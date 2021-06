Allison Mack condamnée à 3 ans de prison pour son rôle dans la secte sexuelle NXIVM

Un juge fédéral a condamné mercredi l’actrice de « Smallville » Allison Mack à trois ans de prison pour son rôle dans un prétendu groupe d’entraide qui, selon les procureurs, était doublé d’une secte sexuelle secrète.

Allison Mack a été condamnée à 3 ans de prison pour son rôle dans l’affaire Nxivm. Aussi une amende de 20 000 €. – Avocat américain EDNY (@EDNYnews) 30 juin 2021

Mack a plaidé coupable en 2019 à divers crimes, dont l’extorsion et le travail forcé, alors qu’elle était un membre de haut rang de NXIVM, le groupe du nord de l’État de New York dirigé par Keith Raniere, qui purge actuellement une peine de 120 ans de prison.

L’actrice Allison Mack, au centre, quitte le tribunal fédéral, le mercredi 25 juillet 2018, dans le quartier de Brooklyn à New York. Marie Altaffer / AP

Mack a comparu devant le juge du comte de district américain Nicholas Garaufis à Brooklyn pour connaître son sort.

Sur la base des directives fédérales en matière de détermination de la peine, Mack risquait 14 à 17 ans et demi derrière les barreaux, bien que les procureurs aient déclaré que l’actrice méritait moins de temps en raison de sa coopération avec les enquêteurs.

« Elle ne peut pas défaire ce qui a été fait, et elle devra vivre avec le regret pour le reste de sa vie », ont déclaré les avocats de Mack dans un dossier judiciaire la semaine dernière. « Mais Mme Mack a toujours le potentiel d’être utile à la société – en tant que membre de la famille, en tant qu’amie, en tant qu’aide aux personnes dans le besoin et en tant que récit édifiant. »

Toujours dans le dossier de la semaine dernière, Mack, 38 ans, a déclaré qu’elle comprenait la douleur physique et émotionnelle qu’elle avait infligée aux victimes de la secte.

« J’ai connu une honte accablante en travaillant pour accepter et comprendre tout ce qui s’est passé et tout ce que j’ai choisi », a écrit Mack.

Consacrer « ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie à » Raniere, a-t-elle dit, « a été la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie ».

« Je suis désolé pour ceux d’entre vous que j’ai amenés dans NXIVM », a poursuivi Mack. « Je suis désolé de vous avoir déjà exposé aux stratagèmes infâmes et émotionnellement abusifs d’un homme tordu. Je suis désolé de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose qui était finalement si laid. »

D’anciens membres de NXIVM ont expliqué aux enquêteurs comment Raniere avait établi la sororité secrète au sein de NXIVM dans laquelle les femmes étaient soumises à un régime de famine, marquées de ses initiales et sommées d’avoir des relations sexuelles avec lui.

Mack et d’autres chefs de groupe ont utilisé des photos nues et d’autres documents compromettants pour faire pression sur les membres afin qu’ils se conforment, ont déclaré les procureurs.

Mack est surtout connue pour son travail dans « Smallville », diffusé sur les réseaux WB puis CW de 2001 à 2011, dans le rôle de Chloe Sullivan, l’amie proche du jeune Clark Kent.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.