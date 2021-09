Amanda Gorman explique pourquoi elle envisage de se présenter à la présidence en 2036

L’ambition d’Amanda Gorman de se présenter un jour à la présidence est venue bien avant qu’elle ne captive le pays avec sa poésie lors de l’investiture en janvier du président Joe Biden.

Gorman, 23 ans, a expliqué aujourd’hui mardi pourquoi elle vise à briguer la plus haute fonction du pays lorsqu’elle deviendra éligible en 2036 après avoir atteint l’âge requis de 35 ans défini dans la Constitution américaine.

« Je me souviens avoir environ 11 ans et j’étais en classe en train de parler avec passion des choses que je voulais changer dans le monde », a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie et Hoda Kotb. « Mon professeur m’a dit en plaisantant : ‘Ha ha, tu devrais te présenter à la présidence’ et j’ai dit ‘Oui, je devrais.' »

Gorman n’est pas étrangère aux grandes ambitions étant donné qu’elle est déjà diplômée de l’Université de Harvard qui a surmonté un obstacle à la parole pour devenir le premier poète national de la jeunesse et le plus jeune poète inaugural de l’histoire des États-Unis.

Devenir la première femme noire présidente du pays serait un autre accomplissement révolutionnaire dans son curriculum vitae.

« Et c’est donc devenu cette ambition où, pour moi, cela signifie que les espoirs que j’ai de rendre le monde meilleur, je dois penser plus largement au-delà de la poésie. Ce n’est pas seulement écrire, c’est aussi bien faire », a-t-elle déclaré. mentionné. « Et si je peux le faire tout en changeant les institutions politiques, en changeant la qualité de vie dans mon propre pays d’origine, je pense que c’est une grande extension de la poésie. »

Avant d’être une poète acclamée et une icône de style, Gorman a été diagnostiquée avec un trouble du traitement auditif à la maternelle et a eu des difficultés avec l’articulation de la parole au point qu’elle avait encore du mal à dire son nom de famille à 20 ans.

« Honnêtement, il m’a fallu des années et des années de pratique, d’orthophonie, pour surmonter mon trouble de la parole », a-t-elle déclaré.

« J’ai dû travailler, travailler. J’ai beaucoup écouté ‘Hamilton’ et j’ai essayé de rapper avec les acteurs. Au fil du temps, cela a non seulement engagé mon amour pour la poésie, mais aussi mon amour pour ma propre voix. que je pouvais avoir une scène et l’entendre avec amour et acceptation. »

Gorman, qui a écrit deux livres de poésie, a également ajouté l’auteur de livres pour enfants à sa liste de réalisations. Son nouveau livre, intitulé « Change Sings », est en préparation depuis quatre ans.

Le livre raconte l’histoire d’une jeune fille menant un groupe de personnages dans un voyage musical pour apporter des changements dans leurs communautés et dans le monde.

« Pour moi, je voulais écrire un livre pour enfants dans lequel les jeunes lecteurs peuvent se voir comme de véritables agents de changement dans le monde », a-t-elle déclaré. « Je parlais avec tant de membres de la famille et de tuteurs qui m’ont demandé : « Comment puis-je parler du monde avec mon enfant ? » Et j’ai dit : ‘D’abord et avant tout, en soulignant à quel point ils sont importants pour notre avenir, et c’est vraiment le cœur du message de ‘Change Sings’. »