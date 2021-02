Allez. Porsche Taycan Cross Turismo « pris » dans les tests

Premier modèle 100% électrique de Porsche, le Taycan n’est pas garanti d’être le seul. Preuve en est l’arrivée de plus en plus imminente de son «frère», le Porsche Taycan Cross: tourisme.

Anticipé par le prototype Mission E Cross Turismo dévoilé au Salon de Genève 2018, ce deuxième modèle électrique Porsche s’est désormais «rattrapé» dans une série de «photos espions» officielles où il semble être mis à l’épreuve.

Les formes semblent très proches de celles du prototype et anticipent un modèle plus «familier» et plus axé sur la polyvalence.

En fait, cette même nature a été confirmée par Stefan Weckbach, le chef de la «famille» des modèles Taycan, qui a déclaré: «avec Taycan Cross Turismo nous voulions offrir un peu plus d’espace et de polyvalence».

Selon l’exécutif allemand, cela a été réalisé grâce à « une ligne de toit entièrement nouvelle, avec un toit avec des barres longitudinales auxquelles s’ajoutent plus d’espace sur les sièges arrière et un compartiment à bagages plus grand ».

Prêt pour les «mauvaises manières»

Décrite par Weckbach comme une voiture idéale pour les zones urbaines et rurales, Taycan Cross Turismo doit cette «double personnalité» au niveau du sol plus élevé de sa carrosserie. Décrit comme un CUV (véhicule utilitaire multisegment), Taycan Cross Turismo est capable de s’attaquer non seulement aux routes de gravier, mais aussi aux petits obstacles hors route.

En plus de la garde au sol plus élevée, Weckbach a révélé que le deuxième modèle électrique Porsche a reçu un système de suspension optimisé et un mode de conduite spécifique appelé «CUV» conçu spécialement pour les situations de conduite hors route.

Quant aux moteurs, bien que rien n’ait encore été confirmé, nous n’avons pas été surpris qu’ils soient identiques à ceux utilisés par Taycan. La date de présentation et d’arrivée sur le marché reste à être révélée.