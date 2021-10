Alice In Borderland Saison 2 ne sera pas disponible sur Netflix le 20 novembre 2021 ?

Alice's Garden VOLTR Taille-haies sans fil 51cm avec batterie Lithium Ion + chargeur 20v. Normes CE. cache lames inclus

Les + produit Puissant, sans fil Léger et agréable à manipuler Longueur de coupe de 51cm Batterie 20V 2.0Ah et chargeur fournis Il se confondrait avec un appareil électrique, tant il est léger, silencieux et puissant dès le démarrage. De plus, il ne pollue et n'émet pas des gaz d'échappement ! Ces atouts font du taille-haie VOLTR une machine agréable à utiliser : sans fil, vous ne risquez pas non plus de vous emmêler dedans. La poignée et le grip renforcent cette facilité d'utilisation, et une protection transparente sécurise son usage, tout en laissant une bonne visibilité sur la zone de coupe. De plus, son efficacité est assurée par la puissance du moteur, ses lames en acier carbone à double tranchant ainsi que sa largeur de coupe de 51 cm couperont vos haies avec facilité. D'autant plus que mouvement simultané des lames accroissent la facilité de coupe. Le taille haie dispose d'une butée de protection et d'un protecteur de lames, qui amortissent les chocs. Un fourreau protecteur est fourni, très pratiquer pour transporter ou ranger les lames. Le taille-haie est pourvu d'une sécurité, pour éviter tout incident : enclenchement de la poignée, maintien appuyé d'un bouton pour actionner la gâchette et allumer le moteur. La batterie lithium-ion est synonyme de qualité et longévité : dès le démarrage, on peut profiter de toute la puissance du taille-haie, sans faille. Pour savoir le niveau de batterie, un témoin l'aide est présent sur l'accumulateur. Pour recharger la batterie, nul besoin d'attendre que l'appareil soit entièrement déchargé : rechargez la à tout moment. La batterie est compatible avec d’autres appareils 20V de la marque VOLTR. Avant la première utilisation, il faudra recharger complètement, une première fois, la batterie. Caractéristiques détaillées Moteur : 20V, 1300tr/min Longueur de coupe : 510mm Diamètre de coupe maximum : 15mm Batterie : Lithium-Ion 20V, 2000mAh, avec jauge LED, compatible outils 20V VOLTR Chargeur : 200-240V /50-60Hz , 20V, 900mA 25W, témoin LED de charge Autonomie : environ 30mn en utilisation Temps de charge : 1 à 2.5 heures (selon chargeur) / 2.5 heures avec le chargeur fourni Ecran protège-main large et transparent Lame de coupe en acier carbone à double tranchant, partie haute et basse en mouvement simultané Butée de protection anti-chocs arrondie Poignée de maintien et poignée de puissance avec grip pour une meilleure prise en main Triple sécurité : poignée de maintien à actionner, bouton à enclencher + gâchette de démarrage Châssis : en polypropylène injecté thermomoulé Cache de protection des lames inclus. Compatibilité batteries Batterie VOLTR 20V 2.0Ah (BAT20V20) Batterie VOLTR 20V 4.0Ah (BAT20V40) Batterie VOLTR 20V 8.0Ah (BAT20V80) Normes Conforme aux normes CE en vigueur CE/EMC/ROHS Informations complémentaires Une première charge complète de la batterie est impérative avant la première utilisation. Lire attentivement les conseils d’utilisation et les instructions avant d’utiliser votre machine....