages blancs et que cette décision était politiquement motivée.

« Ses histoires parlent de ses races fictives qui font de leur mieux lorsqu’elles quittent l’isolement de leurs propres cultures et se réunissent. »

Arrivant deux décennies après la trilogie originale, Anneaux de pouvoir se déroule des milliers d’années avant les événements qui se sont déroulés dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux et marque l’émission la plus chère de l’histoire de la télévision, accumulant une somme stupéfiante estimée à 715 millions de dollars.