«Allen c. Farrow ‘sort sa première bande-annonce officielle

HBO a partagé le première bande-annonce officielle de votre prochain série documentaire, «Allen c. Farrow.

La série comprendra quatre épisodes qui ont été décrits comme «Un scandale de Hollywood. Une tragédie familiale », enquêtant sur les accusations du cinéaste et les abus sexuels qu’il aurait induits chez sa fille Dylan Farrow.

Le premier épisode sortira ensuite 21 février, tandis que les prochaines livraisons arriveront tous les dimanches.

La synopsis de la série révèle, « Allen c. Mettre bas, de cinéastes de renom, Kirby Dick et Amy Ziering Oui Amy Herdy, est une série documentaire en quatre parties qui suit des décennies de gros titres sensationnels pour révéler l’histoire privée de l’un des scandales publics les plus célèbres de Hollywood».

<< Accusations d'abus sexuels contre Woody Allen impliquant Dylan, sa fille de sept ans, avec Mia Farrow et son procès pour garde à vue, révélant les relations de Allen avec la fille de Mettre bas, Bientôt-Yi et les conséquences controversées des années suivantes ».

«Allen c. Farrow ‘ comprendra des enregistrements inédits, des vidéos personnelles et des entretiens avec Mia Farrow, Dylan Farrow, Ronan Farrowy et l’ami de l’amilia, Carly Simon, en plus d’autres proches, enquêteurs et témoins.

En revanche, au cours de l’année écoulée Woody Allen Il a critiqué les acteurs avec lesquels il a travaillé et qui ont critiqué son comportement par la suite car, selon lui, ils essayaient «d’être à la mode».