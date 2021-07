Aléatoire: Ratchet & Clank Recreation in Dreams est encore une preuve de sa puissance

De temps en temps, il est agréable de se rappeler ce qui est possible dans Dreams, la suite de création PlayStation 4 de Media Molecule. Heureusement, un mois ou deux passeront et quelque chose fait avec le jeu explosera sur Reddit et Twitter. La dernière chose à connaître un succès viral vient d’un créateur qui crée constamment des visuels à couper le souffle avec Dreams – BadRobo82.

Publication sur Twitter, l’artiste a tenté de capturer l’apparence de Ratchet & Clank: Rift Apart à l’aide de l’ensemble d’outils, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il a fait un travail assez remarquable. De toute évidence, cela n’a pas l’air aussi bon que l’exclusivité PS5 d’Insomniac, mais il y a beaucoup de détails ici – la vie végétale qui se balance, les véhicules volants au-dessus de la tête et même le HUD. Le modèle de personnage de Ratchet a été créé par l’utilisateur cdell96, mais il est également bien fait avec de belles animations et a même quelque chose qui s’apparente à son Burst Pistol.

Ce n’est pas jouable dans le jeu pour autant que nous le sachions, mais juste une preuve supplémentaire de la puissance de Dreams. Avez-vous plongé dans le titre récemment? Quoi d’autre a attiré votre attention? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.