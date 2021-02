Allégations de Woody Allen: Détails sur le nouveau documentaire ‘Allen V. Farrow’

Le 4 août 1992, Dylan Farrow – la fille adoptive de l’actrice Mia Farrow et du réalisateur disgracié Woody Allen – a affirmé que son père l’avait agressée sexuellement dans leur maison du Connecticut.

Malgré un va-et-vient controversé, Allen n’a jamais été accusé d’aucune sorte d’acte criminel, bien que Dylan Farrow n’ait jamais changé son histoire depuis près de 30 ans.

Maintenant, grâce à un nouveau documentaire Allen contre Farrow qui a été créée le dimanche 21 février 2021 sur HBO, ces allégations explosives ont été ramenées au premier plan – et de nouvelles allégations sont également apparues.

Voici les 6 principales allégations explosives de Woody Allen faites dans le nouveau documentaire de HBO, Allen contre Farrow.

Ces allégations peuvent même vous choquer.

1. Cela aide à influencer l’opinion publique contre Allen.

L’opinion publique de Woody Allen semble divisée entre deux camps: ceux qui croient qu’il est un génie qui a été soumis à un succès médiatique par son ex, et ceux qui pensent qu’il est un réalisateur surestimé dont «l’annulation» est attendue depuis longtemps .

Depuis que les allégations contre Allen ont été rendues publiques pour la première fois, sa carrière – heureusement – ne s’est jamais complètement rétablie, et c’était avant que « annuler la culture »était une chose.

Cela dit, Allen contre Farrow a fait un excellent travail pour influencer l’opinion publique contre Allen, avec plus de personnes tombant dans ce dernier camp que le premier.

2. Dylan Farrow a révélé l’agression de son père devant la caméra.

Dylan Farrow a fait pour la première fois les allégations d’agression sexuelle contre son père dans une interview enregistrée sur vidéo le 4 août 1992.

À l’époque, Woody Allen affirmait que Mia Farrow avait «lavé le cerveau» de ses enfants contre lui – mais alors, comme maintenant, Dylan Farrow insiste sur le fait qu’elle n’a été ni entraînée ni soumise au lavage de cerveau par sa mère et s’est manifestée de son plein gré.

3. Woody Allen ne s’intéressait pas aux enfants jusqu’à ce que Mia Farrow adopte Dylan Farrow comme bébé.

Lorsque Woody Allen et Mia Farrow se sont rencontrés pour la première fois au restaurant Elaine à New York en 1979, Farrow avait déjà sept enfants (trois biologiques, quatre adoptés).

À l’époque, Allen a clairement indiqué qu’il n’avait «aucun intérêt pour les enfants».

Au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient, Allen a déclaré qu’il « pourrait être plus gentil [to a child] si c’était une petite fille blonde. »Dans cet esprit, Mia Farrow a décidé d’adopter Dylan Farrow, qui correspondait à la description d’un T. Avec le recul, cela aurait dû être un drapeau rouge.

4. D’autres membres de la famille et amis ont témoigné à l’appui des allégations de Dylan Farrow.

Dans le nouveau Allen contre Farrow documentaire, il a été révélé que plusieurs membres de la famille et amis de la famille avaient témoigné à l’appui des allégations d’agression sexuelle de Dylan Farrow par son père adoptif, Woody Allen.

Priscilla Gilman, qui a déjà fréquenté le fils de Mia Farrow, Matthew Previn, a déclaré avoir vu Woody Allen au lit avec Dylan Farrow, ne portant que ses sous-vêtements à l’époque.

Gilman a également déclaré qu’elle avait vu Dylan Farrow sucer le pouce de Woody Allen – ce qui, selon Dylan Farrow, était une « violation » car Allen lui avait appris, avec des détails, comment sucer son pouce.

La sœur de Mia Farrow, Tisa, a déclaré qu’elle avait déjà vu Woody Allen s’attarder entre les fesses de Dylan Farrow lors de l’application d’un écran solaire.

Ethel Person, une psychologue qui vivait dans le même immeuble que Mia Farrow et Woody Allen, a témoigné que le comportement d’Allen envers Dylan Farrow était «mauvais». Même Mia Farrow, elle-même, a déclaré qu’elle avait déjà vu Dylan Farrow enfouir son visage dans la zone d’entrejambe de Woody Allen à la suggestion d’Allen.

5. Bien que le procureur du Connecticut ait refusé de porter plainte contre Woody Allen, il a dit plus tard qu’il croyait que Dylan Farrow avait été agressé par son père adoptif.

« Bien que l’avocat d’un État du Connecticut ait refusé de poursuivre M. Allen, affirmant qu’il voulait éviter à Dylan le traumatisme d’un procès, il a déclaré qu’il pensait qu’elle avait été agressée », a rapporté Le New York Times.

6. Bien que Dylan Farrow n’ait jamais changé son histoire depuis plus de 25 ans, Woody Allen insiste sur le fait que les allégations sont fausses.

En réponse à la Allen contre Farrow documentaire, Woody Allen et sa femme – et la fille adoptive de Mia Farrow – Soon-Yi Previn a publié une déclaration niant catégoriquement les accusations.

« Ces documentaristes n’avaient aucun intérêt pour la vérité. Au lieu de cela, ils ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs pour mettre sur pied un travail de hache de guerre criblé de mensonges. Woody et Soon-Yi ont été approchés il y a moins de deux mois et n’ont donné qu’une question de jours ‘pour répondre.’ Bien sûr, ils ont refusé de le faire « , ont-ils dit, exclusivement, à Le Hollywood Reporter.

« Comme on le sait depuis des décennies, ces allégations sont catégoriquement fausses. Plusieurs agences ont enquêté sur elles à l’époque et ont découvert que, quoi que Dylan Farrow ait pu être amené à croire, aucun abus n’avait jamais eu lieu. Il n’est malheureusement pas surprenant que le réseau pour diffuser ceci est HBO – qui a un accord de production permanent et une relation commerciale avec Ronan Farrow. Bien que cette pièce à succès de mauvaise qualité puisse attirer l’attention, elle ne change pas les faits. «

La question ouverte et la conclusion, bien sûr, se demandent: si Woody Allen dit la vérité, et Allen contre Farrow n’est rien d’autre qu’un «travail de hache», pourquoi ne poursuit-il pas Dylan Farrow, Ronan Farrow et Mia Farrow en même temps?

Certes, il peut prouver que sa carrière a été endommagée – et irréparablement ainsi – par ces allégations, qui sont au cœur de toute poursuite en diffamation et calomnie.

Alors, pourquoi se contente-t-il simplement de perdre de l’argent, de la cache et du respect tout en émettant des déclarations générales avec sa femme trop jeune?

Les abus sexuels sur les enfants et les mineurs sont incroyablement courants.

Selon le Réseau national sur le viol, les abus et l’inceste (RAINN), 1 fille sur 9 et 1 garçon sur 53 de moins de 18 ans ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un adulte. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes d’abus sexuels; l’organisation rapporte que 82% de toutes les victimes de moins de 18 ans sont des femmes.

Pour plus d’informations et de ressources, visitez RAINN.org ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc.