Alicia Silverstone dit que nous avons mal prononcé son nom tout ce temps

Vous pensez savoir comment prononcer le nom d’Alicia Silverstone ? Détrompez-vous !

La star de « Clueless », 44 ans, a récemment rejoint TikTok, et elle a utilisé l’une de ses premières vidéos pour remettre les pendules à l’heure sur quelque chose que de nombreux fans se trompent depuis des années.

« Je m’appelle » Ah-LEE-voir-ah « », a-t-elle déclaré dans le court clip. « Pas ‘Ah-LEE-shah.’ Pas ‘Ah-lee-SHAH.’ Alicia !

« Juste pour info… c’est Ali-SEE-yuh 😉😘 », a écrit la légende qui l’accompagne.

Cette information a époustouflé de nombreuses personnes, certains fans affirmant qu’ils prononçaient mal son prénom depuis des décennies.

« Je voudrais m’excuser formellement pour avoir complètement mal prononcé votre nom pendant toute ma vie ??? C’est sauvage », a commenté une personne sur TikTok.

« Eh bien, il semble que j’ai mal prononcé ton nom toute ma vie haha », a écrit un autre fan.

Silverstone a répondu à ce commentaire avec un visage avec des emoji de larmes de joie, ainsi qu’un emoji de cœur, il semble donc qu’elle ne soit pas trop contrariée par les différentes prononciations de son nom.

« Cela ne me dérange pas cependant ! » l’acteur a commenté sa vidéo TikTok. « Mais ma douce maman n’a pas aimé ça… alors pour elle… fais bien les choses ! Ali-VOIR-ouais.

Silversone a rejoint TikTok il y a moins d’une semaine, et sa première vidéo a servi une délicieuse nostalgie « Clueless ». Elle a canalisé Cher Horowitz dans un blazer à carreaux jaune alors qu’elle recréait la célèbre scène « Comme si » de la comédie romantique pour adolescents de 1995.

Elle n’est pas non plus la seule célébrité à avoir dû clarifier la prononciation de son nom. En 2019, Rihanna a lâché une bombe lors d’une interview avec British Vogue, lorsqu’elle a prononcé son propre nom comme « Ree-ANNE-ah » – et non « Ree-AH-na », comme de nombreux fans l’avaient toujours prononcé.

En 2018, la mannequin et auteure de livres de cuisine Chrissy Teigen a également révélé que les fans prononçaient son nom de famille de manière incorrecte depuis des années. Teigen se prononce « TIE-gen », pas « TEE-gen ».