Alex Kidd dans Miracle World DX arrivera en physique le 25 juin

Arrivée physique confirmée d’Alex Kidd dans Miracle World DX. Disponible le 25 juin sur PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch et Xbox One.

Alejandro el « Neneo », c’est ce que nous l’appelons sur le podcast Ñarders May Cry, a été montré il y a longtemps dans une vidéo et des images aux graphismes complètement renouvelés. Les aventures de ce qui aurait pu être la mascotte de SEGA auront une nouvelle révision avec Alex Kidd dans Miracle World DX.

Et le meilleur est ce que les membres de Tesura Games ont annoncé aujourd’hui, car Alex Kidd dans Miracle World DX arrivera sous forme physique sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Nintendo Switch. Le 25 juin est la date de sortie de ce retour tant attendu d’Alex.

En plus des versions physiques pour toutes les consoles, cet Alex Kidd aura son édition spéciale appelée « Signature ». Vous pouvez voir tout le contenu ci-dessous dans le tweet qu’ils ont publié dans le Twitter de Tesura Games. Aussi la dernière bande-annonce qu’ils ont montrée du jeu.

Contenu de la version Signature:

-Jeu physique (avec manuel et porte-clés)

-Certificat de garçon numéroté et signé

-Fist to the right Trois broches exclusives

-Livre d’art original de garçon

-Fist to the right Médaillon et sac à main

-Boy CD avec la bande son

-Fist to the right Collector’s Box

Qu’est-ce qu’Alex Kidd?

Arekkusu Kiddo no Mirakuru Wārudo, est un jeu vidéo de plateforme développé par Sega pour la console Sega Master System 8 bits. Mettant en vedette Alex Kidd, qui à l’époque prétendait être la mascotte de l’entreprise, il est sorti pour la première fois au Japon le 1er novembre 1986, puis distribué en Europe en 1987 et aux États-Unis en 1986.

C’est le premier des six jeux mettant en vedette Alex Kidd, et le plus populaire de tous.Dans celui-ci, le joueur contrôle Alex Kidd et doit surmonter 17 phases en sauvant des obstacles et des ennemis tout en collectant des objets, afin de libérer la planète Bélier des mains du souverain tyran Janken le grand.