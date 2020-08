Amazon Gaming Week: jusqu’à 70% sur les jeux vidéo, les PC de jeu et les accessoires

Après son grand succès dans le passé, il est de retour Semaine du jeu Amazon, une semaine de réductions dédiée aux jeux vidéo et aux appareils utiles pour le divertissement virtuel, tels que les PC, les fauteuils ergonomiques, les consoles et les écouteurs.

Désormais, le monde des jeux vidéo est de plus en plus connu, exploré et apprécié. De nombreux jeunes, et pas seulement, occupent leur temps libre dans un monde virtuel, recréant différents types d’environnements et se connectant avec des utilisateurs du monde entier. Et pouvoir le faire en accédant aux dernières mises à jour des jeux vidéo du cœur et en utilisant les appareils et outils de dernière génération peut faire la différence.

Vous avez le temps de profiter des promotions du 20 au 26 août. En plus des offres disponibles jusqu’à épuisement des stocks, des offres éclair particulièrement pratiques vous seront proposées tous les jours tout au long de la semaine.

Jusqu’à 70% de réduction sur les jeux vidéo

Que vous utilisiez la Play Station, la Nintendo Switch ou votre ordinateur, peu importe, l’essentiel est d’avoir la dernière version de vos jeux préférés à portée de main. Voici donc les meilleures offres de la semaine, qui vous permettent de procéder à l’achat sans décomposer vos économies:

70% de réduction sur Fifa ’20 pour PS4, avec des fonctionnalités et des graphismes de dernière génération, comme de véritables simulateurs de réalité. L’intelligence footballistique proposée est telle qu’elle semble être dans un vrai stade. Grâce à la fonction «Volta», il est également possible de se plonger dans le football de rue.

30% de réduction sur Animal Crossing: New Horizons compatible avec Nintendo Switch. Prêt à créer une nouvelle communauté et à commencer une vie parfaite et aventureuse sur une île déserte? Le jeu est conçu pour petits et grands, pour permettre à toute la famille de s’amuser ensemble.

22% de réduction sur The Last of Us 2 pour PS4, parfait pour les amateurs d’horreur et de sensations fortes. Entre missions, combats et événements inattendus, il y aura effusion de sang et frisson du danger. Ce jeu est conçu pour ceux qui ont aimé la première partie de l’histoire et ont hâte de se replonger dans ce monde effrayant.

Jusqu’à 45% de réduction sur les appareils de jeu

Pour une meilleure expérience de jeu, il est bon de pouvoir utiliser le bon écran. Voici les écrans les plus abordables à acheter:

45% de réduction sur le moniteur Samsung S24F350 Résolution 24 ″ et 1920 x 1080, qui reflète des images nettes et des couleurs parfaitement adhérentes et inchangées; il est disponible en couleur noire. Le mode Eye Saver vous permet de ne pas trop fatiguer vos yeux. Grâce à son design élancé, l’espace occupé est minimal.

34% de réduction sur le moniteur Samsung Monitor S24D330, similaire au précédent, mais avec un angle de vue plus large, pour une expérience toujours plus proche de la réalité et pour saisir chaque détail créé. Il a un temps de réponse très rapide.

30 euros de réduction sur le moniteur HP Omen 25 24,5 “, appréciée notamment pour sa technologie AMD FreeSync, qui vous permet d’avoir un excellent rendu non seulement vidéo, mais aussi audio. Il a un temps de réponse très rapide et est ultra fin et léger, facile à transporter et à déplacer.

Jusqu’à 50% de réduction sur les accessoires gamer

Les accessoires peuvent également améliorer le jeu et le divertissement. Vous trouverez ci-dessous les offres les plus abordables sur les écouteurs, les chaises ergonomiques et autres appareils utiles.

50% de réduction sur le tapis de souris Blade Hawks qui, grâce à ses dimensions de 80 x 30 centimètres, vous permet de vous déplacer avec un grand rayon sans perdre de frottement et sans avoir à ralentir le jeu. Les effets d’éclairage associés aux bords améliorent la vue même dans un environnement sombre.

42% de réduction sur les casques de jeu Pacrate, avec microphone intégré et fait avec un niveau de technologie qui permet l’élimination du bruit de fond. Ces écouteurs sont compatibles avec tout type de console et sont faciles à régler. En vente, il existe de nombreux autres modèles de casques de jeu, mais, pour le moment, ce sont ceux qui offrent la meilleure offre.

25% de réduction sur la chaise de jeu IntimaTe WM Heart. Parmi toutes les chaises gaming en vente en ce moment, c’est celle avec la meilleure ergonomie, qui permet de ne pas alourdir la colonne vertébrale tout en restant longtemps dans la même position.

Amazon Prime Gaming: qu’est-ce que c’est et comment ça marche

Amazon Gaming Week n’est pas la seule nouvelle que nous voulons vous dire. Les joueurs les plus fervents se souviendront de Twitch, la plateforme Amazon qui leur est dédiée, qui a rassemblé les meilleures propositions en termes de jeux, permettant d’être toujours à jour sur les dernières nouveautés et de pouvoir en profiter à des prix abordables.

Tout le monde ne sait pas que Twitch a été remplacé par Amazon Prime Gaming. Il s’agit d’un service d’abonnement qui vous permet d’accéder à une plateforme personnelle et personnalisable. Au coût mensuel de 3,99 €, vous pouvez accéder à toutes les actualités du moment, sauvegarder des parties et pouvoir accéder à tous les personnages, améliorations et niveaux disponibles, sans aucune limitation.

Vous pouvez profiter du mois d’essai gratuit pour évaluer l’utilité du service et savoir s’il vous convient. L’essai n’entraîne pas de frais supplémentaires et peut être annulé à tout moment dans les 30 jours suivant l’activation.