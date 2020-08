Amazon est responsable des produits défectueux vendus sur son site – la décision de justice

Si un le produit vendu sur Amazon est défectueux et cause des dommages à l’acheteur, Amazon répondra même si le vendeur n’est pas la multinationale: c’est la sentence prononcée par le Cour d’appel de Californie et qui est destiné à être discuté, car pour la première fois, il établit que le géant Jeff Bezos est responsable de l’intégrité et de la sécurité des produits également vendus par des tiers – à condition bien sûr qu’ils aient été achetés via le portail de commerce électronique bien connu.

La plainte aux États-Unis

L’histoire qui a conduit à la condamnation de ces heures est celle d’une Américaine qui a a poursuivi Amazon pour dommage à une batterie d’ordinateur portable défectueux acheté sur le portail. En raison d’un défaut technique, l’accessoire a soudainement explosé, causant à la femme des brûlures au troisième degré, mais la réclamation connexe a été initialement rejetée au motif que le produit n’a pas été vendu par Amazon, mais par un revendeur externe qui comptait sur le service de commerce électronique. Selon l’arrêt de la cour d’appel, cependant, dans ce type de transactions, le groupe n’assume pas une simple position de facilitateur entre le vendeur et l’acheteur, mais joue un rôle actif.

Les motifs du tribunal

Dans cette affaire, le produit défectueux – a souligné le tribunal – était trouvé via le portail Amazone; ère stocké dans des entrepôts Amazone; il a été acheté via un système de paiement appartenant à Amazon et pour lequel le groupe en a reçu un commission, et c’était Expédié par Amazon au client dans un colis avec le logo Amazon. La multinationale profite de toutes ces activités et aussi pour cette raison, contrairement aux autres services de commerce électronique, Amazon pour le juge est être considéré comme une partie intégrante du processus de vente des produits.

L’intervention constante d’une marque reconnue comme Amazon dans les nombreuses phases de la vente de ces produits également – a ajouté le juge – contribue à faire en sorte que les produits vendus sur le portail soient perçus comme sûrs, raison supplémentaire pour laquelle l’entreprise doit assumer la responsabilité à la fois des dysfonctionnements et des dommages que ces dysfonctionnements peuvent causer.

La réaction d’Amazon

Amazon a déjà eu l’occasion de commenter la sentence la jugeant injuste et annonçant qu’il fera appel: pour le groupe, la décision va à l’encontre de la loi en vigueur en Californie et dans le reste du pays, qui exonère de responsabilité les prestataires de ce type pour les produits tiers. Le procès est donc destiné à se poursuivre mais les observations de la cour d’appel de Californie pourraient susciter un débat ailleurs aussi, précisément parce qu’ils élargissent le concept de vendeur en l’étendant à un sujet qui ne vend rien, mais qui fait toujours partie intégrante du processus de vente.