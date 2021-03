Amazon a créé un tampon pour Covid: il incitera les employés à le faire

A partir d’aujourd’hui, le géant du e-commerce Amazon a son propre test moléculaire pour détecter la présence de Covid-19 chez les personnes. Une filiale du conglomérat fondé par Jeff Bezos l’a développé et l’a approuvé dans ces heures la FDA américaine. Bref, à partir de ces jours, le test pourra être utilisé à grande échelle, même si pour le moment Amazon a l’intention de l’utiliser en interne.

Le test en question est un écouvillon PCR qui sera analysé par les laboratoires de STS Lab Holdco, filiale du groupe Amazon. Le test peut être administré par du personnel médical, mais cela peut aussi être fait indépendamment à la maison; dans ce dernier cas, le kit fourni comprend un enveloppe protégée à envoyer aux laboratoires, qui renverra les résultats des tests en ligne dès que les analyses seront prêtes. La solution sera utilisée par Amazon pour fournir aux employés des contrôles périodiques et réguliers, sur une base volontaire.

Celui qui sera utilisé par Amazon ce n’est pas la première solution du genre: aux États-Unis, la FDA a déjà approuvé les tests de plus d’une société, dont une – du laboratoire pharmaceutique californien DxTerity – est basée sur la collecte d’échantillons de salive et est en vente sur Amazon. Pour cette raison, les observateurs considèrent la décision d’Amazon comme une préparation à la commercialisation d’un service accessible à tous. En fait, il est possible qu’avec le programme de surveillance lancé sur son propre Amazon veuille exécuter dans la production et l’analyse de masse de ces tests, qui peuvent déjà aujourd’hui être effectués dans plus de 50 000 unités par jour.

Pour savoir quels sont les projets d’Amazon à cet égard, il faudra attendre, ainsi que comprendre si le groupe sera en mesure d’élargir ses objectifs. même en dehors des États-Unis: l’agrément obtenu par la FDA n’a aucune influence sur les travaux du groupe dans les autres pays. En bref, les tampons Covid d’Amazon resteront pour le moment confinés aux États-Unis.

