Aléatoire: Final Fantasy, Dragon Quest Music apparaît lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 commencent aujourd’hui avec la cérémonie d’ouverture, qui a cédé la place à des centaines et des centaines d’athlètes qui se sont présentés à ce qui est essentiellement un stade vide. La pandémie de coronavirus signifie que les spectateurs ne seront présents pour aucun des événements de la compétition, créant une atmosphère plutôt étrange alors que les espoirs de médaille d’or ne saluent absolument personne. Pourtant, la cérémonie d’ouverture a été un spectacle et une variété de morceaux de jeux vidéo ont été présentés lorsque chaque pays est entré dans l’arène.

Vous pouvez en entendre certains par vous-même dans les vidéos Twitter intégrées ci-dessous, mais le thème principal de Final Fantasy figurait en bonne place, il en va de même pour Dragon Quest, et la chanson Olympus Coliseum de Kingdom Hearts a également été diffusée sur les haut-parleurs.

THÈME PRINCIPAL DE FINAL FANTASY JOUANT JE PLEURE LITTÉRALEMENT EN CE MOMENT C’EST TROP ÉPIQUE #Tokyo2020 pic.twitter.com/BTNO7A4XA5– ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 23 juillet 2021

Bien sûr, le Japon commencerait le défilé olympique des nations avec le thème de Dragon Quest pic.twitter.com/gjdbwMENfw– Stephen Stapczynski (@SStapczynski) 23 juillet 2021

La musique des séries Tales of, Monster Hunter, Chrono Trigger, Ace Combat, Sonic the Hedgehog et NieR était également présente. Pour une liste complète de toutes les chansons de jeux vidéo jouées lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020, rendez-vous sur le lien.