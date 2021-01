Aléatoire: Jouez parmi nous dans Minecraft avec cette carte Blocky Skeld

Vous savez, Minecraft est plutôt cool, mais il n’y a pas assez de meurtres et de trahisons. Ou peut-être que nous jouons mal. Quoi qu’il en soit, vous pouvez maintenant obtenir une bonne dose d’apprentissage pour ne faire confiance à personne avec cette recréation astucieuse du Among Us Carte de Skeld, gracieuseté du constructeur Salestro.

Voici les deux cartes côte à côte à des fins de comparaison:

Innersloth

Bien que la construction de Minecraft n’ait aucun des postes de travail, il y a encore de jolis détails, comme la poussière de redstone représentant les fils sur le sol dans Electrical, ou l’ajout d’évents de trappe en fer dans le sol. Il y a même ce qui ressemble à un arbre qui pousse sur le côté du navire, mais regardez de plus près et vous verrez que ce sont les feuilles qui sont jetées hors de la chute à ordures. Incroyable.