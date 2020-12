Alexander Wang Allégations d’agression sexuelle: un concepteur britannique de réclamations de mannequins l’a drogué, tâtonné et violé en 2017

De nombreuses personnes ont avancé des allégations selon lesquelles Alexander Wang aurait agressé sexuellement, drogué et peloté des victimes dans des boîtes de nuit de New York et des afterparties de l’industrie de la mode.

Le créateur de mode de 37 ans est surtout connu pour sa marque de mode éponyme et pour faire la fête avec des visages célèbres de l’industrie de la mode. Il compte Hailey Bieber et Bella Hadid parmi ses amis proches, mais n’est pas étranger à la controverse.

En 2012, il a fait face à des allégations d’atelier clandestin dans un procès de 50 millions de dollars.

En 2017, les fans ont été scandalisés que Wang ait choisi R. Kelly dans une campagne publicitaire malgré les nombreuses allégations d’agression sexuelle et de pornographie juvénile entourant le chanteur.

Cependant, de nouvelles allégations révèlent la propre inconduite sexuelle de Wang. Alors que les mannequins et les célébrités souhaitaient à Wang un joyeux anniversaire avec des commentaires et des messages adorables le 26 décembre, une victime se souvenait de Wang pour une raison très différente.

Un mannequin masculin a présenté des allégations d’agression sexuelle d’Alexander Wang.

Le chien de garde de la mode Diet Prada a rassemblé les preuves contre Wang après qu’un mannequin eut présenté des allégations d’agression sexuelle.

Owen Mooney, un mannequin britannique, a publié une série de TikToks dans les jours qui ont suivi l’anniversaire de Wang détaillant son agression. Il affirme que Wang l’a peloté dans une boîte de nuit bondée de New York en 2017. Pris au piège dans la foule, Mooney a été choqué et incapable de s’éloigner de Wang alors qu’il le pelotait.

Plus tard dans la nuit, Wang a fait une autre avance indésirable avant que Mooney ne doive à nouveau s’éloigner de lui. Alors que Mooney a initialement gardé Wang anonyme, après avoir entendu d’autres allégations contre le créateur, il a ensuite révélé son identité dans l’espoir que cela mettrait fin aux abus de Wang.

Mooney a déclaré: «Les personnes ayant ce type de statut pensent que leur pouvoir leur donne ce type de laissez-passer pour pouvoir le faire aux gens, mais c’est tellement faux». Il a également expliqué à quel point l’incident était un souvenir difficile à garder depuis qu’il s’est produit.

L’article continue ci-dessous

De plus en plus de victimes partagent leurs expériences avec Wang.

Après que Mooney ait partagé son expérience, davantage de victimes ont contacté Shit Model Management, un compte dédié à exposer le ventre miteux de l’industrie de la mode.

Les allégations vont d’Alexandre Wang droguant d’autres fêtards à essayer agressivement de forcer les autres à se livrer à des actes sexuels. Une victime raconte s’être réveillée nue à côté de Wang après l’avoir forcé à boire des quantités excessives d’alcool.

Un autre parle d’être admis dans une unité psychiatrique après que Wang ait glissé de grandes quantités de MDMA dans leur boisson. La victime avait un trouble bipolaire non encore diagnostiqué et les médicaments les ont envoyées dans une psychose, les hospitalisant pendant des semaines.

Azealia Banks a d’abord attiré l’attention sur le comportement prédateur de Wang l’année dernière.

Fait troublant, ce genre d’allégations circule autour d’Alexandre Wang depuis un certain temps.

À la fin de 2018, la rappeuse Azealia Banks a publié une série d’histoires Instagram avec des messages anonymes d’adeptes qui ont affirmé avoir été témoins ou agressés par Wang. Ces affirmations ont été balayées sous les tapis rouges des événements de mode de New York pendant des années.

Bon nombre des allégations provenaient de femmes transgenres qui ont dit avoir été pelotées et involontairement dépouillées par Wang et le designer d’intérieur Ryan Korban.

Trop souvent, lorsque des hommes et des victimes trans présentent des allégations d’agression sexuelle, leurs demandes sont rejetées ou ne sont pas prises au sérieux, ce qui fait que les auteurs ne peuvent continuer ce type d’abus. Mooney a déjà partagé une partie des réactions négatives qu’il a reçues de personnes suggérant qu’il a inventé l’histoire pour attirer l’attention.

Alexander Wang n’a encore commenté ni les allégations de 2018 ni les allégations les plus récentes.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre l’actualité, les sujets d’actualité et les actualités des célébrités.