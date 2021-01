Alors que le monde se bat pour obtenir le vaccin COVID-19, la Somalie est à la traîne en matière de mesures de sécurité, de tests

The Associated Press04 janv.2021 13:29:13 IST

Alors que les pays plus riches se précipitent pour distribuer les vaccins COVID-19, la Somalie reste le rare endroit où une grande partie de la population n’a pas pris le coronavirus au sérieux. Certains craignent que ce soit plus meurtrier que quiconque ne le sait. «Certes, notre peuple n’utilise aucune forme de mesures de protection, ni masques ni distanciation sociale», a déclaré Abdirizak Yusuf Hirabeh, le responsable des incidents COVID-19 du gouvernement, dans une interview. « Si vous vous déplacez dans la ville (de Mogadiscio) ou dans tout le pays, personne n’en parle même. » Et pourtant, les infections augmentent, dit-il.

Ce sont des endroits comme la Somalie, la nation de la Corne de l’Afrique déchirée par trois décennies de conflit, qui seront les derniers à recevoir des vaccins contre le COVID-19 en quantité significative. Une partie du pays étant toujours détenue par le groupe extrémiste al-Shabab lié à Al-Qaida, le risque que le virus devienne endémique dans certaines zones difficiles d’accès est élevé – une crainte pour certaines parties de l’Afrique en raison de la lenteur de l’arrivée des vaccins .

« Il n’y a pas d’enquête réelle ou pratique sur la question », a déclaré Hirabeh, qui est également le directeur de l’hôpital Martini à Mogadiscio, le plus grand patient traité par COVID-19, qui a vu sept nouveaux patients le jour où il a parlé. Il a reconnu que ni les installations ni l’équipement ne sont adéquats en Somalie pour lutter contre le virus.

Moins de 27 000 tests de dépistage du virus ont été réalisés en Somalie, un pays de plus de 15 millions d’habitants, l’un des taux les plus bas au monde. Moins de 4 800 cas ont été confirmés, dont au moins 130 décès.

Certains craignent que le virus ne pénètre dans la population comme une autre fièvre mal diagnostiquée mais mortelle.

Pour Hassan Mohamed Yusuf, un mendiant des rues de 45 ans, cette peur s’est transformée en quasi-certitude. «Au début, nous avons vu ce virus comme une autre forme de grippe», a-t-il déclaré.

Puis trois de ses jeunes enfants sont morts après avoir toussé et eu une forte fièvre. En tant que résidents d’un camp de fortune pour personnes déplacées par le conflit ou la sécheresse, ils n’avaient pas accès aux tests de coronavirus ni aux soins appropriés.

Dans le même temps, a déclaré Yusuf, le virus a nui à ses efforts pour trouver de l’argent pour traiter sa famille comme «nous ne pouvons pas être assez près» des gens pour mendier.

Au début de la pandémie, le gouvernement somalien a tenté de prendre des mesures pour limiter la propagation du virus, en fermant toutes les écoles et en fermant tous les vols intérieurs et internationaux. Les téléphones portables sonnaient avec des messages sur le virus.

Mais la distanciation sociale a depuis longtemps disparu dans les rues, les marchés ou les restaurants du pays. Jeudi, quelque 30000 personnes se sont entassées dans un stade de Mogadiscio pour un match de football régional sans masque facial ni autres mesures anti-virus.

Les mosquées de la nation musulmane n’ont jamais fait l’objet de restrictions, par crainte des réactions.

«Notre religion nous a appris il y a des centaines d’années que nous devrions nous laver les mains, le visage et même les jambes cinq fois par jour et que nos femmes devraient prendre des voiles car ils sont souvent plus faibles. C’est donc toute la prévention de la maladie, si elle existe vraiment », a déclaré Abdulkadir Sheikh Mohamud, un imam de Mogadiscio.

«J’ai laissé le soin à Allah de nous protéger», a déclaré Ahmed Abdulle Ali, un commerçant de la capitale. Il a attribué l’augmentation de la toux pendant les prières au changement de saison.

Un facteur de protection plus important est la jeunesse relative du peuple somalien, a déclaré le Dr Abdurahman Abdullahi Abdi Bilaal, qui travaille dans une clinique de la capitale. Plus de 80% de la population du pays a moins de 30 ans.

«Le virus est là, absolument, mais la résilience des gens est due à l’âge», a-t-il déclaré.

C’est le manque d’enquêtes post mortem dans le pays qui permet à la véritable étendue du virus de ne pas être détectée, a-t-il déclaré.

Le prochain défi en Somalie n’est pas simplement d’obtenir les vaccins COVID-19, mais aussi de persuader la population de les accepter.

Cela prendra du temps, «exactement comme ce qu’il en a fallu pour que nos gens croient aux vaccins contre la polio ou la rougeole», a déclaré un Bilaal inquiet.

Hirabeh, responsable de la riposte au virus en Somalie, a convenu que «notre peuple a peu confiance dans les vaccins», affirmant que de nombreux Somaliens détestent les aiguilles. Il a appelé à de sérieuses campagnes de sensibilisation pour changer d’avis.

La logistique de tout déploiement de vaccin COVID-19 est une autre préoccupation majeure. Hirabeh a déclaré que la Somalie attend les premiers vaccins au premier trimestre de 2021, mais il craint que le pays n’ait aucun moyen de gérer un vaccin comme celui de Pfizer qui nécessite d’être conservé à une température de moins 70 degrés Celsius.

«Un qui pourrait être maintenu entre moins 10 et moins 20 pourrait convenir au tiers monde comme notre pays», a-t-il déclaré.

