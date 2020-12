Alistair Overeem annonce sa démission après sa dernière tentative de titre UFC

Après plus de 20 ans en tant que combattant professionnel, Alistair Overeem envisage maintenant publiquement de se retirer de sa glorieuse carrière. Ici, cependant, il aimerait tenter une dernière tentative pour la médaille d’or dans la division des poids lourds de l’UFC, l’une des rares couronnes qui ne lui a pas encore été décernée dans sa brillante carrière. Le 6 février, cependant, Alexander Volkov se met en travers de son chemin pour le moment à l’UFC Fight Night 186.

« Je m’améliore encore, même à 40 ans. Je pense que vous pouvez le voir clairement dans mes combats », a écrit Alistair Overeem sur Twitter.

Ici, cependant, le Néerlandais a ciblé une dernière tentative pour le titre insaisissable des poids lourds de l’UFC, auquel il a perdu contre Stipe Miocic il y a quatre ans, mais l’a amené au bord de la défaite avec un étranglement à guillotine. Lors de l’UFC Fight-Night 186 le 6 février 2021, Overeem aimerait poursuivre sa tendance actuelle à la hausse et remporter une nouvelle victoire contre Alexander Volkov.

Lors de ses cinq derniers combats, le « Demolition Man » a réussi à enregistrer quatre victoires prématurées, seul Jairzinho Rozenstruik a été malchanceux, menant aux points, peu avant la fin du dernier tour.

« Je suis toujours sur une courbe d’apprentissage. Cependant, je dois être réaliste, je vais quand même terminer quelques combats, puis je raccrocherai mes gants. Si j’ai gagné la ceinture, ma mission est accomplie #onefinalrun », a poursuivi le Néerlandais. .

Malgré quelques revers, « The Reem » n’a jamais perdu le contact avec le top et s’est toujours battu pour revenir. Il est actuellement classé cinquième sur la liste des challenger de l’UFC.

Avec le Russe Volkov, cependant, il fait initialement face à un combattant mal à l’aise qui a récemment remporté une victoire précoce sur Walt Harris.

Après avoir remporté le Grand Prix K1, les titres des poids lourds Strikeforce et Dream, la couronne UFC est l’un des seuls bijoux manquants de la collection Overeem, âgée de 40 ans.

À la fin d’une carrière aussi glorieuse, dans laquelle le Néerlandais a combattu 80 combats en MMA et K1 et a pu vaincre six anciens ou futurs champions de l’UFC, un adieu de la grande scène avec un autre combat pour le titre serait certainement un couronnement.

