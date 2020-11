AliExpress, CamCard, WeDate et 40 autres applications chinoises interdites en Inde pour être “ préjudiciables ” à l’intégrité du pays

L’équipe de nouvelles de tech224 nov.2020 18:31:37 IST

Le gouvernement a bloqué mardi l’accès à 43 autres applications mobiles chinoises, dont Établi Alibaba, AliExpress, Caissier Alipay, CamCard et WeDate, pour avoir porté atteinte à la souveraineté, à l’intégrité et à la défense de la nation. Le ministère de l’Électronique et de l’informatique a émis une ordonnance de blocage de l’accès à ces applications par les utilisateurs en Inde sur la base des rapports complets reçus du Centre indien de coordination de la cybercriminalité, ministère de l’Intérieur, selon un communiqué officiel. Des sources, quant à elles, ont déclaré que ces applications avaient des liens chinois.

Ministère de l’électronique et des technologies de l’information, GoI (@GoI_MeitY) a publié aujourd’hui une ordonnance en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information bloquant l’accès à 43 applications mobiles en Inde. Plus de détails – https://t.co/l9pwJKk3un@PIB_India @MeityPib @rsprasad @SanjayDhotreMP – Ministère de l’électronique et de l’informatique (@GoI_MeitY) 24 novembre 2020

Plus tôt le 29 juin, le gouvernement avait bloqué accès à 59 applis mobiles y compris WeChat, TikTok, UC Browser, etc. et le 2 septembre 2020, 118 autres applications ont été interdits en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information. Ces applications comprenaient également un jeu très populaire PUBG Mobile app.

Ces applis ont également été interdits parce qu’ils portent atteinte à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité du pays.

<< Le gouvernement indien a rendu aujourd'hui une ordonnance en vertu de l'article 69A de la loi sur les technologies de l'information bloquant l'accès à 43 applications mobiles. Cette mesure a été prise sur la base des contributions concernant ces applications pour se livrer à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, défense de L'Inde, la sécurité de l'État et l'ordre public », indique le communiqué.

Les applications bloquées incluent Établi Alibaba, AliExpress, Caissier Alipay, CamCard et WeDate.

