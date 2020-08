All America Season 3: Quelques détails de base et importants ici

Au milieu des fermetures massives à travers les États-Unis, y compris de nombreuses productions en studio et sorties en salles provenant du verrouillage du coronavirus, les fans sont ravis que leurs émissions préférées reviennent sur le petit écran, comme le jeu de sport bien-aimé de la CW, All American. Cependant, avec la pandémie de fermeture des entreprises et le public hollywoodien ne sait pas vraiment quand leur émission se réunira. Taye Diggs, qui joue le rôle de Bill Baker de l’émission bien-aimée aux heures de grande écoute, a révélé que la saison 3 se déroulait sans aucun doute, mais ne sait pas si elle sera présentée en première.

“La saison 3 arrive, et comme vous pouvez l’imaginer, tout le monde est très heureux de retourner au travail”, a déclaré Diggs. «À partir d’aujourd’hui, nous sommes censés revenir au tournage de septembre, octobre. Cependant, vous savez, tout est dans l’atmosphère. Néanmoins, ce qui est fantastique, c’est qu’il y a sûrement une troisième année […] les auteurs ont plus de temps pour composer afin que l’écriture soit exécutée, nous comprenons cela avec certitude.

Les fans se souviendront de la saison 2 terminée avec Baker [Diggs] devenir offert par le célèbre joueur Spencer James [Daniel Ezra] pour rejoindre comme ils quitteraient le lycée de Beverly Hills. Baker est au centre d’un divorce d’avec son conjoint, Laura Baker [Monet Mazur] – même si l’on ne sait pas s’ils suivront ou non la séparation. James lutte actuellement contre des lésions nerveuses.

Alors que nous essayions de collecter autant de détails que possible sur l’année, Diggs a maintenu ses fesses, plaisantant lors d’un échange de va-et-vient léger. Mais il a montré qu’il souhaitait voir comment les auteurs fonctionneraient avec son fils et Baker Jordan Baker’s [Michael Evans Behling] relation.

“C’est ce que je comprends: je comprends que je suis impatient de retourner au travail car très rarement, lorsque vous êtes sur une série qui se porte bien, vous connaissez généralement les options que vous allez faire en tant qu’acteur car je joue avec ce personnage depuis juste deux saisons », a-t-il expliqué. «Mais maintenant, ils évoluent vers le haut, et je vais entraîner pour le groupe adverse, mais ayant un fils qui est le quart-arrière du groupe pour lequel j’ai pu encadrer, je n’ai aucune idée de la façon dont les auteurs vont. pour aborder cela.

Diggs, qui est aussi le père du fils Walker, dit qu’il ne peut s’empêcher de mettre son instinct dans le besoin de mettre son enfant dans lequel Jordan et Baker sont. Il n’est pas certain que les auteurs fassent exactement ce que Diggs ferait. dans la vraie vie. «Je sais, en tant que père, mon enfant passe avant tout, donc quel que soit mon ego, quelle que soit ma profession, je suis enraciné pour mon fils, tu comprends ce que je veux dire? Si l’entraîneur Baker va être comme ça, je ne sais pas. […] Je suis très heureux de voir où ils vont avancer avec cela.

Diggs appréciait le temps de qualité que lui et Walker ont vécu, bien que cela ait été différent de ceux précédents, compte tenu des conditions de l’épidémie jusqu’à ce qu’il soit contrarié. Dernièrement, la célébrité s’est associée à Quaker Chewy’s en raison de leur application “Camp Chewy”, qui l’a aidé à recréer des aventures de camp pour Walker après avoir étudié la sienne a été annulée pour l’année. «Il aide les parents à se réunir avec leurs enfants puisque la plupart des camps ont été comme vous l’avez dit – fermé […]», A déclaré Diggs, montrant que son fils a été« dévasté »lorsqu’il a découvert qu’il ne pouvait pas assister à cette saison. Mais, les parents peuvent voir No Camp, No Problem pour des stratégies visant à «recréer» l’expérience à la maison pour leurs enfants.

