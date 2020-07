Amazon : ouverture d’un magasin de masque

L’utilisation du masque de protection pour éviter la propagation du Coronavirus est probablement une obligation à laquelle nous serons tous tenus au moins jusqu’à la fin de 2020.

Beaucoup de gens parlent aussi d’un avenir possible uniquement avec le masque. Et compte tenu de la large utilisation de ces protections que vous faites quotidiennement, Amazon a lancé une “Boutique de masque”où vous pouvez choisir les meilleures protections faciales pour toute la famille par type et taille.

Masques réutilisables, jetables ou à usage médical, en petits, grands ou moyens packs, il y en a de toutes sortes et pour tous les besoins dans le nouveau magasin Amazon. La firme de Jeff Bezos a en effet ouvert un magasin dédié aux masques dans lesquels vous pouvez choisir celui que vous préférez pour le recevoir confortablement chez vous, à faible coût et en peu de temps. Il n’y a pas de masques à la mode, oubliez les signatures et les paillettes, ceux d’Amazon sont des masques utiles qui répondent à la demande généralisée et à l’obligation légale de porter une protection du visage, en particulier dans les endroits fermés, pour éviter l’infection et prévenir la propagation du virus post-covid. 19.

