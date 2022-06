Alice Maio Mackay, réalisatrice de « So Vam », parle de son nouveau film

Alice Maio Mackay a créé son premier long métrage, Alors vam, un film d’horreur queer. En plus de réaliser le film, Mackay l’a co-écrit aux côtés de Benjamin Pahl Robinson et a été producteur. Pour la sortie du film, Centre de l’effroi s’est assis avec Mackay pour discuter d’un large éventail de sujets, comme pourquoi des histoires comme celles-ci sont si importantes.

« Je pense que des histoires queer comme Alors vam sont importants à la fois pour le public queer et pour le genre de l’horreur, car se voir reflété dans un film peut être vraiment puissant et significatif. C’est particulièrement le cas dans le genre horreur, où les personnages non conformes au genre ou codés queer n’ont pas toujours eu la meilleure représentation.

L’intrigue de Alors vam suit Kurt (Xai), un paria dans sa ville conservatrice qui rêve de déménager dans la grande ville pour devenir une célèbre drag queen. Cependant, il est kidnappé par un vieux vampire prédateur et tué. Heureusement pour Kurt, il est sauvé juste à temps par April (Grace Hyland) et le reste de sa bande de vampires rebelles qui se nourrissent de fanatiques et d’agresseurs. Désormais lui-même vampire, Kurt trouve l’autonomisation et l’appartenance, mais doit encore faire face à son assassin.

« L’histoire pour Alors vam est venu d’un point culminant des choses. La principale étant que pour mon premier long métrage, je voulais vraiment inclure toutes les choses que j’aimerais moi-même voir dans un film : des vampires, des drags, des leads trans, et tout ça avec une sensibilité camp.

Selon Mackay, ce qui l’attire, c’est que même s’il s’agit de cette forme d’art puissante et historiquement importante, c’est aussi très amusant, incroyablement créatif et divertissant. Mackay pense que la drague et l’horreur vont bien ensemble parce que les deux peuvent être campy et amusants mais significatifs, politiques et un canal puissant pour faire passer un message au public simultanément.

« Mm, [favorite drag artist we need to be following] c’est difficile. De toute évidence, Xai du film est incroyable, tout comme BenDeLaCreme et Etcetera Etcetera. Mais Peaches Christ, HoSo Terra Toma, Sigourney Beaver, Kornbread, Landon Cider, Dahli, Willow Pill et Symone sont tous parmi mes préférés. Tellement d’incroyables ! »

Qui est Alice Maio Mackay ?

Mackay est un cinéaste trans de 17 ans basé à Adélaïde, en Australie-Méridionale. Son travail est produit par sa propre entreprise, One Manner Productions. Selon elle, Mackay a réalisé pour la première fois qu’elle voulait être cinéaste après avoir commencé à imaginer les nouvelles qu’elle écrivait plus comme des films que comme de la prose narrative.

« A partir de là, j’ai fait des animations en stop motion, puis des courts métrages avec des amis, et j’ai finalement et lentement progressé vers la production de ce que je considère comme mon premier vrai court métrage, Un conte du jeu de lessivedont la première a eu lieu au MonsterFest en 2019. »

Dans ses propres mots, Mackay a déclaré que la réalisation de son premier long métrage était « un processus incroyable mais définitivement super stressant ». En plus de naviguer dans une pandémie, ils tournaient également pendant sept jours dans la chaleur estivale. Elle se considère chanceuse d’avoir une distribution et une équipe aussi incroyables, auxquelles elle est également reconnaissante.





Outre Scooby Doo et le Famille Addams films, dont elle a été élevée, les premiers films d’horreur que Mackay ait jamais vus étaient Buffy et Pousser un cri, ce dernier qui la terrifiait. De plus, Mackay a également déclaré qu’elle pensait que le double long métrage parfait pour So Vam serait celui de Janelle Shirtcliff Habitude ou de Zoe Lister Jones Le métier : héritage. Les deux sont des chefs-d’œuvre sous-estimés, de l’avis de Mackay.